Sếp bóng đá Indonesia tố cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia, Đông Nam Á muốn công bằng cho Việt Nam

Đội tuyển Malaysia hứng chịu làn sóng bất bình từ khắp Đông Nam Á

Ngày 15.2, trang Mynewshub của Malaysia thông tin, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir chính là người đóng vai trò quan trọng trong việc tố cáo cầu thủ nhập tịch Malaysia, bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo. Theo nguồn tin từ trang báo này, ông Thohir đã cho người thu thập các bằng chứng liên quan đến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, có dấu hiệu cho thấy họ sử dụng hồ sơ giả, trước khi người của vị Chủ tịch PSSI mang những bằng chứng này nộp lên FIFA.

Đội tuyển Việt Nam cần được trả lại sự công bằng Ảnh: Ngọc Linh

Đây là chi tiết phản ánh chiến thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, ngày 10.6.2025, khiến nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á bức xúc. Đội tuyển Việt Nam, giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam bức xúc vì đối thủ sử dụng cầu thủ có lý lịch không rõ ràng. Cùng lúc đó, giới bóng đá Indonesia cũng tỏ thái độ tương tự.

Nếu đội tuyển Malaysia mạnh lên theo cách đường đường chính chính, sự bức xúc này sẽ không xảy ra. Đằng này, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya mạnh lên bằng con đường mập mờ, "hô biến" giấy tờ của những cầu thủ không có nguồn gốc Malaysia, thành cầu thủ có nguồn gốc Malaysia, rồi dựa vào những cầu thủ này để đánh bại các đội bóng Đông Nam Á.

Ngăn chặn sai phạm từ xa

Cần nhắc lại rằng, nếu đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch có dấu hiệu sử dụng hồ sơ giả, rồi trót lọt giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, họ cũng có thể làm điều đó ở AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào giữa năm nay, trước mọi đối thủ còn lại ở Đông Nam Á. Khi đó, toàn bộ bóng đá khu vực sẽ chịu bất công, chứ không riêng gì đội tuyển Việt Nam.

Nhóm cầu thủ nhập tịch bị nghi sử dụng hồ sơ giả của Malaysia khiến cả Đông Nam Á bức xúc Ảnh: Ngọc Linh

Thứ nhì, nếu đội tuyển Malaysia sử dụng trót lọt cầu thủ nhập tịch có dấu hiệu sử dụng hồ sơ giả, nhưng không bị tố giác và không bị trừng phạt, nhiều nền bóng đá khác sẽ học theo cách làm của bóng đá Malaysia. Họ cũng sẽ nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại theo cách mập mờ, bất chấp các quy định của FIFA, trước khi phá vỡ cấu trúc phát triển lâu dài của bóng đá Đông Nam Á.

Trang Mynewshub của Malaysia viết: "Sự mạnh lên bất thường của đội tuyển Malaysia khiến Chủ tịch PSSI Erick Thohir nghi ngờ. Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của dàn cầu thủ nhập tịch (có nguồn gốc chuẩn) của đội tuyển Indonesia".

Giữa một bên nhập tịch theo đúng quy định của FIFA, lựa chọn cầu thủ đúng nguồn gốc, với một bên làm sai quy định, lựa chọn cầu thủ có nguồn gốc không rõ ràng, rồi có dấu hiệu sửa giấy tờ gốc, không khó hiểu khi Chủ tịch PSSI Erick Thohir muốn làm cho ra lẽ vụ việc này.

Đối diện với sự bức xúc của giới chức bóng đá Đông Nam Á, của những người có ảnh hưởng đến bóng đá quốc tế như ông Erick Thohir (cựu Chủ tịch CLB lừng danh Inter Milan của Ý), có vẻ như vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khó "chìm xuồng" theo cách êm thấm. Chính Tổng thư ký AFC Seri Windsor Paul John cũng úp mở đến việc đội tuyển Malaysia khó tránh việc bị xử thua đội tuyển Việt Nam, ở trận đấu ngày 10.6.2025, khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế CAS có phán quyết chính thức sau ngày 26.2 tới đây.