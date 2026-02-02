Việt kiều Trần Thành Trung và thông số bất ngờ: Cờ đã đến tay, quyết ghi điểm với HLV Kim Sang-sik

Trần Thành Trung liên tục ghi bàn

Vòng 12 V-League 2025-2026, sự chú ý đổ dồn về cặp đấu giữa 2 đội đầu bảng: CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Người hâm mộ chờ đợi được chứng kiến cuộc so tài giữa những "người hùng" U.23 Việt Nam vừa trở về từ Ả Rập Xê Út là Lý Đức, Minh Phúc, Đình Bắc - Thái Sơn, Văn Thuận, Lê Phát, Quốc Việt hay các ngôi sao là Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu - Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh. Thành Trung cũng là nhân tố được chú ý kể từ khi trở về Việt Nam thi đấu, nhưng ít ai chờ đợi tiền vệ sinh năm 2005 tỏa sáng.

Tuy nhiên, Thành Trung đã khiến tất cả phải nhắc đến mình sau trận. Đầu hiệp 2, anh được tung vào sân và nhanh chóng tỏa sáng. Phút 54, anh đi bóng từ biên phải vào trung lộ, vượt qua 2 cầu thủ CLB CAHN rồi dứt điểm bằng mu chính diện quyết đoán, không cho Nguyễn Filip bất cứ cơ hội cản phá nào. Phần còn lại, anh chơi khá ổn, giúp CLB Ninh Bình tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong thế thiếu người. Dù không thể giúp "Bầy dê núi" rời Hàng Đẫy với ít nhất 1 điểm, Thành Trung cũng đã nhận nhiều lời tán dương.

Trong giai đoạn V-League tạm dừng, Thành Trung cũng thể hiện phong độ cao ở các trận giao hữu/đấu tập của CLB Ninh Bình. Anh lập công trong trận gặp CLB Nam Định rồi tiếp tục "xé lưới" CLB Albirex Niigata (Singapore), giúp CLB Ninh Bình giành chiến thắng. Rõ ràng, anh đã hòa nhập tốt hơn rất nhiều. Khi quen với các điều kiện thi đấu tại Việt Nam, tiền vệ trẻ bắt đầu tỏa sáng.

Trần Thành Trung từng rất vất vả khi chưa quen với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác ẢNH: MINH TÚ

Chớp thời cơ

Theo thống kê từ VPF, Thành Trung đã có 9 lần ra sân tại V-League mùa này, con số khá ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ vừa làm quen với môi trường bóng đá nội. Trong bối cảnh tân binh Thái Sơn sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn do đứt dây chằng, vai trò của chàng tiền vệ trẻ sẽ càng quan trọng hơn. Nhiều khả năng trong những vòng đấu tới, Thành Trung sẽ tiếp tục được HLV Gerard Albadalejo tin dùng, ít nhất là từ băng ghế dự bị. Với kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng hiện đại, anh hứa hẹn sẽ mang đến khả năng kiểm soát bóng tốt hơn ở tuyến giữa, giúp lối chơi của "Bầy dê núi" trở nên mềm mại và bất ngờ hơn.

Thành Trung cần tận dụng tốt cơ hội tại CLB để ghi điểm với HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều lần để mắt và triệu tập tiền vệ Việt kiều này lên hội quân cùng U.23 Việt Nam trong các đợt tập trung ngắn hạn. Tuy nhiên, anh chưa chưa thể trụ lại trong danh sách cuối cùng do vấn đề về thể lực và sự thích nghi. Nhưng khi đã có sự tự tin và liên tục tỏa sáng gần đây, anh hướng mọi chuyện theo kịch bản tích cực hơn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, một suất trong đội hình tham dự ASIAD 20 sắp tới hoàn toàn nằm trong tầm tay Thành Trung. Từ đó, anh sẽ có thêm kinh nghiệm, rút ra bài học để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang trẻ hóa và cần những làn gió mới từ nguồn lực Việt kiều, sự tiến bộ của Thành Trung mang đến rất nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là anh có đủ sức duy trì đà phát triển này hay không.