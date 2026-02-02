Chưa thể gạch tên CLB Hà Nội khỏi cuộc đua vô địch V-League

Giai đoạn khởi đầu chậm chạp của CLB Hà Nội mùa này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhưng đáng chú ý nhất là câu chuyện về nhân sự. Trong suốt giai đoạn 1, người hâm mộ đã thắc mắc về sự vắng mặt của Đỗ Hoàng Hên - một cầu thủ giàu đột biến. Thực tế, ban lãnh đạo đội bóng đã chấp nhận một nước đi mạo hiểm: kiên nhẫn chờ cầu thủ này hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch VN để đăng ký anh với tư cách nội binh.

Hoàng Hên (bìa trái) và các đồng đội đang dần lấy lại sự tự tin ẢNH: CLB HÀ NỘI

Sự chờ đợi đó đang mang lại quả ngọt. Kể từ khi chính thức xuất hiện trên sân, Đỗ Hoàng Hên đã trình diễn một phong độ bùng nổ vượt ngoài mong đợi. Với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ sau 6 trận đấu, anh không chỉ mang lại sự đa dạng cho mặt trận tấn công mà còn giúp lối chơi của toàn đội trở nên biến ảo hơn. Bên cạnh đó, ngoại binh Daniel Floro cũng đang chứng minh giá trị của một chân sút hàng đầu khi ghi tên mình vào tốp đầu danh sách ghi bàn của V-League với 5 pha lập công.

Quan trọng hơn cả, dưới sự huấn luyện của ông Harry Kewell, các cầu thủ đang dần tìm lại sự tự tin vốn có. Ngay từ những ngày đầu tiếp quản đội bóng, chiến lược gia người Úc đã để lại dấu ấn chuyên môn đậm nét. Điển hình là trận đối đầu kịch tính với đối thủ mạnh CLB Ninh Bình. Dù thua (1-2), nhưng đó là trận đấu mà CLB Hà Nội đã chơi cực hay, áp đặt thế trận và chỉ thiếu một chút may mắn để giữ lại điểm số. Nếu duy trì được đà hưng phấn này và cải thiện thêm độ gắn kết ở khâu phòng ngự, đội bóng thủ đô sẽ trở thành một tập thể vô cùng khó chịu cho các đối thủ.

Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc

B ẢN LĨNH ĐỘI BÓNG LỚN

Mùa giải 2025-2026 hiện vẫn chưa đi hết một nửa chặng đường. Trong bóng đá, đặc biệt là ở một giải đấu luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ như V-League, khoảng cách về điểm số hoàn toàn có thể bị san lấp chỉ sau vài vòng đấu. CLB Hà Nội hiểu rõ điều này hơn ai hết. Khi các đối thủ như CLB Ninh Bình hay Công an Hà Nội đang chịu áp lực phải duy trì sự thăng hoa, thì CLB Hà Nội lại âm thầm tích lũy và hoàn thiện mình trong thế bám đuổi.

Vũ khí lợi hại nhất của CLB Hà Nội lúc này chính là kinh nghiệm đua đường trường. Trong đội hình của họ vẫn còn đó những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, những người đã quá quen với áp lực của các trận đấu lớn và biết cách lên tiếng đúng lúc để định đoạt cuộc chơi. Sự tinh quái của đội trưởng Văn Quyết, khả năng điều tiết lối chơi của Hùng Dũng hay sự vững chãi của Thành Chung, Duy Mạnh ở hàng thủ chính là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trẻ.

Kinh nghiệm đua vô địch là thứ không thể mua được bằng tiền, và đó cũng là điều mà các thế lực mới phải thực sự dè chừng. Văn Quyết và các đồng đội không lạ gì cảm giác vượt khó để vươn lên đỉnh vinh quang ở những giai đoạn quyết định. Khi lối chơi dưới thời HLV Harry Kewell đã bắt đầu vào guồng, cộng với lực lượng ổn định và khao khát khẳng định lại vị thế, CLB Hà Nội vẫn là một ứng viên nặng ký. Đường đua vô địch vẫn còn rất dài, và bản lĩnh của nhà cựu vô địch chắc chắn sẽ khiến cục diện V-League trở nên khó lường hơn.