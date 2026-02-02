Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nguy cơ Nam Định xuống hạng ngang... HAGL, 'lò luyện ngọc' U.23 Việt Nam lâm nguy

Hồng Nam
Hồng Nam
02/02/2026 08:39 GMT+7

Đáng ngạc nhiên khi trong cuộc đua trụ hạng V-League lúc này lại có sự hiện diện của CLB Nam Định.

HAGL bắt kịp điểm số của Nam Định

Chiến thắng sát nút 1-0 trong trận "chung kết ngược" với CLB Đà Nẵng (ngày 1.2) đã đưa HAGL vươn một mạch lên vị trí thứ 10 với 11 điểm sau 12 trận ở V-League. 

Đó là trận đấu nghịch lý của HAGL. Học trò HLV Lê Quang Trãi ghi bàn nhờ pha dàn xếp tấn công đẹp mắt và chuẩn mực bậc nhất ở vòng 12 V-League, khi Hoàng Vĩnh Nguyên đón đường chọc khe, thoát xuống đáy biên rồi căng ngang dọn cỗ cho Gabriel Conceicao ghi bàn. Thế nhưng, xét về tổng thể, đội bóng phố núi có trận đấu nhạt, với ít pha bóng có nét.

Nguy cơ Nam Định xuống hạng ngang... HAGL, 'lò luyện ngọc' U.23 Việt Nam lâm nguy- Ảnh 1.

HAGL (áo cam) thắng trận đấu quan trọng

ẢNH: VPF

CLB Đà Nẵng đón tân binh Ngọc Hải ở hàng thủ, kết hợp với trung vệ Đỗ Phi Long mới nhập tịch thành công. Song, vấn đề công cùn thủ kém của đội bóng sông Hàn không thể được giải quyết chỉ bằng 1, 2 tân binh. Màn so tài ở Pleiku điển hình cho trận đấu giữa hai đội kém chất lượng, khi tổ chức lối đá rời rạc, hiếm pha phối hợp hay, chỉ tạt bóng và dựa vào ngoại binh. 

Tuy nhiên, HAGL cần 3 điểm hơn là một trận đấu hay. Thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Trung Kiên cùng đồng đội đã có 11 điểm. Số điểm và số chiến thắng của HAGL từ đầu giải, đáng ngạc nhiên, lại bằng với... đương kim vô địch Nam Định. Ở trận đấu diễn ra khung 18 giờ hôm qua (1.2), thầy trò HLV Mauro Jeronimo để hòa 2-2 trên sân Thanh Hóa, trong bối cảnh đối thủ chỉ còn 13 cầu thủ khỏe mạnh. 1 điểm giữa muôn vàn khó khăn của CLB Thanh Hóa đến từ hai yếu tố: tinh thần quật cường của chủ nhà, cùng sự bạc nhược của đội khách Nam Định.

Hình ảnh công thủ toàn diện và tâm thế vững chãi của CLB Nam Định trong 2 mùa vô địch V-League đang nhạt nhòa. 

Đội chủ sân Thiên Trường đầu tư mạnh cho mùa giải này với 12 ngoại binh, chủ yếu cho 2 giải lớn gồm AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship. Song, Nam Định đã bật bãi khỏi giải châu Á, giờ chỉ còn giải Đông Nam Á để phấn đấu (đã vào đến bán kết). 

Dù vậy, nút thắt của CLB Nam Định chưa bao giờ là... tiền. Sự thiếu hụt của hệ thống bóng đá trẻ khiến đội bóng thành Nam không xây dựng được triết lý chơi xuyên suốt, không có lớp kế thừa, cũng không "truyền thừa" được tinh thần cho nhiều thế hệ cầu thủ. 

Hậu quả là, khi dàn nội binh (là các ngôi sao mua sẵn từ những đội khác) bắt đầu chạm ngưỡng tuổi sa sút, CLB Nam Định xuống dốc. Ở V-League, ngoại binh giỏi là mảnh ghép rất quan trọng, nhưng không đội nào có thể sống khỏe nếu thiếu trục nội binh đủ tầm.

Nguy cơ Nam Định xuống hạng ngang... HAGL, 'lò luyện ngọc' U.23 Việt Nam lâm nguy- Ảnh 2.

CLB Nam Định "sa lầy" ở Thanh Hóa

ẢNH: VPF

Sự xáo trộn về lực lượng, phong độ lao dốc của nhiều nội binh, kết hợp phương pháp huấn luyện thay đổi (HLV Jeronimo thay ông Vũ Hồng Việt) khiến CLB Nam Định mất lái. Đội chủ sân Thiên Trường chỉ hơn vị trí play-off của PVF-CAND đúng 3 điểm, trong khi đã kém ngôi đầu của CLB Công an Hà Nội đến... 18 điểm.

Nguy cơ đua trụ hạng với CLB Nam Định đang hiển hiện, khi mùa giải đã bước qua nửa chặng đường. 

Khó khăn bủa vây PVF-CAND 

Thất bại 1-2 trước CLB Công an TP.HCM khiến PVF-CAND dậm chân ở vị trí thứ 13, với 8 điểm sau 12 trận. Vỏn vẹn 1 trận thắng từ đầu giải là khó khăn đã được báo trước với PVF-CAND, khi tân binh V-League chỉ có 3 tuần chuẩn bị (thay thế Quảng Nam bị giải thể). 

Để khỏa lấp khoảng trống kinh nghiệm với dàn cầu thủ được xây lên từ những "ngọc thô" tự đào tạo, cựu HLV Thạch Bảo Khanh và trợ lý đã mang về Huy Hùng, Hoàng Vũ Samson, Thái Quý... 

Song, thực tế cho thấy, đây là những gương mặt hoặc đã hết thời, hoặc chưa đủ ưu tú để làm điểm tựa dẫn dắt đàn em. Lứa trẻ với Xuân Bắc, Thanh Nhàn... có thể hay ở U.23 châu Á, nhưng sân chơi V-League khắc nghiệt vẫn như tấm áo rộng mà lớp trẻ chưa thể vừa tay. 

Với HLV dạn dày kinh nghiệm như Nguyễn Thành Công, PVF-CAND có đủ vốn để tính toán điểm số cho cuộc đua trụ hạng. Dù vậy, đội bóng đặt đại bản doanh ở PVF cần chăm chỉ tích lũy chiến thắng ngay từ bây giờ, đặc biệt trong các trận gặp đội cùng cảnh ngộ như HAGL, Đà Nẵng (hai đối thủ mà PVF-CAND đều để hòa trên sân nhà ở lượt đi). Cuộc chiến sẽ khốc liệt về cuối, mà nếu không chắt chiu, nguy cơ xuống hạng hiển hiện rõ ràng với thầy trò HLV Thành Công.

Xem thêm bình luận