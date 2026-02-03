Việt kiều thay nhau tỏa sáng ở V-League: Thầy Kim đừng bỏ lỡ ‘kho báu’

Ấn tượng Việt kiều Lee Williams và Khoa Ngô

Từ khi cánh cửa V-League rộng mở với các cầu thủ Việt kiều (mỗi đội được sở hữu 1, rồi giờ nâng lên thành 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam), làn sóng tài năng đã đổ bộ về nhiều đội. Trung bình từ mùa 2023 đến nay, luôn có tối thiểu 10-15 Việt kiều thử sức ở V-League.

Trong những đội bóng "sốt sắng" nhất với Việt kiều, có thể kể đến CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) với Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh nay đã nhập tịch Việt Nam thành công, cùng Brandon Ly.

CLB Hà Nội từng có Ryan Hà, Kyle Colonna, Pierre Lamothe. Thể Công Viettel chiêu mộ Colonna từ Hà Nội, rồi mang về thêm Damian Vũ Thanh An. Các đội như Hà Tĩnh, Ninh Bình cũng điểm xuyết vài nhân tố Việt kiều.

Bộ đôi Khoa Ngô (trái) và Lee Williams (phải) trong màu áo CLB Công an TP.HCM CLB CÔNG AN TP.HCM

Tuy nhiên, ấn tượng nhất ở vòng 12 V-League phải gọi tên bộ đôi Việt kiều Khoa Ngô và Lee Williams của CLB Công an TP.HCM, đội đang mở cửa chiêu mộ mọi nguồn lực để nâng cấp sức mạnh đội hình. Ở trận thắng 2-1 trước tân binh PVF-CAND, cả hai đều ghi bàn. Trong đó, Lee Williams mở tỷ số nhờ pha chạy chỗ và tì đè khôn ngoan, trước khi dứt điểm gọn gàng bằng chân trái thành bàn. Lee sau đó kiến tạo cho Khoa Ngô ghi bàn nhân đôi cách biệt, mang về 3 điểm cho đại diện miền Nam.

Dù còn sớm để nói về triển vọng, nhưng cả hai cầu thủ Việt kiều đều thích nghi nhanh với hệ thống chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức.

Lee Williams mới 18 tuổi (sinh năm 2007), sở hữu chiều cao ấn tượng 1,9 m. Anh không chỉ là tiền đạo Việt kiều cao nhất từng chơi ở V-League, mà còn có lối đá gọn gàng, ít chạm, đề cao hiệu quả và "tối giản" các pha xử lý thừa. Đá tiền vệ tấn công sau lưng thủ quân Tiến Linh, song thực tế, Lee Williams được đá tự do, với vai trò săn tìm khoảng trống.

Nhờ tư duy chiến thuật khôn ngoan, Lee Williams đã chạy chỗ vào "điểm mù" hàng thủ CLB PVF-CAND để ghi bàn mở tỷ số, rồi lại phá bẫy việt vị trước khi chuyền dọn cỗ cho Khoa Ngô ghi bàn. Đó là tư duy khác biệt của một cầu thủ được đào tạo ở Anh mà CLB Công an TP.HCM cần để xây dựng đấu pháp biến hóa, phá vỡ khuôn mẫu truyền thống.

Lee Williams đã ghi 2 bàn ở V-League và 1 bàn tại Cúp quốc gia, dù chưa tròn 19 tuổi.

Lee Williams (trái) ghi bàn đều đặn CLB CÔNG AN TP.HCM

Khoa Ngô cũng có trận đấu tốt. Cầu thủ sinh năm 2006 từng đá cho Perth Glory tại hạng đấu cao nhất giải Úc. Khoa Ngô có thể hình khiêm tốn, nhưng nhanh nhẹn, khéo léo và thăng bằng tốt. Ở tình huống mang về phạt đền cho Tiến Linh, Khoa Ngô đã càn lướt cực khỏe qua hậu vệ, rồi giữ chắc trụ chân để chuyền bóng chạm tay đối thủ.

Xuyên suốt trận gặp PVF-CAND, Khoa Ngô như "động cơ máy dầu" bền bỉ kết nối các tuyến, lên công về thủ không biết mệt, nhằm giúp lối đá chuyển trạng thái của CLB Công an TP.HCM thêm mạch lạc.

Cũng giống cách Quốc Cường được mài giũa, cả Lee Williams và Khoa Ngô đều là nhân tố triển vọng, sẽ còn tiến bộ khi ra sân thường xuyên.

Trần Thành Trung trở lại

Trong ngày hai Việt kiều của CLB Công an TP.HCM tỏa sáng, Trần Thành Trung cũng khẳng định giá trị với cú sút xa vào lưới CLB CAHN. Bàn thắng không thể giúp Ninh Bình có điểm, nhưng là lực đẩy cần thiết với Thành Trung.

Về V-League thi đấu với nhiều kỳ vọng khi nằm trong nhóm tài năng sáng giá nhất giải VĐQG Bulgaria, Thành Trung có khởi đầu khó khăn. Anh chỉ đá khoảng 30-35 phút/trận ở giai đoạn đầu, do chưa thích nghi được với thời tiết và điều kiện thi đấu.

Thành Trung cũng được HLV Kim Sang-sik 2 lần gọi lên U.23 Việt Nam, dù vậy, không lần nào trụ lại. Cầu thủ sinh năm 2005 bị loại lần đầu vì chấn thương háng (cùng một số lý do ông Kim không tiết lộ), lần sau đó vì chưa thích ứng được.

Thành Trung (phải) ghi dấu ấn ở CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

Song, ông Kim khẳng định Thành Trung có năng lực và luôn mở cánh cửa trở lại cho học trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định, ông và trợ lý theo dõi V-League rất kỹ để đánh giá toàn diện năng lực cầu thủ. Thành Trung khó cạnh tranh ở tuyến giữa chật chội của Ninh Bình, nơi chỗ đứng của Hoàng Đức và Đức Chiến đã vững chãi. Thế nhưng, nếu tận dụng tốt từng khoảnh khắc trên sân để ghi dấu ấn, Thành Trung vẫn có thể được "chấm".

Tiền vệ 20 tuổi có tư duy chơi bóng tốt, nguồn năng lượng bền bỉ cùng khả năng kéo bóng và dứt điểm. Anh là "của để dành" cho U.23 Việt Nam trong 2 năm tới.