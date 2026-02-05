Thiếu Xuân Son, Nam Định hòa đối thủ Malaysia ‘liều lĩnh’ dùng sao nhập tịch lậu: Vẫn vững ngôi đầu!

Xuân Son không được đăng ký thi đấu, đại diện Malaysia mạo hiểm dùng cầu thủ nhập tịch lậu

Trận đấu trên sân Thiên Trường mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng B. Sau 4 trận đã đấu, CLB Nam Định hiện đang có 12 điểm, giữ ngôi đầu và đã sớm giành vé vào chơi ở bán kết. Đáng tiếc, trước khi trận đấu bắt đầu, CLB Nam Định đã khiến nhiều CĐV bất ngờ khi không đăng ký ngôi sao được mong chờ nhất là Xuân Son.

Trong khi đó, CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) kém CLB Nam Định 2 điểm, xếp thứ 2. Đây là đội bóng mạnh nhất của bóng đá Malaysia hiện tại, sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng. Giới chuyên môn đánh giá JDT là đối thủ đáng gờm với lực lượng giàu chiều sâu, kinh nghiệm chinh chiến tại AFC Champions League Elite. Đáng chú ý, ở trận gặp CLB Nam Định, JDT đã sử dụng Hector Hevel - chân sút nằm trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không đúng thủ tục ở vòng loại Asian Cup 2027 đá chính. Trên băng ghế dự bị, một cầu thủ khác là Joao Figueiredo cũng được đăng ký.

Xuân Son vắng mặt ở trận đấu giữa CLB Nam Định và JDT ẢNH: Minh Tú

Dù phải làm khách nhưng với dàn ngoại binh chất lượng, JTD chủ động đẩy cao đội hình, chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Trong khoảng 20 phút đầu, đại diện của Malaysia kiểm soát bóng gần 60%, tung ra đến 4 cú sút. Ở phút 15, JDT suýt nữa đã tìm được bàn mở tỷ số khi Syahmi Safari có pha đá phạt khó chịu ở khoảng cách gần 25 m. Dù vậy, thủ thành Nguyên Mạnh của CLB Nam Định đã chơi xuất sắc, cản phá thành công.

Khoảng nửa cuối hiệp 1, CLB Nam Định bắt đầu lấy lại thế trận. Các học trò của HLV Mauro Jeronimo chủ động áp sát, không cho tuyến giữa JDT thoải mái chơi bóng như trước. Đồng thời, mỗi khi có cơ hội, CLB Nam Định cũng tổ chức phản công rất nhanh, khiến hàng thủ JDT vất vả chống đỡ. Sau một vài cơ hội ngon ăn, phút 33, Caio Cesar bị cầu thủ JDT phạm lỗi trong vòng cấm, giúp CLB Nam Định được hưởng phạt đền. Dù Caio Cesar không thể đánh bại được thủ thành của JDT nhưng Văn Vĩ đã ập vào đúng lúc, dứt điểm chính xác đưa CLB Nam Định dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, JDT thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công. Trong đó, ở phút 40, cầu thủ đang vướng vào nghi án nhập tịch “lậu” là Joao Figueiredo cũng được sử dụng. Dù vậy, JDT gặp nhiều khó khăn và chỉ có thêm 1 lần dứt điểm trúng đích ở phút 44, nhưng cũng dễ dàng bị thủ thành Nguyên Mạnh hóa giải.

Caio Cesar không hoàn thành nhiệm vụ nhưng Văn Vĩ đã sửa sai cho người đồng đội ẢNH: MINH TÚ

CLB Nam Định bị gỡ hòa nhưng vẫn vào bán kết với ngôi nhất bảng

Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều khi CLB Nam Định mới là đội chủ động chơi tấn công. Không cần đợi quá lâu, ở phút 55, đội bóng thành Nam được hưởng thêm quả phạt đền vì Hector Hevel phía JDT để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đáng tiếc, Percy Tau dứt điểm quá hiền và không thể thắng được thủ thành Zubiaurre.

Thoát thua may mắn, JDT nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Joao Figueiredo cùng các đồng đội bế tắc, không thể tiếp cận khung thành CLB Nam Định. Không những vậy, ở phút 66, đại diện của Malaysia còn suýt nhận thêm bàn thua thứ 2 sau pha lốp bóng đi chệch khung thành trong gang tấc của Văn Vĩ.

Khoảng 20 phút cuối, JDT đẩy cao nhịp độ tấn công. Sau nhiều nỗ lực, phút 87, JDT được hưởng phạt đền khi Dijks phía CLB Nam Định để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bergson được trao cơ hội và anh không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại Nguyên Mạnh, ấn định trận hòa 1-1 cho JDT.

2 cầu thủ đang vướng nghi án nhập tịch lậu được sử dụng nhưng JDT không thể đánh bại CLB Nam Định (áo trắng) ẢNH: MINH TÚ

Chia điểm đáng tiếc với JDT, CLB Nam Định có 13 điểm sau 5 trận. Dù vậy, đại diện của Việt Nam vẫn tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B cùng thành tích bất bại. Đối thủ của thầy trò HLV Mauro Jeronimo là đội xếp nhì bảng A, Selangor (Malaysia). Trong khi đó, 1 điểm ở trận gặp CLB Nam Định cũng đủ để JDT vào bán kết với vị trí nhì bảng B (có 11 điểm). Đối thủ của JDT ở bán kết là đại diện của Thái Lan - CLB Buriram United.