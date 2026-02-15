CAS và AFC cứ lo thực thi công lý, nhiệm vụ thắng đẹp Malaysia cứ để đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam tập trung đánh bại Malaysia

Phán quyết cuối cùng dành cho bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ (đều ra sân ở trận Malaysia gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027) chưa ngã ngũ.

Sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phạt nặng 7 cầu thủ nhập tịch (phạt tiền và treo giò), đồng thời bác bỏ kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã kiện FIFA lên Tòa án thể thao thế giới (CAS).

Ngày 26.2, CAS sẽ có phiên điều trần giữa các bên, sau đó cần thêm thời gian để đưa ra phán quyết. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ trên phán quyết để chốt hình phạt với đội tuyển Malaysia. Nếu FAM gian lận giấy tờ, Malaysia sẽ bị xử thua trận gặp Việt Nam và Nepal.

Đội tuyển Việt Nam vừa đá, vừa ngóng tin vui ẢNH: NGỌC LINH

Theo Chủ tịch AFC Windsor Paul John, việc CAS tạm thời đình chỉ lệnh cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là tín hiệu vui, cho thấy FAM có 50% cơ hội lật ngược thế cờ trong cuộc chiến pháp lý với FIFA. Ông Paul John phân tích, CAS chưa từng có tiền lệ quyết định như vậy trong lịch sử. Đây là tín hiệu vui, để bóng đá Malaysia tiếp tục hy vọng bảo toàn chiến thắng trước Việt Nam và Nepal, đồng nghĩa nắm chắc tấm vé đến Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề đội tuyển Việt Nam cần chú tâm. Mục tiêu trọng điểm của thầy trò Kim Sang-sik là đánh bại đối thủ ở màn thư hùng ngày 31.3 trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

Thắng trận, tại sao không?

Chưa bàn đến chuyện Malaysia có thể tiếp tục dùng 7 cầu thủ nhập tịch ở màn tái đấu cuối tháng sau hay không. Quan trọng là, đội tuyển Việt Nam sẽ rất khác so với trận thua 0-4 hồi tháng 6.2024.

Khác biệt trước tiên là về lực lượng. Trong tay HLV Kim Sang-sik lúc này không còn là lực lượng già cỗi, thiếu sinh khí với rất ít lựa chọn tiềm năng, mà là thế hệ U.23 Việt Nam đã được mài giũa ở sân chơi châu Á, nhờ vậy tràn đầy năng lượng để bước lên đội tuyển quốc gia.

Dù rằng, tấm HCĐ U.23 châu Á chưa phải bảo chứng cho thành công của lứa U.23, nhưng việc có trong tay một thế hệ can đảm, dám chơi bóng, dám thử thách bản thân và có bản lĩnh lì lợm là điều kiện cần để đội tuyển Việt Nam vượt ngưỡng, thay vì loanh quanh trong vùng an toàn chiến thuật đã bó hẹp từ sau AFF Cup 2024 đến nay.

Các ngôi sao U.23 Việt Nam sẽ mang sức cạnh tranh trở lại đội tuyển quốc gia ẢNH: TED TRẦN TV

HLV Kim Sang-sik dự kiến đôn một số ngôi sao U.23 lên tuyển, trong đó, tiềm năng nhất phải kể đến thủ môn Trung Kiên (bắt chính hầu hết các trận cho U.23 Việt Nam trong 8 tháng qua), trung vệ Nhật Minh (đá đủ 600 phút tại VCK U.23 châu Á), tiền vệ Xuân Bắc, tiền đạo Thanh Nhàn. Một số trường hợp bị treo giò như Đình Bắc, hay chấn thương như Thái Sơn, Hiểu Minh sẽ chờ đợi cơ hội ở đợt sau.

Lực lượng U.23 Việt Nam, cũng những hạt giống mới mẻ được chọn lọc tại V-League sẽ giúp HLV Kim Sang-sik thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh vốn dĩ nguội lạnh ở đội tuyển Việt Nam trong 1 năm qua.

Phải có sức cạnh tranh, với tối thiểu 2-3 cầu thủ giỏi ở mỗi vị trí, ông Kim mới có thể thôi thúc học trò vượt vùng an toàn để tiến bộ.

Đồng thời, hậu thuẫn cho các nội binh còn là lực lượng Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Xuân Son đã trở lại sau gần 1 năm dưỡng thương, với kết quả là 7 bàn thắng dồn dập tại sân chơi quốc tế cho Nam Định.

Hoàng Hên (Hendrio Araujo), Phi Long (Gustavo Sant Ana) đều đã có quốc tịch Việt Nam, đủ điều kiện khoác áo tuyển. Cả hai đều giàu kinh nghiệm, có thể hình và kỹ năng chơi bóng vượt trội, có thể bổ sung sức chiến đấu ở những vị trí trọng yếu tác động đến thắng thua như tiền vệ tấn công hay trung vệ.

Trong khung gỗ, thủ môn Patrik Lê Giang đã xong thủ tục nhập tịch sau 3 năm chờ đợi để chuẩn bị khoác áo đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik dồn toàn lực cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 ẢNH: TED TRẦN TV

Như vậy, ông Kim có thể bổ sung tới 4 gương mặt Việt kiều và ngoại binh nhập tịch so với trận gần nhất gặp Malaysia. Đây đều là những cầu thủ giỏi nhất V-League ở vị trí của mình, đủ sức tăng đẳng cấp chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh "dopamine" đến từ những gương mặt mới, đội tuyển Việt Nam thừa hưởng niềm cảm hứng từ thành công của lớp U.23, tương tự tiền lệ 8 năm trước. Một ngọn lửa ở giải trẻ có khả năng thắp sáng ngọn đuốc soi đường cho cả nền bóng đá. Đó là giá trị của niềm tin.

"Đàn em" đã chứng tỏ năng lực chẳng thua kém ai ở châu Á, vậy tại sao "đàn anh" với vốn kinh nghiệm dạn dày lại không thể?

Đội tuyển Việt Nam sẽ lột xác ở trận gặp Malaysia. Việc của CAS và AFC là thực thi công lý, còn việc của thầy trò Kim Sang-sik là mang chiến thắng trở về với người hâm mộ.