Thanh Hóa ý chí quá ‘khủng khiếp’, bắt Nam Định chia điểm cực kịch tính: Xuân Son sút penalty dội cột dọc

Lâm Ti Phông (39) mở tỷ số cho CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Hàng công CLB Nam Định quá mạnh

CLB Nam Định hành quân đến Thanh Hóa với đội hình xáo trộn nhiều nhưng đầy hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước Lion City Sailors để sớm đoạt vé vào bán kết giải vô địch CLB ASEAN.

Dù Xuân Son ngồi ghế dự bị, nhưng chất lượng con người vượt trội của những nội binh như Tuấn Anh, Hồng Duy, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh... và dàn ngoại binh Brenner, Lucas, Romulo giúp đội bóng thành Nam tạo ra thế trận vượt trội đội chủ nhà CLB Thanh Hóa.

Họ thậm chí sớm dẫn bàn do công tiền đạo Lâm Ti Phông - đồng đội một thời với Công Phượng ở đội tuyển U.19 Việt Nam ngày nào.

CLB Thanh Hóa chơi đầy cố gắng trước dàn sao CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Sau bàn thua, CLB Thanh Hóa rất nỗ lực thi đấu và tìm cách có cơ hội tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi những phương án tấn công của họ chưa cho ra hiệu quả thì mành lưới của thủ môn Xuân Hoàng lại rung lên lần thứ 2, sau quả vô lê tuyệt đẹp của Brenner ở phút 29.

Tinh thần quật khởi của CLB Thanh Hóa

Mặc dù bị sớm dẫn đến 2 bàn, nhưng các cầu thủ xứ Thanh vẫn chơi đầy cố gắng, bất chấp nhiều thời điểm phải chạy theo bóng. Để rồi từ một quả phạt góc ở phút 39, Đình Huyên đã bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn nhiều, khi đội chủ nhà càng thêm tự tin và quyết tâm gỡ điểm trong khi CLB Nam Định cũng muốn kéo giãn cách biệt để bảo đảm tạo ra khoảng cách an toàn.

Đội trưởng Doãn Ngọc Tân và CLB Thanh Hóa đã chơi một trận đầy quyết tâm ảnh: CLB Nam Định

Xuân Son, Percy Tau và Thanh Hào lần lượt được HLV Mauro tung vào sân để gia cố thêm sức mạnh của đội bóng, trước những nguy hiểm đến từ tinh thần quật khởi mạnh mẽ, đáng gờm của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Bất ngờ đã đến ở phút 77, khi pha dàn xếp tấn công bên biên trái đã giúp bóng đi sát biên ngang và căng vào trong, chạm nhẹ tay Nguyên Mạnh đổi hướng khiến hậu vệ Thanh Hào vừa vào sân lúng túng đá phản lưới nhà, giúp CLB Thanh Hóa gỡ hòa 2-2.

Kịch tính lên cao ở phút bù giờ cuối cùng, khi trọng tài Trần Thế Anh cho CLB Nam Định hưởng quả phạt đền khi cho rằng tiền vệ Abdurakhmanov phạm lỗi với Xuân Son ở trong khu vực cấm địa trước sự phản ứng dữ dội của đội chủ nhà.

Xuân Son đã sút hỏng quả 11 m này, giúp CLB Thanh Hóa có 1 điểm quý như vàng, trận hòa tuyệt vời như một chiến thắng giúp họ tạm vươn lên hạng 12, trong khi CLB Nam Định chỉ biết tự trách mình về sự chùng xuống sau khi dẫn bàn.