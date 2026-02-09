Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ lôi cuốn nhờ 'chất samba'

Hồng Nam
Hồng Nam
09/02/2026 15:40 GMT+7

Sau thành công mang tên Xuân Son, các ngoại binh nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Phi Long… hứa hẹn giúp đội tuyển VN nâng cấp lối chơi theo hướng ngẫu hứng và đẹp mắt hơn.

XU HƯỚNG TẤT YẾU

Thành công bùng nổ của Xuân Son ở AFF Cup 2024 (7 bàn thắng) cho thấy nếu sử dụng cầu thủ nhập tịch đúng cách, đội tuyển VN có thể mạnh lên thế nào.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không nhập ngoại cả đội hình để theo đuổi chiến thắng nhất thời như Malaysia, Indonesia, mà chỉ sử dụng nguồn lực ngoại nhập ở những vị trí còn thiếu. Ngay cả những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản cũng từng sử dụng cầu thủ nhập tịch (không mang dòng máu bản địa, chủ yếu đến từ Brazil) ở giai đoạn đầu vươn ra thế giới cho đến trước khi xây dựng nội lực mạnh như bây giờ, thì bóng đá VN có thể học tập. Vẫn dựa trên khung sườn nội binh và lực lượng trẻ, nhưng cần thêm nguồn lực để tạo nên chiến thắng, mang cảm hứng thúc đẩy trở lại nội tại nền bóng đá.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lôi cuốn nhờ 'chất samba'- Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Hên sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển VN

ẢNH: MINH TÚ

Sau Xuân Son, đội tuyển VN đang hé mở cánh cửa để chào đón những nguồn lực ngoại, gồm cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Trong đó, dàn ngoại binh đã có quốc tịch VN như Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo), Đỗ Phi Long (Gustavo Sant Ana), hay đang làm thủ tục nhập tịch như Geovane Magno (dự kiến lấy tên VN là Nguyễn Tài Lộc) đều có thể trở thành hạt giống để ông Kim gieo cấy "chất samba", giúp đội tuyển VN mềm mại và uyển chuyển.

Đỗ Hoàng Hên đã chứng minh đẳng cấp của tiền vệ hay bậc nhất từng chơi bóng ở V-League, sau 5 năm khoác áo Bình Định, Nam Định hay hiện tại là CLB Hà Nội. Khi nhiều ngoại binh được mang về V-League để càn lướt, tì đè và ghi bàn nhờ ưu thế thể chất bẩm sinh, Hoàng Hên lại đi con đường riêng. Anh kiến thiết lối chơi, làm chủ nhịp độ nhờ những pha đỡ, xoay và chuyền pha trộn kỹ thuật La tinh chuẩn mực, bên cạnh nhãn quan hàng đầu được định hình tại Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. 4 bàn thắng sau 7 trận khoác áo CLB Hà Nội mùa này, hay "gia tài" 48 bàn thắng và 16 kiến tạo chỉ sau 3 mùa khoác áo Nam Định là bảo chứng cho đẳng cấp.

"Tôi đọc trận đấu tốt lên từng ngày. Tôi cũng theo dõi đội tuyển VN của HLV Kim Sang-sik. Đây là tập thể thống nhất, đề cao tính đồng đội. Ông Kim muốn đội tuyển phải giàu sức cạnh tranh, liên tục vận động và hướng tới chiến thắng. Tôi tự tin mình hợp với phong cách của ông Kim và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội. Nếu ra sân trước Malaysia, đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng", Hoàng Hên trải lòng với Thanh Niên.

Geovane, tiền vệ sáng tạo đã ghi 39 bàn trong 5 năm ở V-League, cũng là mẫu tiền vệ giàu kỹ thuật với lối đá đậm chất samba điển hình của các cầu thủ Brazil, rất hợp với đội tuyển VN.

CHỌN LỌC TINH TÚY

Trở ngại của các cầu thủ nhập tịch là tuổi tác. Geovane và Hoàng Hên đã 32 tuổi, còn Phi Long 31 tuổi, Xuân Son cũng chạm ngưỡng 29 vào năm nay. Đây không phải là lựa chọn cho tương lai lâu dài. Tuy nhiên lại thuộc mẫu những cầu thủ có thể dùng ngay cho các giải đấu ngắn hạn như AFF Cup 2026 (diễn ra tháng 7 năm nay) hay Asian Cup 2027 vào đầu năm sau.

Vai trò của những "vũ công samba" nhập tịch không chỉ nâng cấp toàn diện đội tuyển, mà còn là tấm gương để các cầu thủ còn lại, đặc biệt là lứa U.23, có thể học hỏi. Phương pháp "cài răng lược" kết hợp nhiều thế hệ với nhau sẽ giúp dàn cầu thủ nhập tịch hậu thuẫn nâng tầm trình độ cho nội binh. Quan trọng hơn cả, đã là cầu thủ VN, tất cả nên sở hữu cơ hội cống hiến bình đẳng.

"Sử dụng ngoại binh nhập tịch ra sao để vừa nâng cấp lối chơi, vừa chừa lại không gian cho cầu thủ trẻ thể hiện mình, đó là sách lược của HLV trưởng. Giới chuyên môn có thể tin tưởng HLV Kim Sang-sik", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Đội tuyển VN sẽ mạnh mẽ, lôi cuốn hơn khi tận dụng hết những nguồn lực đang có. Vấn đề chỉ là làm cho khéo, để không triệt tiêu động lực phấn đấu của nội binh, tránh đi vào "vết xe đổ" của các đối thủ Đông Nam Á mà thôi. 

Tin liên quan

Người lập cú đúp siêu phẩm giúp CLB Thanh Hóa thắng sốc tại V-League, là ai?

Người lập cú đúp siêu phẩm giúp CLB Thanh Hóa thắng sốc tại V-League, là ai?

Trong bối cảnh lực lượng khủng hoảng nghiêm trọng, CLB Thanh Hóa đã tạo nên một cơn địa chấn tại sân Thống Nhất tối 8.2. Cái tên rực sáng nhất trong chiến tích đó là Damoth Thongkhamsavath – cầu thủ quốc tịch Lào đang viết nên câu chuyện cổ tích về tinh thần vượt khó của đội bóng xứ Thanh.

CLB Thanh Hóa 'kiệt sức' vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Chuyện 2 chiếc áo của thủ môn Xuân Hoàng

Nguyễn Đình Bắc và món nợ ân tình của bóng đá Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son Hendrio Araujo tây ban nha Kim Sang-sik. CLB Hà Nội bồ đào nha
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận