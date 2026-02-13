Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Quang Hải có quá nhiều điều đặc biệt để Đình Bắc phải học

Hồng Nam
Hồng Nam
13/02/2026 00:00 GMT+7

Hình ảnh Quang Hải mở tỷ số, Đình Bắc khép lại chiến thắng lịch sử cho CLB CAHN tại AFC Champions League 2 là khoảnh khắc tiếp nối mang tính biểu tượng.

Đẳng cấp trường tồn của Quang Hải

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã kỷ niệm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở các vòng knock-out AFC Champions League 2, bằng chiến thắng 4-0 ngoạn mục trước Tampines Rovers của Singapore. Mấu chốt tạo nên cơn mưa bàn thắng nằm ở 3 phút rực sáng của Nguyễn Quang Hải với cú đúp bàn thắng.

Trước khi Quang Hải ghi bàn, CLB CAHN đã gặp khó trước đội hình "Nhật hóa", được tổ chức kỷ luật và kín kẽ của đại diện Singapore. Tampines vận hành tương đối giống CLB CAHN, với cự ly đội hình hợp lý, phối hợp tốt, luân chuyển bóng ở tốc độ cao.

Thế nhưng, Tampines thua đậm, bởi đội bóng này không có một "đạn bạc" xuyên thủng lớp phòng ngự với chỉ một khoảnh khắc, như những gì Quang Hải đã làm cho CLB CAHN.

Quang Hải có quá nhiều điều đặc biệt để Đình Bắc phải học- Ảnh 1.

Quang Hải tỏa sáng ở trận CLB CAHN thắng Tampines Rovers

ẢNH: MINH TÚ

Chân sút 29 tuổi mở tỷ số ở phút 24 nhờ pha chạy chỗ chọn điểm rơi khôn ngoan đón bóng bật ra từ tay thủ môn, rồi sút chéo góc cực hiểm mở tỷ số. 3 phút sau, Quang Hải bứt tốc quãng ngắn cực nhanh để đoạt lấy đường nhả bóng của đồng đội, đổi hướng loại bỏ hậu vệ Tampines rồi dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt. 

8 năm sau kỳ tích Thường Châu, Quang Hải vẫn là hạt nhân của CLB CAHN với 5 bàn thắng sau 20 trận trên mọi đấu trường mùa này. 

Ở V-League, Quang Hải có thể không quá vượt trội, nhưng bước ra châu Á, nơi Hải "con" có kinh nghiệm dạn dày và độ lì vững chãi trước những đối thủ quốc tế, tiền vệ gốc Đông Anh vẫn tạo nên những khoảnh khắc "quái" khó lý giải.

Hai bàn thắng không chỉ kéo đổ thế phòng ngự chặt chẽ của Tampines, mà lý giải vì sao Quang Hải mang đẳng cấp trường tồn. Tiền vệ mang áo số 19 ghi bàn nhờ những tình huống tinh giản: xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, quyết định chuẩn xác, xử lý gọn gàng và hơn hết, luôn đặt hàm lượng hiệu quả lên trên tiêu chí đẹp mắt.

Đơn cử, Quang Hải không thường xuyên bứt tốc, để tiết chế năng lượng cho khoảnh khắc quan trọng, như cú bứt lên sớm một nhịp để loại bỏ tiền vệ Tampines trước khi đổi hướng đánh lừa nốt hậu vệ còn lại và ghi bàn. 

Quang Hải có quá nhiều điều đặc biệt để Đình Bắc phải học- Ảnh 2.

Giá trị của người đội trưởng

ẢNH: MINH TÚ

Sự tinh giản và chất quái, luôn biết phải làm gì, khi nào, ở đâu... được Quang Hải nuôi dưỡng từ khi còn trẻ, khi mới chập chững lên V-League năm 2016. Thay vì cậy tốc độ, sức mạnh như nhận diện đặc trưng của các cầu thủ trẻ, Quang Hải đã tự mài giũa tư duy chơi bóng như vũ khí sắc lẹm. 

Sức mạnh, tốc độ, sự dẻo dai sớm muộn cũng rời đi, nhưng tư duy thì còn mãi. Đó là lý do trong hàng nghìn cầu thủ cùng lứa, chỉ Quang Hải vút lên và đứng trên đỉnh cao tròn một thập kỷ. 

Tấm gương cho Đình Bắc 

CLB CAHN đã thắng Tampines nhờ Quang Hải mở tỷ số và Đình Bắc ấn định chiến thắng. Như thể, đó là dòng chảy tiếp nối thế hệ. 

Quang Hải từng giữ "ngọn lửa" tiên phong cho thế hệ mở đường đưa đội tuyển Việt Nam trở lại sau cơn mê kéo dài đúng 10 năm. Giờ ngọn đuốc truyền thần ấy thuộc về Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 đang tái hiện hình ảnh Quang Hải năm 2018, nhưng nên nhớ, cái giống ấy mới thuần túy thể hiện ở vòng chung kết U.23 châu Á.

Còn ở CLB, Đình Bắc phải nỗ lực rất nhiều. Quang Hải lên V-League năm 2016. Ở tuổi 22, anh đá 24/26 trận V-League cho đội Hà Nội, ghi 8 bàn. Còn với Đình Bắc, cũng ở tuổi 22, là 10 trận cho CAHN ở V-League và... 0 bàn thắng.

Quang Hải có quá nhiều điều đặc biệt để Đình Bắc phải học- Ảnh 3.

Đình Bắc sẽ còn tiến xa

ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc chưa được như Quang Hải, và cũng không cần phải như Quang Hải. Mỗi cầu thủ có một đặc tính, lộ trình phát triển và vai trò riêng biệt. Đình Bắc là "ngọc thô" HLV Alexandre Polking nâng niu hết mực ở CLB CAHN. Có lẽ cũng bởi vậy, ông Polking dùng Đình Bắc với tần suất được tính toán cẩn trọng. Bắc cần ra sân, nhưng không thể vội vàng, mà phải học hỏi, tích lũy từ từ, từng bước. Cựu cầu thủ Quảng Nam giỏi, song anh chưa phải ngôi sao. 

Đình Bắc có thể tốt hơn nữa, nếu chăm chỉ mài giũa thứ mà đàn anh Quang Hải đã nâng tầm thượng thừa. 

Đó là tư duy chơi bóng, tác phong tập luyện chuyên nghiệp, sự tỉ mẩn và cẩn thận trong từng chi tiết, cùng cách ứng xử mực thước trong tầm ngắm kỳ vọng của dư luận. Quang Hải thành công bởi tận tâm và trân quý sự nghiệp của mình bằng cả tấm lòng. 

Bóng đá Việt Nam chẳng thiếu nhân tài đã tụt dốc vì... nổi quá sớm và không chịu được sức ép của sự soi mói, dè bỉu. Nhưng, cũng không ít những tấm gương đã ngược gió đi lên, kiêu hãnh xây dựng sự nghiệp hiếm người sánh bằng. 

Tấm gương ấy đang ở ngay trước mắt Đình Bắc. Tre chưa già, măng đã mọc. Đó là tin vui của CLB CAHN lẫn đội tuyển Việt Nam. Hãy học hỏi đàn anh để ngày một hoàn thiện!

