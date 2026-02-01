CLB CAHN thắng hoàn hảo dù vắng HLV Polking, Ninh Bình thua ngược đau đớn: Cuộc đua vô địch cực nóng

Alan Grafite cùng CLB CAHN 'bỏ túi' hiệp 1

Cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Ninh Bình ở vòng 12 V-League trên sân Hàng Đẫy không chỉ định đoạt cục diện ngôi đầu, mà còn là màn đọ sức giữa thương hiệu đã khẳng định giá trị sau 3 năm đá V-League, cùng đội bóng tân binh thách thức trật tự cũ.

CLB Ninh Bình đã gây bất ngờ khi nhập cuộc tốc độ, sử dụng thế trận pressing tầm cao nhằm áp chế lối đá kiểm soát bóng tuần tự của chủ nhà CLB CAHN.

CLB Ninh Bình (áo đen) nhập cuộc tốt ẢNH: MINH TÚ

Quả ngọt sớm đến với thầy trò HLV Gerard Albadalejo, khi Thanh Thịnh tạt bóng cực cuộn từ cánh trái để Geovane dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, CLB Ninh Bình không duy trì được "lưới pressing", khi CLB CAHN triển khai bóng ở trình độ cao hơn hẳn. Các học trò HLV Alexandre Polking (trận này ông không được chỉ đạo do dính 3 thẻ vàng) không trông đợi ở những pha đan lát nhuần nhuyễn như thường thấy, mà triển khai bóng rất nhanh lên tuyến trên để các mũi tấn công như Stefan Mauk, Alan Grafite và Leo Artur gây áp lực nghẹt thở. Cách đá "gậy ông đập lưng ông", nhưng với độ chuẩn xác cao hơn nhiều của CLB CAHN đã khiến đội khách Ninh Bình sụp đổ ngay trong hiệp 1.

Phút 31, Thanh Thịnh mắc sai lầm với pha trượt chân tai hại, để Mauk vượt qua rồi căng ngang như đặt cho Alan Grafite lập công gỡ hòa 1-1.

Cú hattrick ấn tượng của Alan

Đúng... 1 phút sau, đến lượt hậu vệ cánh còn lại của Ninh Bình, đó là Quang Nho, mắc sai sót khó hiểu khi để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả đánh đầu của Văn Hậu. Cựu hậu vệ HAGL không gặp bất cứ áp lực nào, nhưng lại giơ tay lên khiến đội khách chịu phạt đền.

Hiệp đấu thảm họa của Quang Nho với sai lầm dẫn đến phạt đền và thẻ đỏ ẢNH: MINH TÚ

Trên chấm 11 m, Alan sút tung nóc lưới Văn Lâm. Thủ môn Ninh Bình đã đoán đúng hướng, nhưng không đẩy được cú đá sấm sét của ngoại binh đoạt giải xuất sắc nhất mùa trước.

Hiệp đấu đáng quên của Quang Nho khép lại ở phút 37, khi anh bị truất quyền thi đấu với thẻ vàng thứ hai. Quang Nho vào bóng nguy hiểm từ sau với Văn Hậu để ngăn đối thủ phản công, nhưng trước đó, hậu vệ này đã phải nhận một thẻ vàng vì lỗi chậm đưa bóng vào cuộc.

Nếu Quang Nho rời sân với thẻ đỏ đáng quên, Alan Grafite lại khép lại hiệp 1 đáng nhớ khi hoàn tất cú hattrick ở phút 45+2.

Văn Hậu đón đường chọc khe của Artur để thoát xuống cánh trái, rồi căng ngang trả lại tuyến hai. Dù Văn Đô dứt điểm hụt, nhưng Alan đã tiếp ứng kịp thời nhờ khả năng săn bàn nhạy bén để đệm bóng tung lưới Văn Lâm lần ba, nâng tỷ số lên 3-1.

Alan Grafite chứng tỏ sự nhạy bén ẢNH: MINH TÚ

Đẳng cấp lên tiếng

Dẫn trước 2 bàn và có ưu thế hơn người, CLB CAHN dồn lên tấn công để tìm thêm bàn thắng. Học trò Polking có cơ hội nhưng không tận dụng được, để rồi trả giá bởi khoảnh khắc hớ hênh.

Phút 54, hàng thủ chủ nhà để Thành Trung "nhảy múa" rồi thoải mái tung cú sút tung nóc lưới Nguyễn Filip, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. CLB CAHN thủng lưới chỉ ít phút sau khi Văn Hậu phải rời sân vì chấn thương.

Tuy nhiên, đây là khoảnh khắc sắc bén hiếm hoi của CLB Ninh Bình trong hiệp 2. CLB CAHN lấy lại thế trận, kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và nắm giữ nhịp chơi ổn định, khiến đội khách không tìm được khe hở để phản công.

Sự hiện diện của vua phá lưới U.23 châu Á 2026 Đình Bắc cũng giúp CLB CAHN gây áp lực trong 20 phút cuối trận. Phút 83, Đình Bắc khép lại pha đập nhả chớp nhoáng của CLB CAHN ở cánh trái với pha đệm bóng cận thành tung lưới Ninh Bình, song bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị.

Đến phút 90+3, hàng thủ CLB CAHN mắc sai sót khi Việt Anh để Geovane vượt qua dễ dàng. Thế nhưng, chân sút người Brazil không vượt qua được "bức tường" Nguyễn Filip để gỡ hòa.

CLB CAHN đã bản lĩnh bảo toàn chiến thắng 3-2, nhờ vậy chính thức đoạt ngôi đầu V-League từ tay Ninh Bình với 29 điểm sau 11 trận. Nếu thắng nốt trận bù, thầy trò Polking sẽ hơn đối thủ 4 điểm.