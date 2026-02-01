Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CAHN thắng hoàn hảo dù vắng HLV Polking, Ninh Bình thua ngược đau đớn: Cuộc đua vô địch cực nóng

Hồng Nam
Hồng Nam
01/02/2026 21:29 GMT+7

CLB CAHN đã vượt qua đội Ninh Bình ở trận muộn nhất vòng 12 V-League 2025-2026.

Alan Grafite cùng CLB CAHN 'bỏ túi' hiệp 1

Cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Ninh Bình ở vòng 12 V-League trên sân Hàng Đẫy không chỉ định đoạt cục diện ngôi đầu, mà còn là màn đọ sức giữa thương hiệu đã khẳng định giá trị sau 3 năm đá V-League, cùng đội bóng tân binh thách thức trật tự cũ. 

CLB Ninh Bình đã gây bất ngờ khi nhập cuộc tốc độ, sử dụng thế trận pressing tầm cao nhằm áp chế lối đá kiểm soát bóng tuần tự của chủ nhà CLB CAHN. 

CLB CAHN 3-2 CLB Ninh Bình: Cuộc soán ngôi đầu kịch tính

CLB CAHN thắng hoàn hảo dù vắng HLV Polking, Ninh Bình thua ngược đau đớn: Cuộc đua vô địch cực nóng - Ảnh 1.

CLB Ninh Bình (áo đen) nhập cuộc tốt

ẢNH: MINH TÚ

Quả ngọt sớm đến với thầy trò HLV Gerard Albadalejo, khi Thanh Thịnh tạt bóng cực cuộn từ cánh trái để Geovane dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, CLB Ninh Bình không duy trì được "lưới pressing", khi CLB CAHN triển khai bóng ở trình độ cao hơn hẳn. Các học trò HLV Alexandre Polking (trận này ông không được chỉ đạo do dính 3 thẻ vàng) không trông đợi ở những pha đan lát nhuần nhuyễn như thường thấy, mà triển khai bóng rất nhanh lên tuyến trên để các mũi tấn công như Stefan Mauk, Alan Grafite và Leo Artur gây áp lực nghẹt thở. Cách đá "gậy ông đập lưng ông", nhưng với độ chuẩn xác cao hơn nhiều của CLB CAHN đã khiến đội khách Ninh Bình sụp đổ ngay trong hiệp 1. 

Phút 31, Thanh Thịnh mắc sai lầm với pha trượt chân tai hại, để Mauk vượt qua rồi căng ngang như đặt cho Alan Grafite lập công gỡ hòa 1-1. 

CLB CAHN thắng hoàn hảo dù vắng HLV Polking, Ninh Bình thua ngược đau đớn: Cuộc đua vô địch cực nóng - Ảnh 2.

Cú hattrick ấn tượng của Alan

Đúng... 1 phút sau, đến lượt hậu vệ cánh còn lại của Ninh Bình, đó là Quang Nho, mắc sai sót khó hiểu khi để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả đánh đầu của Văn Hậu. Cựu hậu vệ HAGL không gặp bất cứ áp lực nào, nhưng lại giơ tay lên khiến đội khách chịu phạt đền. 

CLB CAHN thắng hoàn hảo dù vắng HLV Polking, Ninh Bình thua ngược đau đớn: Cuộc đua vô địch cực nóng - Ảnh 3.

Hiệp đấu thảm họa của Quang Nho với sai lầm dẫn đến phạt đền và thẻ đỏ

ẢNH: MINH TÚ

Trên chấm 11 m, Alan sút tung nóc lưới Văn Lâm. Thủ môn Ninh Bình đã đoán đúng hướng, nhưng không đẩy được cú đá sấm sét của ngoại binh đoạt giải xuất sắc nhất mùa trước. 

