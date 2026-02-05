Đình Bắc cần lắng nghe bản thân và giữ đôi chân trên mặt đất

Đình Bắc bị căng cơ nên...

"Đình Bắc chấn thương phút chót, nên không ra sân. Tôi để 7 trụ cột của đội nghỉ ngơi, trong khi những người thay thế đã làm tốt. Đây là cơn đau đầu dễ chịu của tôi khi chọn nhân sự", HLV Alexandre Polking chia sẻ, sau trận thắng 6-1 của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trước Tampines Rovers tại trận hạ màn ASEAN Club Championship, sân chơi mà CLB CAHN đã bị loại trước lượt cuối. Đình Bắc bị căng cơ nên để tránh hệ lụy đáng tiếc, ông Polking không cho anh thi đấu, cũng là điều dễ hiểu.

CLB CAHN có nhiều hảo thủ tấn công ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN đã ghi tổng 45 bàn từ đầu giải (25 bàn V-League, 2 bàn Cúp quốc gia, 9 bàn ASEAN Club Championship, 9 bàn AFC Champions League 2), nhưng chỉ 1 bàn trong số đó thuộc về Đình Bắc. Con số 1 bàn sau 17 trận không phải thống kê ấn tượng, dù rằng với mẫu cầu thủ chủ yếu tạo đột biến, bàn thắng không phải thước đo quan trọng nhất. HLV Polking vẫn nhìn thấy giá trị của học trò, tuy nhiên, Đình Bắc không phải là ưu tiên số một.

Vắng chân sút 21 tuổi, CLB CAHN vẫn thắng đội đầu bảng Ninh Bình bằng thế trận trên cơ, rồi trút mưa bàn thắng vào lưới đội bóng mạnh nhất Singapore. Đình Bắc chưa ghi bàn ở V-League, không sao cả, đội bóng của anh vẫn chiễm chệ trên đỉnh vì còn đó Quang Hải, Leo Artur, Văn Đức hay Alan Grafite.

VCK U.23 châu Á 2026 chỉ là chặng đầu trên hành trình bóng đá chuyên nghiệp. Thế hệ 2003 - 2004 của Đình Bắc, Nhật Minh, Hiểu Minh, Trung Kiên, Thái Sơn, Xuân Bắc, Lý Đức, Thanh Nhàn... đã khép lại giai đoạn đá giải trẻ. Trước mắt họ chỉ còn CLB và đội tuyển quốc gia để phấn đấu.

Mà hai cột mốc này vẫn còn xa với nhiều gương mặt. Trong đó có Đình Bắc, người đang dần khẳng định vị trí tại CLB CAHN, khi từ chỗ ngồi dự bị, anh đã đá chính một số trận. Nhưng, từ bước "được ra sân" đến bước "khẳng định dấu ấn" còn khoảng cách xa.

Đình Bắc phải cố gắng thể hiện mình ở V-League ẢNH: TED TRẦN TV

CLB CAHN nhận thức rõ, thể hiện qua phát biểu của trợ lý Phạm Thành Lương: "Chúng tôi hiểu Đình Bắc nhờ tiếp xúc hàng ngày trên sân. Ban huấn luyện sẽ có kế hoạch riêng cho em".

Lùi một bước, tiến nhiều bước

Nhìn tấm gương của đàn anh đi trước, Đình Bắc sẽ có lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Dù vậy trước mắt, tiền đạo sinh năm 2004 cần lắng nghe nội tại. Khao khát chứng tỏ, nhưng cũng phải biết giữ chân.

Năm 2024, Đình Bắc từng nén đau thi đấu trong nhiều tháng, không điều trị dứt điểm cơn đau. Để rồi, chấn thương dây chằng cổ chân ở vòng chung kết U.23 châu Á 2024 từng khiến cựu cầu thủ Quảng Nam bước qua quãng trầm.

Tất nhiên, đây cũng là quãng trầm giá trị, giúp Đình Bắc tìm lại sự tĩnh lặng sau những sóng gió thời HLV Philippe Troussier, rồi có sức bật ấn tượng như bây giờ. Chân sút xứ Nghệ vẫn là cầu thủ giàu khát vọng và tập luyện chăm chỉ. Thành quả trên sân là minh chứng rõ ràng.

Song, cần lắng nghe bản thân, có quá trình phục hồi và nghỉ ngơi hợp lý để Đình Bắc cùng những ngôi sao U.23 Việt Nam không suy sụp vì quá tải. Chấn thương dây chằng của Thái Sơn, vết đau ở cơ của Lê Viktor... chỉ là lời cảnh báo bước đầu cho những cầu thủ đã cày ải liên tục suốt nhiều tuần, mà không có lấy một đợt nghỉ đúng nghĩa.

Đình Bắc sẽ không còn là ngôi sao ở CLB CAHN, như vị thế từng có khi khoác áo U.23 Việt Nam, nhưng đó lại là điều hay với cầu thủ 21 tuổi.

Bình tâm nỗ lực trong một môi trường công bằng, với một chiến lược gia mang tư duy sòng phẳng như Polking, là con đường phù hợp để Đình Bắc tích lũy năng lượng cho một cú bật mới.