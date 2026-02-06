Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hùng U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn được phẫu thuật thành công, khi nào trở lại?

Linh Nhi
Linh Nhi
06/02/2026 11:07 GMT+7

Sáng 6.1, tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn đã được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo thành công tại TP.HCM.

Người hùng U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn được phẫu thuật thành công, khi nào trở lại?- Ảnh 1.

Thái Sơn sẽ kịp trở lại trong năm 2026

ảnh: BVCC

Thái Sơn quyết tâm trở lại

Tiền vệ trụ cột đội tuyển U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn đã trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo đầu gối tại TP.HCM. Ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp, sức khỏe của Thái Sơn hiện ổn định.

Dự kiến từ tuần tới, Thái Sơn sẽ trở về Ninh Bình và bắt đầu quá trình hồi phục theo phác đồ chuyên môn của CLB. Ninh Bình FC khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý để Thái Sơn sớm lấy lại phong độ.

Được biết với kiểu chấn thương đứt dây chằng như Thái Sơn, các cầu thủ sẽ cần 6-8 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Điều này đồng nghĩa nếu Sơn "Tỏi" kiên trì tập phục hồi, anh có thể tái xuất vào tháng 10, thời điểm rơi vào giữa lượt đi V-League 2026 - 2027.

Người hùng U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn được phẫu thuật thành công, khi nào trở lại?- Ảnh 2.

Thái Sơn đã thi đấu đủ 5 trận đấu ở VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Ted Trần

Thái Sơn đã bị chấn thương trong trận đấu thuộc vòng 12 V-League 2025 - 2026, khi anh đang chủ động lùi lại và không bị ai tác động. Các chuyên gia đánh giá tiền vệ sinh năm 2003 đã bị quá tải sau khi trở về từ U.23 Việt Nam.

Đó là trận đấu Thái Sơn đã vào sân sau ở hiệp 2 và chỉ kịp thi đấu 16 phút trước khi rời sân bằng cáng. Trước anh, U.23 Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp chấn thương đứt dây chằng khác.

Đầu tiên là tiền vệ Nguyễn Văn Trường trong trận gặp U.23 Hàn Quốc tại giải tập huấn Panda Cup 2025 tại Trung Quốc trước thềm SEA Games 33. Tiếp đó là trung vệ Hiểu Minh, người đã chơi rất hay trong vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự giúp U.23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 và HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Tin liên quan

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép?

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép?

Sau thất bại ở vòng 12 V-League trước CLB Công an Hà Nội, Ninh Bình rất cần 1 chiến thắng để theo đuổi vị trí đầu bảng. Ở vòng 13, Ninh Bình sẽ tiếp HAGL trên sân nhà.

V-League cuốn hút khán giả nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng

Indonesia gây sốc ở giải châu Á, HLV đội Nhật Bản thừa nhận đầy bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

Thái Sơn U.23 Việt Nam Ninh Bình FC Hiểu Minh Văn Trường đứt dây chằng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận