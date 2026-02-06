Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Không có 'đường tắt' lên đội tuyển quốc gia cho U.23 Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
06/02/2026 00:00 GMT+7

Con đường đi từ U.23 lên đội tuyển VN không trải đầy hoa hồng, dù trong tay HLV Kim Sang-sik là lực lượng kế cận tài năng và đầy khát vọng.

BƯỚC TIẾN THẬN TRỌNG

"Một số gương mặt U.23 VN đủ khả năng lên đội tuyển VN, như Đình Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức… còn Hiểu Minh sẽ phải đợi lâu hơn đôi chút. Họ đều có cơ hội", HLV Kim Sang-sik trả lời câu hỏi của Thanh Niên, khi cùng U.23 VN trở về từ thành công tại giải U.23 châu Á 2026 với tấm HCĐ lịch sử.

Không có 'đường tắt' lên đội tuyển quốc gia cho U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Lứa U.23 VN phải nỗ lực khẳng định mình

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá trẻ VN, một thế hệ U.23 đánh bại tới 3 đối thủ Tây Á, vượt mặt U.23 Hàn Quốc… tại một vòng chung kết. Ở địa hạt U.23, VN đã san bằng cách biệt với nhiều cường quốc châu lục. Học trò ông Kim thắng bằng đẳng cấp thực sự, khi kiểm soát thế trận, đè nén đối thủ bằng sức mạnh cơ bắp, kỹ thuật, đấu pháp. Đó không thuần túy là chiến thắng, mà còn là chỉ dấu trưởng thành cho một thế hệ đã vươn mình từ hoài nghi để chứng tỏ năng lực.

Tuy nhiên, cũng như mọi nền bóng đá khác, thành tựu ở sân chơi trẻ chỉ là điều kiện cần. Không riêng VN, bóng đá châu Á nói riêng hay thế giới nói chung cũng từng chứng kiến các thế hệ trẻ "sớm nở tối tàn". U.23 Uzbekistan vô địch châu Á 2018, nhưng sau đó không còn lại nhiều gương mặt bước lên đội tuyển quốc gia, tương tự U.23 Hàn Quốc (vô địch 2020). U.23 Nhật Bản vừa vô địch châu Á với 9 cầu thủ sinh viên, cùng hàng loạt nhân tài vẫn còn chật vật ở J-League 1, với xác suất lên tuyển cực thấp. U.20 Anh vô địch U.20 World Cup 2017, nhưng sáng giá nhất lứa ấy giờ cũng chỉ còn Dominic Solanke hay Ademola Lookman "ngụp lặn" ở những đội tầm trung.

Cửa ải ngăn cách những "măng non" bước lên đội tuyển quốc gia và tỏa sáng, chính là tấm đệm mang tên giải vô địch quốc gia. Khẳng định mình ở sân chơi vốn dĩ chỉ toàn người trẻ thi đấu cùng nhau chỉ là một trong những thước đo để HLV (cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia) tham khảo. Cầu thủ ấy đá thế nào khi bước chân vào bóng đá đỉnh cao, có còn duy trì tâm lý vững vàng, chu kỳ phát triển trình độ ổn định hay không… còn phụ thuộc vào màn trình diễn ở V-League. Đó là lý do HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Các cầu thủ sẽ về CLB đá V-League. Tôi mong họ đá tốt, có thể cải thiện những thứ tôi đã nhắc nhở. Thể hiện được mình, họ mới có cơ hội tại đội tuyển quốc gia", ông Kim chia sẻ.

Chuyện cả một bộ khung U.23 được đôn lên tuyển như năm 2018 khó lặp lại, bởi lực lượng nòng cốt đội tuyển VN hiện nay với Hoàng Đức, Duy Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Tiến Anh, Hai Long, Xuân Son… vẫn đủ tin cậy, chưa kể dàn nhập tịch với Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Phi Long, Patrik Lê Giang đều đã sẵn sàng lên tuyển. Cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, mà tấm HCĐ châu Á không thể trở thành điểm cộng để lứa U.23 được ưu ái hơn đàn anh.

CÔNG BẰNG

Các nhân tố U.23 có thể lên tuyển bằng "đường băng" trẻ hóa mà HLV Kim Sang-sik vạch ra, nhưng để đá chính, Đình Bắc cùng đồng đội cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu: thể hiện được mình ở V-League. Không đơn thuần chỉ là ra sân thường xuyên (điều mà các đàn anh đã làm trong suốt nhiều năm), mà còn giữ phong độ tốt, thể hiện dấu ấn chuyên môn đột phá.

Trên khía cạnh này, chưa nhiều cầu thủ U.23 VN đáp ứng được. Ngoại trừ Trung Kiên (HAGL), Văn Bình (SLNA), Nhật Minh (Hải Phòng), Văn Khang (Thể Công Viettel) hay Đình Bắc (CLB CAHN), hầu hết học trò HLV Kim Sang-sik đang loay hoay cùng đội chủ quản đua trụ hạng như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Đức Anh, hoặc dự bị như Lý Đức, Văn Hà, Đình Hải, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Lê Phát…

HLV Kim Sang-sik muốn học trò được tạo cơ hội ra sân để làm dày bản lĩnh, nhưng sức ép thành tích không cho phép các HLV mạo hiểm với cầu thủ trẻ. Bởi lẽ, các chiến lược gia V-League hiểu rõ sân chơi đỉnh cao khác biệt giải trẻ nhiều thế nào. Đó là khoảng cách chuyên môn mà nhiều thế hệ đã không thể bước qua để khoác lên mình màu áo tuyển.

U.23 VN đang ở điểm khởi đầu chặng đường mới, với nhiều cạm bẫy và áp lực hơn. Để được thầy Kim tin dùng, tự thân cầu thủ phải cố gắng vượt bậc tại CLB. V-League vẫn là thang đo giá trị nhất, nơi chứng kiến đàn anh như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu hay Hoàng Đức đã bước qua để kiến thiết chu kỳ rực rỡ cho đội tuyển VN.