Hiệp đấu đáng quên của Quang Nho khép lại ở phút 37, khi anh bị truất quyền thi đấu với thẻ vàng thứ hai. Quang Nho vào bóng nguy hiểm từ sau với Văn Hậu để ngăn đối thủ phản công, nhưng trước đó, hậu vệ này đã phải nhận một thẻ vàng vì lỗi chậm đưa bóng vào cuộc. 

Nếu Quang Nho rời sân với thẻ đỏ đáng quên, Alan Grafite lại khép lại hiệp 1 đáng nhớ khi hoàn tất cú hattrick ở phút 45+2. 

Văn Hậu đón đường chọc khe của Artur để thoát xuống cánh trái, rồi căng ngang trả lại tuyến hai. Dù Văn Đô dứt điểm hụt, nhưng Alan đã tiếp ứng kịp thời nhờ khả năng săn bàn nhạy bén để đệm bóng tung lưới Văn Lâm lần ba, nâng tỷ số lên 3-1. 

CLB CAHN thắng hoàn hảo dù vắng HLV Polking, Ninh Bình thua ngược đau đớn: Cuộc đua vô địch cực nóng - Ảnh 4.

CLB CAHN thắng hoàn hảo dù vắng HLV Polking, Ninh Bình thua ngược đau đớn: Cuộc đua vô địch cực nóng - Ảnh 5.

Alan Grafite chứng tỏ sự nhạy bén

ẢNH: MINH TÚ

Đẳng cấp lên tiếng 

Dẫn trước 2 bàn và có ưu thế hơn người, CLB CAHN dồn lên tấn công để tìm thêm bàn thắng. Học trò Polking có cơ hội nhưng không tận dụng được, để rồi trả giá bởi khoảnh khắc hớ hênh. 

Phút 54, hàng thủ chủ nhà để Thành Trung "nhảy múa" rồi thoải mái tung cú sút tung nóc lưới Nguyễn Filip, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. CLB CAHN thủng lưới chỉ ít phút sau khi Văn Hậu phải rời sân vì chấn thương. 

Tuy nhiên, đây là khoảnh khắc sắc bén hiếm hoi của CLB Ninh Bình trong hiệp 2. CLB CAHN lấy lại thế trận, kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và nắm giữ nhịp chơi ổn định, khiến đội khách không tìm được khe hở để phản công.

Sự hiện diện của vua phá lưới U.23 châu Á 2026 Đình Bắc cũng giúp CLB CAHN gây áp lực trong 20 phút cuối trận. Phút 83, Đình Bắc khép lại pha đập nhả chớp nhoáng của CLB CAHN ở cánh trái với pha đệm bóng cận thành tung lưới Ninh Bình, song bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. 

Đến phút 90+3, hàng thủ CLB CAHN mắc sai sót khi Việt Anh để Geovane vượt qua dễ dàng. Thế nhưng, chân sút người Brazil không vượt qua được "bức tường" Nguyễn Filip để gỡ hòa. 

CLB CAHN đã bản lĩnh bảo toàn chiến thắng 3-2, nhờ vậy chính thức đoạt ngôi đầu V-League từ tay Ninh Bình với 29 điểm sau 11 trận. Nếu thắng nốt trận bù, thầy trò Polking sẽ hơn đối thủ 4 điểm. 

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Chủ tịch VFF trao Cúp vua phá lưới châu Á cho Đình Bắc tại Hàng Đẫy: Thành quả để đời

Chủ tịch VFF trao Cúp vua phá lưới châu Á cho Đình Bắc tại Hàng Đẫy: Thành quả để đời

Trước trận CLB CAHN gặp Ninh Bình, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã nhận vinh dự đặc biệt với giải thưởng vua phá lưới U.23 châu Á 2026, mà cầu thủ này xuất sắc giành được tại Ả Rập Xê Út.

Giám đốc CAHN ca ngợi Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc: Tài năng trẻ được ra nước ngoài thi đấu nếu…

HAGL chạm trán nảy lửa Đà Nẵng: Thủ môn 1,91 m quyết đấu đồng đội U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

CLB CAHN Ninh Bình Alan V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận