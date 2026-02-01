Trọng tài Malaysia bị Ninh Bình phản ứng dữ dội vì thu hồi thẻ vàng của Đình Trọng: Lý do 'quay xe' là...

Quyết định nhạy cảm của trọng tài Malaysia

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali trở thành tâm điểm của màn thư hùng giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Ninh Bình ở vòng 12 V-League 2025 - 2026, vừa khép lại tối 1.2 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Ông vua áo đen người Malaysia bị ban huấn luyện hai đội phản ứng dữ dội, với những quyết định nhạy cảm.

Trong hiệp 1, trọng tài Razlan rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Quang Nho (Ninh Bình) với pha phạm lỗi từ phía sau. Đến hiệp 2, ban đầu trọng tài Razlan rút thẻ vàng với trung vệ Đình Trọng (CLB CAHN) do phạm lỗi với Thành Trung, đồng thời cho Ninh Bình hưởng quả phạt. Song, ngay sau đó, ông lại rút quyết định này, hủy thẻ vàng của Đình Trọng lẫn quả đá phạt của Ninh Bình, rồi cho CLB CAHN hưởng quả đá phạt lên.

Trọng tài Razlan (bìa phải) bị phản ứng

Hình ảnh khá hỗn loạn sau trận đấu

HLV người Tây Ban Nha của đội Ninh Bình (giữa) phản ứng gay gắt

Ban huấn luyện đội Ninh Bình bức xúc với trọng tài ẢNH: MINH TÚ

HLV Gerard Albadalejo tỏ ra tức giận sau trận, khi đập bàn trong phòng họp báo. Ông khẳng định: "Khi đọc tin trọng tài Malaysia điều hành trận này, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Trọng tài này đã phá hỏng trận đấu. Ông có những quyết định khó hiểu". Chiến lược gia của CLB Ninh Bình gọi trọng tài là "nỗi hổ thẹn", đồng thời đánh giá thêm: "Một trọng tài Việt Nam nên cầm còi trận này. Họ xứng đáng cầm còi, chỉ đạo ở một giải vô địch quốc gia, chứ không phải trọng tài Malaysia".

Ông Albadalejo nhận định, CLB Ninh Bình nhận thẻ vàng giữa hiệp 1 vì một lỗi, mà ngay sau đó cầu thủ CLB CAHN cũng mắc tương tự nhưng không có án phạt.

"Trọng tài đã phá hỏng trận đấu, phá hỏng công sức của cầu thủ. Những lỗi rõ ràng, như khi đối thủ cao chân với Đức Chiến nhưng trọng tài không thổi. Đến phút cuối, khi hai cầu thủ nằm ở gôn đối phương, trọng tài cũng không cộng bù giờ thêm", HLV Ninh Bình bức xúc.

Trong khi đó, trả lời họp báo thay cho HLV Polking (thụ án treo quyền chỉ đạo), trợ lý Phạm Thành Lương đánh giá: "Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu, còn việc phản ứng trọng tài là do cảm xúc của HLV".

Ở trận này, hậu vệ Văn Hậu phải rời sân ngay đầu hiệp 2 vì chấn thương. "Văn Hậu mới có trận thứ ba sau khoảng thời gian dài. Cậu ấy đá xuất sắc, đang dần lấy lại phong độ, đẳng cấp vốn có. Với chấn thương của Hậu, tôi phải chờ y tế kiểm tra mới có câu trả lời. Bất cứ tình huống vào bóng từ phía sau nào nếu gây chấn thương nguy hiểm, án phạt thích đáng sẽ diễn ra", Thành Lương khẳng định.

Văn Hậu (áo đỏ) rời sân đầu hiệp 2 vì chấn thương ẢNH: MINH TÚ

Trợ lý của HLV Polking cũng khen ngợi 20 phút cuối trận năng nổ của Đình Bắc, người mới trở lại từ U.23 Việt Nam.

"Ban huấn luyện ở gần và hiểu Đình Bắc hơn cả. Chúng tôi có phương án để Đình Bắc luôn giữ thăng bằng và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn", Thành Lương khẳng định.

Vì sao trọng tài Malaysia 'quay xe'?

Trọng tài Razlan bị các cầu thủ Ninh Bình phản ứng vì những quyết định rút thẻ hoặc bỏ qua lỗi gây tranh cãi. Trong đó, tình huống căng thẳng nhất diễn ra trong hiệp 2.

Ở pha phản công của Ninh Bình, Thành Trung cầm bóng và ở thế 2 đánh 3. Trung vệ Đình Trọng (CLB CAHN) ập về can thiệp. Anh va chạm với Thành Trung, khiến đối thủ ngã ra sân. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng với Đình Trọng, cho đội khách hưởng quả phạt cách khung thành khoảng 25 m. Các cầu thủ Ninh Bình đều đã ở tư thế chuẩn bị cho quả phạt.

Lúc này, tỷ số đang là 3-2 cho CLB CAHN. CLB Ninh Bình có cơ hội vàng để gỡ hòa 3-3, với góc sút phạt thuận lợi (chính diện cầu môn Nguyễn Filip).

Tuy nhiên, sau khi tự cân nhắc lại tình huống (không xem lại pha quay chậm hay tham khảo VAR, vì VAR chỉ can thiệp vào phạt đền, việt vị và thẻ đỏ), trọng tài Razlan quyết định hủy quả đá phạt cho Ninh Bình. Ông cũng thu hồi thẻ vàng đã rút trước đó cho Đình Trọng, rồi ra hiệu cho CLB CAHN được hưởng quả đá phạt lên, do nhìn nhận chính Thành Trung mới là người phạm lỗi với Đình Trọng. HLV Albadalejo phản ứng gay gắt ngoài đường biên, nhưng không thể đảo ngược diễn biến trên sân.

Thua CLB CAHN, CLB Ninh Bình tụt xuống nhì bảng với 27 điểm sau 12 trận, kém CLB CAHN 2 điểm song đã đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.