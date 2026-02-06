Sao nhập tịch Malaysia nói điều bất ngờ trận hòa Nam Định, vì sao Xuân Son vắng mặt?

Màn so tài giữa CLB Nam Định và JDT thuộc lượt đấu cuối bảng B giải CLB ASEAN 2025 - 2026. Đúng với chờ đợi của CĐV, hai đội chơi đôi công, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Ở phút 33, Văn Vĩ là cầu thủ mở tỷ số cho CLB Nam Định với pha đá bồi chéo góc chính xác. Đến phút 87, Bergson sút phạt đền thành công, ấn định trận hòa 1-1 cho JDT. Với kết quả này, 2 đội dắt tay nhau vào bán kết. CLB Nam Định có 13 điểm, xếp đầu bảng còn JDT có 11 điểm, đứng thứ 2.

Ở trận đấu này, Hector Hevel được HLV Xisco Muñoz tin tưởng, xếp đá chính. Trước đó, Hector Hevel nằm trong số 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận án phạt cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA vì vướng vào nghi án làm giả giấy tờ nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Hiện Hector Hevel đang được Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) hoãn án phạt, có thể trở lại thi đấu cho đến kết quả ở phiên xét xử cuối cùng được công bố (dự kiến phiên xét xử diễn ra ngày 26.2).

Hector Hevel (giữa) thi đấu trọn vẹn ở trận gặp CLB Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Kết thúc màn so tài với CLB Nam Định, Hector Hevel tiết lộ: “Mọi thứ hiện tại của tôi ổn, thậm chí tôi còn có thể làm tốt hơn nữa. Tôi đã trở lại 1 tuần nhưng đã thi đấu đến 3 trận và bản thân đã cố gắng hết sức”.

“Việc được trở lại thi đấu sau án phạt của FIFA có ý nghĩa rất lớn với cá nhân tôi. Được trở lại sau 4 tháng, làm điều mình thích là một điều vô cùng tích cực”, Hector Hevel nói thêm.

Hậu vệ đang khoác áo JDT cũng nói bất ngờ về cục diện trận đấu: “Bàn thua đầu tiên đến từ sau pha phản công của CLB Nam Định. Lẽ ra trong tình huống đó chúng ta cần ngăn chặn sớm hơn. Còn quả phạt đền thứ 2 thật sự rất đáng thất vọng. Tôi cho rằng đó không phải là quả phạt đền, nhưng may mắn thủ môn của chúng tôi đã làm việc rất tuyệt vời, cản phá được. Dù hòa là giành vé đi tiếp nhưng JDT xứng đáng có kết quả tốt hơn”.

HLV Nam Định tự hào về các cầu thủ

Ở phía đối diện, HLV Mauro Jeronimo cho rằng CLB Nam Định đã có một màn thể hiện tốt, đặc biệt là về tinh thần thi đấu và sự tuân thủ chiến thuật. “Hôm nay đội đã thi đấu rất hay. Chưa đến mức là rất mừng, bởi rất mừng là khi đội giành chiến thắng, trong khi chúng tôi đã tạo ra đủ số cơ hội và thậm chí có những tình huống được hưởng phạt đền”, HLV trưởng CLB Nam Định chia sẻ. Dù vậy, ông nhấn mạnh điều khiến mình hài lòng là thái độ và sự tập trung của các cầu thủ trong bối cảnh thời gian chuẩn bị có những hạn chế do lịch thi đấu và di chuyển liên tục.

Theo HLV Mauro Jeronimo, màn trình diễn trước JDT cho thấy bản lĩnh và vị thế của đội bóng thành Nam tại đấu trường khu vực: “Tinh thần, thái độ và sự tuân thủ chiến thuật của các cầu thủ là rất tốt. Họ đã thể hiện rằng CLB Nam Định sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với bất cứ đội bóng nào thuộc nhóm đầu của bóng đá khu vực”.

HLV Mauro Jeronimo hài lòng với trận hòa JDT ẢNH: MINH TÚ

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chia sẻ lý do không dùng Xuân Son ở trận đấu với JDT. Theo ông, Xuân Son luôn khát khao ra sân trong mọi trận đấu, song ở thời điểm Nam Định đã chắc suất vào bán kết, ban huấn luyện cần có phương án an toàn. “Xuân Son đã nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng. Nếu tiếp tục nhận thêm thẻ, cậu ấy sẽ không thể thi đấu ở trận bán kết lượt đi. Vì vậy, CLB đã lựa chọn phương án an toàn nhất”, HLV Mauro Jeronimo lý giải.

Nhìn tổng thể hành trình vòng bảng, HLV Mauro Jeronimo cho biết đây vẫn là kết quả rất tích cực của CLB Nam Định. Ông Mauro Jeronimo nhấn mạnh: “Chúng tôi kết thúc vòng bảng ASEAN Cup 2025 - 2026 với thành tích bất bại và đứng nhất bảng B. Đó là những điều tích cực mà tôi muốn các cầu thủ nhìn vào và tự hào”.