Đội tuyển Việt Nam sẽ lôi cuốn nhờ 'chất samba'

X U HƯỚNG TẤT YẾU

Thành công bùng nổ của Xuân Son ở AFF Cup 2024 (7 bàn thắng) cho thấy nếu sử dụng cầu thủ nhập tịch đúng cách, đội tuyển VN có thể mạnh lên thế nào.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không nhập ngoại cả đội hình để theo đuổi chiến thắng nhất thời như Malaysia, Indonesia, mà chỉ sử dụng nguồn lực ngoại nhập ở những vị trí còn thiếu. Ngay cả những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản cũng từng sử dụng cầu thủ nhập tịch (không mang dòng máu bản địa, chủ yếu đến từ Brazil) ở giai đoạn đầu vươn ra thế giới cho đến trước khi xây dựng nội lực mạnh như bây giờ, thì bóng đá VN có thể học tập. Vẫn dựa trên khung sườn nội binh và lực lượng trẻ, nhưng cần thêm nguồn lực để tạo nên chiến thắng, mang cảm hứng thúc đẩy trở lại nội tại nền bóng đá.

Đỗ Hoàng Hên sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Sau Xuân Son, đội tuyển VN đang hé mở cánh cửa để chào đón những nguồn lực ngoại, gồm cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Trong đó, dàn ngoại binh đã có quốc tịch VN như Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo), Đỗ Phi Long (Gustavo Sant Ana), hay đang làm thủ tục nhập tịch như Geovane Magno (dự kiến lấy tên VN là Nguyễn Tài Lộc) đều có thể trở thành hạt giống để ông Kim gieo cấy "chất samba", giúp đội tuyển VN mềm mại và uyển chuyển.

Đỗ Hoàng Hên đã chứng minh đẳng cấp của tiền vệ hay bậc nhất từng chơi bóng ở V-League, sau 5 năm khoác áo Bình Định, Nam Định hay hiện tại là CLB Hà Nội. Khi nhiều ngoại binh được mang về V-League để càn lướt, tì đè và ghi bàn nhờ ưu thế thể chất bẩm sinh, Hoàng Hên lại đi con đường riêng. Anh kiến thiết lối chơi, làm chủ nhịp độ nhờ những pha đỡ, xoay và chuyền pha trộn kỹ thuật La tinh chuẩn mực, bên cạnh nhãn quan hàng đầu được định hình tại Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. 4 bàn thắng sau 7 trận khoác áo CLB Hà Nội mùa này, hay "gia tài" 48 bàn thắng và 16 kiến tạo chỉ sau 3 mùa khoác áo Nam Định là bảo chứng cho đẳng cấp.

"Tôi đọc trận đấu tốt lên từng ngày. Tôi cũng theo dõi đội tuyển VN của HLV Kim Sang-sik. Đây là tập thể thống nhất, đề cao tính đồng đội. Ông Kim muốn đội tuyển phải giàu sức cạnh tranh, liên tục vận động và hướng tới chiến thắng. Tôi tự tin mình hợp với phong cách của ông Kim và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội. Nếu ra sân trước Malaysia, đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng", Hoàng Hên trải lòng với Thanh Niên.

Geovane, tiền vệ sáng tạo đã ghi 39 bàn trong 5 năm ở V-League, cũng là mẫu tiền vệ giàu kỹ thuật với lối đá đậm chất samba điển hình của các cầu thủ Brazil, rất hợp với đội tuyển VN.

C HỌN LỌC TINH TÚY

Trở ngại của các cầu thủ nhập tịch là tuổi tác. Geovane và Hoàng Hên đã 32 tuổi, còn Phi Long 31 tuổi, Xuân Son cũng chạm ngưỡng 29 vào năm nay. Đây không phải là lựa chọn cho tương lai lâu dài. Tuy nhiên lại thuộc mẫu những cầu thủ có thể dùng ngay cho các giải đấu ngắn hạn như AFF Cup 2026 (diễn ra tháng 7 năm nay) hay Asian Cup 2027 vào đầu năm sau.

Vai trò của những "vũ công samba" nhập tịch không chỉ nâng cấp toàn diện đội tuyển, mà còn là tấm gương để các cầu thủ còn lại, đặc biệt là lứa U.23, có thể học hỏi. Phương pháp "cài răng lược" kết hợp nhiều thế hệ với nhau sẽ giúp dàn cầu thủ nhập tịch hậu thuẫn nâng tầm trình độ cho nội binh. Quan trọng hơn cả, đã là cầu thủ VN, tất cả nên sở hữu cơ hội cống hiến bình đẳng.

"Sử dụng ngoại binh nhập tịch ra sao để vừa nâng cấp lối chơi, vừa chừa lại không gian cho cầu thủ trẻ thể hiện mình, đó là sách lược của HLV trưởng. Giới chuyên môn có thể tin tưởng HLV Kim Sang-sik", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Đội tuyển VN sẽ mạnh mẽ, lôi cuốn hơn khi tận dụng hết những nguồn lực đang có. Vấn đề chỉ là làm cho khéo, để không triệt tiêu động lực phấn đấu của nội binh, tránh đi vào "vết xe đổ" của các đối thủ Đông Nam Á mà thôi.