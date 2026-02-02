Nóng: Tiền vệ Thái Sơn đứt gần hết dây chằng chéo trước phải mổ, báo động cho dàn U.23 Việt Nam

Thái Sơn trong màu áo U.23 Việt Nam trận thắng U.23 Jordan 2-0 ảnh: Ted Trần

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Thái Sơn đau nặng sau chỉ 16 phút

Người hùng U.23 Việt Nam Thái Sơn đã bị đau nặng trong trận đại chiến giữa CLB CAHN và Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy, nơi cả 2 đều dốc hết sức để tranh ngôi đầu ở trận đấu trễ nhất vòng 12 lúc 19 giờ 15 ngày 1.2.

Được vào sân từ đầu hiệp 2, người hùng U.23 Việt Nam đã chơi rất năng nổ trong hàng tiền vệ Ninh Bình FC, bên cạnh người đàn anh Hoàng Đức.

Tuy nhiên đáng tiếc rằng, anh đã bị đau sau pha tranh chấp ở phút 60. Sau khi nỗ lực đứng dậy không được, tiền vệ có biệt danh Sơn "Tỏi" đã đau đớn ôm mặt.

Thái Sơn bị chấn thương nặng Ảnh: Minh Tú

Thái Sơn sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn Ảnh: Minh Tú

2 tuyển thủ U.23 Việt Nam Minh Phúc và Lê Phát tranh bóng ở vòng 12 V-League 2025 - 2026 ảnh: Minh Tú

Anh đã rời sân bằng cáng ở phút 61 và được các bác sĩ sơ cứu cẩn thận. Kết quả chụp phim sáng 2.2 xác định cầu thủ sinh năm 2003 bị chấn thương rất nặng, đứt gần hết dây chằng chéo trước và cần phải được can thiệp bằng phẫu thuật để có thể tiếp tục chơi bóng.

Báo động cho U.23 Việt Nam

Thái Sơn chính là tuyển thủ U.23 Việt Nam gần nhất bị đứt dây chằng. Trước đó, trung vệ Hiểu Minh đã được mổ tại TP.HCM sau khi gặp chấn thương nặng ở trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc.

Ngoài ra, cũng phải nhắc đến tiền vệ Văn Trường đã bị đứt dây chằng gối ở giải Panda Cup tại Trung Quốc, sát thềm thầy trò HLV Kim Sang-sik tập trung đợt cuối hướng đến SEA Games 33 và bỏ lỡ cả VCK U.23 châu Á.

Thái Sơn đã góp mặt trong toàn bộ trận đấu ở VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

Chấn thương của Thái Sơn và HIểu Minh, Văn Trường cho thấy những người hùng của chúng ta đã rất nỗ lực như thế nào, với khát khao đem lại chiến thắng cho bóng đá Việt Nam.

Đây cũng có thể xem là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ quá tải nơi các tuyển thủ trẻ sau khi đã dốc sức ở 2 giải đấu lớn liên tiếp, không được nghỉ ngơi bao lâu đã phải lập tức trở lại guồng quay V-League.