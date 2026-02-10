Bảng xếp hạng Asian Cup mới nhất trước ngày CAS ra án: Đội tuyển Việt Nam dưới Malaysia, nhưng...

Đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp sau Malaysia

Vòng loại Asian Cup 2027 đã đi đến giai đoạn hạ màn, khi loạt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 3. Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam cùng Malaysia tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn, với cái kết chưa được định đoạt.

Sau 5 lượt đấu, đội tuyển Malaysia đứng đầu bảng F với 15 điểm tuyệt đối, nhờ 5 chiến thắng đã có trước Việt Nam (4-0), Lào (5-1, 3-0) và Nepal (2-0, 1-0).

Đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Lào (5-0, 2-0), Nepal (3-1, 1-0) và thua Malaysia 0-4. Hai đội xếp thứ ba và thứ tư gồm Lào và Nepal đã chắc chắn bị loại.

Bảng xếp hạng tạm thời ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nếu kết quả được giữ nguyên, Malaysia chỉ cần hòa, hoặc thua với cách biệt dưới 5 bàn trước đội tuyển Việt Nam là đoạt vé tới Asian Cup. Tuy nhiên, bê bối gian lận giấy tờ cầu thủ nhập tịch (7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đã đá trận gặp Việt Nam, 2 cầu thủ đá trận Nepal) đã khiến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tung đòn trừng phạt với FAM. Phía bóng đá Malaysia đã gửi đơn khiếu nại, nhưng bị Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA bác đơn. FIFA cung cấp đầy đủ bằng chứng về gian lận giấy tờ, cho thấy các cầu thủ nhập tịch Malaysia dù có quốc tịch, nhưng không đáp ứng yêu cầu do FIFA đề ra để đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Hiện FAM đã kiện FIFA lên CAS, với hy vọng đảo ngược quyết định. Vụ kiện nhiều khả năng ngã ngũ vào ngày 26.2, khi CAS đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu CAS xử thua FAM, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ có luận cứ quyết định để xử thua Malaysia 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, với cùng tỷ số 0-3 do đã sử dụng cầu thủ trái quy định.

Đội tuyển Việt Nam chờ quyết định công bằng từ CAS ẢNH: NGỌC LINH

Khi ấy, bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị đảo ngược hoàn toàn. Đội tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu với 15 điểm sau 5 trận, Malaysia chỉ còn 9 điểm (bị trừ 6 điểm ở 2 trận dùng cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc không hợp lệ), Lào và Nepal cùng có 3 điểm.

Như vậy, trong trường hợp CAS kết luận FAM sử dụng cầu thủ không hợp lệ, đội tuyển Việt Nam sẽ thẳng tiến vòng chung kết Asian Cup 2027, mà không cần quan tâm kết quả trận hạ màn gặp Malaysia.

Hai đội sẽ đối đầu nhau vào ngày 31.3 trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).