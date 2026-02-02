V-League tái xuất kịch tính, HLV Kim Sang-sik ‘săn đầu người’ đại chiến Malaysia: Đội tuyển Việt Nam cực mạnh

Ngôi đầu V-League nóng bỏng, đội tuyển Việt Nam hưởng lợi

CLB Công an Hà Nội (CAHN) sau chiến thắng 3-2 trước đội Ninh Bình tối 1.2 tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Ninh Bình 2 điểm. So với mùa giải trước, ở mùa giải hiện tại, CLB CAHN khởi đầu tốt hơn. Họ đang đứng trước cơ hội giành ngôi vô địch lượt đi. Trong bối cảnh này, đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi.

Cuộc đua đến ngôi đầu bảng đang rất nóng bỏng Ảnh: Minh Tú

Với 1 đội bóng đang sở hữu một loạt nội binh xuất sắc như Nguyễn Filip, Việt Anh, Thành Long, Minh Phúc, Quang Hải, Đình Bắc, Lý Đức, Đình Trọng… việc CLB CAHN đạt phong độ cao và chiếm ngôi đầu bảng là chi tiết rất đáng chú ý dành cho HLV Kim Sang-sik. Ông Kim nhiều khả năng sẽ theo dõi sát hành trình của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking, để đánh giá chất lượng của các nội binh vừa nêu, để gọi họ vào đội tuyển Việt Nam.

Xếp ngay sau CLB CAHN là Ninh Bình. Đội bóng cố đô Hoa Lư kém đội CAHN 2 điểm, nhưng Ninh Bình vẫn thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Về lý thuyết, Hoàng Đức và các đồng đội vẫn có thể qua mặt CLB CAHN trước khi lượt đi của mùa giải này khép lại. Ninh Bình giống với CLB CAHN ở điểm, đội bóng cố đô Hoa Lư sở hữu rất nhiều hảo thủ, trong đó có nhiều cầu thủ nội xuất sắc, như Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đức Chiến, Lê Phát, Quốc Việt…

Trong những ngày tới, cuộc đua đến ngôi đầu bảng V-League giữa 2 đội này càng quyết liệt và càng gay cấn, các nội binh có trong đội hình của 2 đội càng trải qua nhiều trận đấu nảy lửa, bản lĩnh và năng lực thực chiến của họ sẽ được nâng lên. Từ đó, họ có thể đem những yếu tố này phục vụ cho đội tuyển Việt Nam.

Các tuyển thủ quốc gia lên phong độ

Cũng trong nhóm đầu, còn có các đội mạnh như Thể Công Viettel (22 điểm, xếp thứ 3), CLB Công an TP.HCM (20 điểm, xếp thứ 5). Thể Công Viettel sở hữu trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ phải Trương Tiến Anh, hậu vệ trái Phan Tuấn Tài, thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Khuất Văn Khang… CLB Công an TP.HCM (CA (TP.HCM) có thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh…

Đình Bắc sẵn sàng tỏa sáng trong màu áo CLB CAHN để đua ngôi vô địch Ảnh: Minh Tú

Đấy đều là những tuyển thủ quốc gia hoặc những cầu thủ nhiều khả năng được gọi vào đội tuyển quốc gia trong những ngày sắp tới. Các đội này vẫn chưa từ bỏ mục tiêu áp sát những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, nên họ sẽ thi đấu đầy quyết tâm trong những ngày tới.

Thể Công Viettel và CLB CA TP.HCM càng bám sát 2 đội đầu bảng là CLB CAHN và Ninh Bình, cuộc đua giành ngôi vô địch càng căng thẳng, phong độ của các hảo thủ trong đội hình các đội nêu trên càng có thêm chất xúc tác để được đẩy lên mức cao. Có lẽ HLV Kim Sang-sik cũng chỉ chờ có thế, ông chờ đợi phong độ cao của các nội binh, chờ đợi họ được nâng chất lượng giữa 1 giải đấu ngày một hấp dẫn hơn.