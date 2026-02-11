Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội đầu tiên xuống hạng ở V-League sắp lộ diện?

Hồng Nam
Hồng Nam
11/02/2026 14:00 GMT+7

CLB Đà Nẵng khó trụ lại V-League, trừ khi có một phép màu ở phần còn lại của mùa giải.

Đội bóng yếu nhất lượt đi V-League

Vòng 13 V-League đã chứng kiến cột mốc ấn tượng, khi nhiều đội bóng cuối bảng, như HAGL, PVF-CAND, SLNA và Thanh Hóa đồng loạt thắng trận. Ngọn lửa đua trụ hạng được thổi bùng, khi những tập thể lâu nay bị đánh giá là cửa dưới và nghèo tiềm lực đã bất ngờ trỗi dậy.

Khi các đối thủ thay nhau vùng lên ở thế chân tường, vẫn có một đội bóng đang "ngủ quên" trong cuộc đua sinh tồn. Đó là CLB Đà Nẵng.

Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không đá vòng 13, do trận đấu bị hoãn để đối thủ CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) tập trung cho AFC Champions League 2. Tuy nhiên, ngay cả khi trận đấu diễn ra tại sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng cũng rất khó có điểm. 

Đội đầu tiên xuống hạng ở V-League sắp lộ diện?- Ảnh 1.

CLB Đà Nẵng (áo trắng) sa sút trầm trọng

ẢNH: VPF

Tính cả quãng nghỉ trước mắt, CLB Đà Nẵng sẽ "kỷ niệm" tròn 5 tháng không biết mùi chiến thắng tại V-League. Lần gần nhất đội bóng sông Hàn biết thắng, là khi đánh bại Becamex TP.HCM trên sân vận động Bình Dương vào ngày 27.9.2025. Sau trận đấu này, CLB Đà Nẵng trải qua chuỗi 7 trận không thắng (hòa 2, thua 5, chỉ giành 2/21 điểm tối đa), do đó chìm sâu xuống cuối. Vị trí bét bảng đã đóng đinh cho CLB Đà Nẵng trong nhiều tuần qua. 

Với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 12 trận, cùng 7 điểm tích lũy, CLB Đà Nẵng là một trong những đội đá lượt đi... tệ nhất lịch sử V-League. Học trò ông Lê Đức Tuấn ghi bàn ít nhất giải (10 bàn), thủng lưới nhiều thứ ba (19 bàn). 

Trong khi các đội đua trụ hạng luôn chắt chiu điểm số trên sân nhà, CLB Đà Nẵng chỉ biết hòa và thua tại sân Hòa Xuân. 

Ngọn lửa ngày càng nguội lạnh, đìu hiu trên các khán đài là lời cảnh báo cho đội bóng sông Hàn. Từng một thời thống trị V-League với các chức vô địch năm 2009 và 2012, hiện giờ CLB Đà Nẵng chỉ còn là tập thể tầm trung. 

Hệ thống đào tạo trẻ thiếu sản phẩm chất lượng, còn nội ngoại binh ở đội một hầu như không thể hiện được mình, đội chủ sân Hòa Xuân chỉ trụ hạng mùa trước nhờ tinh thần quật khởi dưới thời "tướng" trẻ Lê Đức Tuấn. Nhưng, khi hưng phấn qua đi, đội bóng sẽ sụp đổ bởi lâu đài chỉ được xây trên nền cát.

Đội đầu tiên xuống hạng ở V-League sắp lộ diện?- Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải (áo trắng) bổ sung kinh nghiệm cho hàng thủ Đà Nẵng

ẢNH: VPF

Lối chơi nghèo nàn, thiếu ý tưởng, lực lượng xáo trộn và thiếu gắn kết đang khiến CLB Đà Nẵng khó đánh bại bất cứ đội bóng nào. Báo động đỏ cho thầy trò Lê Đức Tuấn, khi các đối thủ "cùng khổ" như HAGL, Thanh Hóa lại đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Còn nước còn tát 

CLB Đà Nẵng đang sửa sai, bằng những hợp đồng chất lượng. Bộ ba Võ Nguyên Hoàng, Quế Ngọc Hải và Lucas Ribalmar đã cập bến sân Hòa Xuân từ CLB Thanh Hóa. Tuyến giữa Đà Nẵng cũng chào đón Pierre Lamothe, tiền vệ Việt kiều từng đá cho Quảng Nam và Hà Nội.

Với lực lượng tiếp viện, quân số CLB Đà Nẵng đã dày hơn, tuy nhiên, vấn đề của đội bóng áo cam nằm ở khía cạnh khác. 

Nhìn cách CLB Thanh Hóa đánh bại CLB Công an TP.HCM chỉ với tổng cộng 16 cầu thủ để thấy, nhuệ khí đóng vai trò then chốt để dẫn lối cho tập thể. Ai sẽ thổi bùng nhuệ khí ấy ở CLB Đà Nẵng lúc này?

Lịch thi đấu 4 vòng tới sẽ hậu thuẫn CLB Đà Nẵng. Thầy trò Lê Đức Tuấn được đá tới 3 trận sân nhà, trong đó 2 trận gặp đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng như PVF-CAND (28.2) và HAGL (13.3). Nếu lấy trọn 6 điểm, cửa trụ hạng sẽ mở toang với Nguyễn Phi Hoàng cùng đồng đội. Nhưng nếu thua, CLB Đà Nẵng khó thoát chuyến tàu ngược trở về hạng nhất.

Đội xuống hạng đầu tiên ở V-League chuẩn bị lộ diện. Sớm hay muộn, còn tùy vào nỗ lực của đại diện miền Trung. 

HLV Polking nói sự thật về Tampines Rovers, Văn Hậu phát biểu cực hay 'CLB CAHN sẽ…'

HLV Polking nói sự thật về Tampines Rovers, Văn Hậu phát biểu cực hay ‘CLB CAHN sẽ…’

HLV Alexandre Polking khẳng định đối thủ Tampines Rovers sẽ 'lột xác' về lực lượng ở màn tái đấu CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), diễn ra tối mai trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2.

Bảng xếp hạng Asian Cup mới nhất trước ngày CAS ra án: Đội tuyển Việt Nam dưới Malaysia, nhưng...

Đội tuyển Việt Nam sẽ lôi cuốn nhờ 'chất samba'

