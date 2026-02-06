Người hùng U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn được phẫu thuật thành công, khi nào trở lại?

Thái Sơn sẽ kịp trở lại trong năm 2026 ảnh: BVCC

Thái Sơn quyết tâm trở lại

Tiền vệ trụ cột đội tuyển U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn đã trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo đầu gối tại TP.HCM. Ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp, sức khỏe của Thái Sơn hiện ổn định.

Dự kiến từ tuần tới, Thái Sơn sẽ trở về Ninh Bình và bắt đầu quá trình hồi phục theo phác đồ chuyên môn của CLB. Ninh Bình FC khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý để Thái Sơn sớm lấy lại phong độ.

Được biết với kiểu chấn thương đứt dây chằng như Thái Sơn, các cầu thủ sẽ cần 6-8 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Điều này đồng nghĩa nếu Sơn "Tỏi" kiên trì tập phục hồi, anh có thể tái xuất vào tháng 10, thời điểm rơi vào giữa lượt đi V-League 2026 - 2027.

Thái Sơn đã thi đấu đủ 5 trận đấu ở VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

Thái Sơn đã bị chấn thương trong trận đấu thuộc vòng 12 V-League 2025 - 2026, khi anh đang chủ động lùi lại và không bị ai tác động. Các chuyên gia đánh giá tiền vệ sinh năm 2003 đã bị quá tải sau khi trở về từ U.23 Việt Nam.

Đó là trận đấu Thái Sơn đã vào sân sau ở hiệp 2 và chỉ kịp thi đấu 16 phút trước khi rời sân bằng cáng. Trước anh, U.23 Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp chấn thương đứt dây chằng khác.

Đầu tiên là tiền vệ Nguyễn Văn Trường trong trận gặp U.23 Hàn Quốc tại giải tập huấn Panda Cup 2025 tại Trung Quốc trước thềm SEA Games 33. Tiếp đó là trung vệ Hiểu Minh, người đã chơi rất hay trong vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự giúp U.23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 và HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.