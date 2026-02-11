Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vòng 16 đội AFC Champions League 2

Quang Hải chói sáng rực rỡ, Đình Bắc lập siêu phẩm: CLB CAHN đè bẹp Tampines Rovers

Hồng Nam
Hồng Nam
11/02/2026 21:10 GMT+7

Cú đúp của Quang Hải cùng bàn thắng của Rogerio Alves giúp CLB CAHN thắng Tampines Rovers 4 bàn không gỡ tại lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2.

Quang Hải gieo ác mộng cho Tampines Rovers

Màn đọ sức Tampines Rovers tại vòng 16 đội AFC Champions League 2 là thử thách khó nhằn với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Bởi đối thủ của Quang Hải cùng đồng đội dù đến từ nền bóng đá khiêm tốn, nhưng chơi ấn tượng khi vượt qua cả Pohang Steelers (Hàn Quốc) và BG Pathum (Thái Lan) để dẫn đầu bảng H. 

Cũng giống "đồng hương" Lion City Sailors (á quân AFC Champions League 2 mùa trước), Tampines bay cao nhờ tập trung xây dựng lực lượng, kết hợp nhuần nhuyễn nội ngoại binh và đá thực dụng. Với 9 cầu thủ Nhật Bản, HLV Noh Rahman có trong tay tập thể giàu chất kỹ thuật, đá cực nhuyễn và kết dính, đặc biệt trong các pha chuyển đổi trạng thái.

Quang Hải chói sáng rực rỡ, Đình Bắc lập siêu phẩm: CLB CAHN đè bẹp Tampines Rovers- Ảnh 1.

CLB CAHN (áo đỏ) áp đảo

ẢNH: MINH TÚ

Có lẽ vì vậy, CLB CAHN đã chọn cách đá chậm và chắc. Vẫn chủ trương pressing tầm cao và kiểm soát bóng, nhưng ở cuộc so tài tối 11.2 tại sân Hàng Đẫy, học trò HLV Alexandre Polking đã chơi với cự ly đội hình vừa phải, không vội đẩy cao tấn công. 

Tuy nhiên, thế trận giằng co, toan tính mà đội bên tạo ra chỉ kéo dài đến phút 24, trước khi Leo Artur tung cú sút trái phá từ khoảng cách 35 m. Thủ môn Tampines đẩy bóng ra đúng tầm băng vào của Quang Hải, trước khi tiền vệ sinh năm 1997 dứt điểm chéo góc cận thành chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.

Tampines cố gắng dồn lên sau bàn thua để rồi nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 27, Quang Hải kết thúc pha bật tường đập nhả đẹp mắt của CLB CAHN với pha rê dắt đánh lừa hậu vệ Tampines, rồi dứt điểm gọn gàng nhân đối cách biệt. Chỉ với Leo Artur và Quang Hải, hệ thống phòng ngự đội khách sụp đổ.

Quang Hải chói sáng rực rỡ, Đình Bắc lập siêu phẩm: CLB CAHN đè bẹp Tampines Rovers- Ảnh 2.

Quang Hải chơi ấn tượng

ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN sau đó thừa thắng xông lên tạo áp lực nghẹt thở. Phút 37, Leo Artur dứt điểm trúng đầu Yamashita, nhưng các hậu vệ Tampines lại phòng ngự... như mơ ngủ, để Rogerio Alves ập vào dứt điểm. Sau cú sút đầu bị cản phá, ngoại binh người Brazil đã đá bồi nâng tỷ số lên 3-0.

Đình Bắc lên tiếng 

Cách biệt 3 bàn giúp CLB CAHN đá thong dong trong hiệp 2. Học trò HLV Polking tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn, khi tiếp tục lấy tấn công làm phòng ngự. 

Sự xuất hiện của Đình Bắc giúp CLB CAHN có các pha phản đòn đầy năng lượng, khiến Tampines dù muốn cũng không thể tràn đội hình lên. 

Đã có những cơ hội được tạo ra. Phút 53, Alan Grafite đón đường chọc khe của Artur để băng xuống nhưng dứt điểm trúng người thủ môn. Phút 61, lại là Artur tạt bóng như đặt cho Alan, song chân sút người Brazil đánh đầu dội cột. 

Chiến thắng 4-0 được ấn định cho CLB CAHN, với cú cứa lòng đẹp mắt của Đình Bắc trong vòng cấm. Thắng 4-0, CLB CAHN đặt một chân vào tứ kết AFC Champions League 2. Đội bóng của Polking sẽ đá trận lượt về tại Singapore lúc 19 giờ 15 ngày 18.2, sau đây đúng 1 tuần. Chỉ cần thua với cách biệt dưới 3 bàn, CLB CAHN sẽ có mặt ở vòng sau. Cánh cửa lịch sử đang mở toang với CLB CAHN ngay trong lần đầu bước ra sân chơi châu Á. 

