Chủ tịch VFF trao Cúp vua phá lưới châu Á cho Đình Bắc tại Hàng Đẫy: Thành quả để đời

Đình Bắc nhận giải vua phá lưới

Ngay trước thềm trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Ninh Bình ở vòng 12 V-League 2025 - 2026 (19 giờ 15 ngày 1.2 trên sân vận động Hàng Đẫy), chân sút Nguyễn Đình Bắc đã được trao giải vua phá lưới đoạt được ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026 trong màu áo U.23 Việt Nam.

Đình Bắc có giải đấu U.23 châu Á 2026 thành công, với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp U.23 Việt Nam đoạt tấm HCĐ lịch sử.

Đình Bắc khởi đầu giải U.23 châu Á với pha đá phạt đền vào lưới U.23 Jordan, giúp U.23 Việt Nam thắng chung cuộc 2-0. Chân sút sinh năm 2004 sau đó xé lưới U.23 Ả Rập Xê Út với cú đá chéo góc ấn tượng vào góc hẹp, giúp U.23 Việt Nam thắng 1-0 để dẫn đầu bảng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao Cúp cho Đình Bắc Ảnh: Minh Tú





Đình Bắc và pha ăn mừng kiểu siu của Ronaldo

Đến tứ kết, Đình Bắc rê dắt khéo léo rồi kiến tạo cho Lê Phát sút tung lưới U.23 UAE, trước khi đặt dấu ấn với pha đánh đầu ngược trong hiệp 2, góp công với chiến thắng 3-2 kịch tính. Ở trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, Đình Bắc lại kiến tạo bàn mở tỷ số khi chuyền vừa nhịp cho Quốc Việt mở tỷ số, rồi nâng tỷ số lên 2-1 với cú sút phạt tuyệt đẹp.

In dấu giày vào 6 bàn cho U.23 Việt Nam, Đình Bắc có màn trình diễn cá nhân hay nhất lịch sử bóng đá nước nhà ở sân chơi châu Á.

Chân sút sinh năm 2004 vượt qua nhiều cầu thủ tên tuổi để đoạt ngôi vua phá lưới, bên cạnh danh hiệu "Hiện tượng giải đấu" cùng 2 lần đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Đình Bắc đến giờ mới nhận giải thưởng vua phá lưới, do anh cùng U.23 Việt Nam đã về nước trước ngày ban tổ chức giải chốt danh hiệu danh giá này.

Động lực tinh thần

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao ngôi vua phá lưới cho Đình Bắc trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả trên sân Hàng Đẫy tối nay (1.2), như lời động viên cho chân sút sinh năm 2004 tiếp tục nỗ lực khẳng định mình.



Đình Bắc sẽ cùng CLB CAHN so tài Ninh Bình ở vòng 12 V-League. CLB CAHN xếp nhì V-League với 26 điểm sau 10 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Thầy trò HLV Polking sẽ so tài CLB Ninh Bình lúc 19 giờ 15 ngày mai (1.2) trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12 V-League. Nếu thắng, CLB CAHN sẽ chiếm ngôi đầu.

Tại AFC Champions League 2, CLB CAHN vượt qua bảng E với ngôi nhì (8 điểm sau 6 trận). Tại vòng 16 đội, thầy trò Polking sẽ đối đầu Tampines Rovers (Singapore), đội đã vượt qua Pohang Steelers và BG Pathum để dẫn đầu bảng H với 16 điểm sau 6 trận.