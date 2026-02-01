Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thanh Hóa ý chí quá ‘khủng khiếp’, bắt Nam Định chia điểm cực kịch tính: Xuân Son sút penalty dội cột dọc

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
01/02/2026 20:13 GMT+7

CLB Nam Định sớm dẫn 2 bàn đội chủ nhà Thanh Hóa, nhưng tinh thần quật khởi của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã tạo ra bất ngờ trước khi Xuân Son sút hỏng quả phạt đền gây tranh cãi.

Thanh Hóa ý chí quá ‘khủng khiếp’, bắt Nam Định chia điểm cực kịch tính: Xuân Son sút penalty dội cột dọc- Ảnh 1.

Lâm Ti Phông (39) mở tỷ số cho CLB Nam Định

ảnh: CLB Nam Định

Hàng công CLB Nam Định quá mạnh

CLB Nam Định hành quân đến Thanh Hóa với đội hình xáo trộn nhiều nhưng đầy hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước Lion City Sailors để sớm đoạt vé vào bán kết giải vô địch CLB ASEAN.

Dù Xuân Son ngồi ghế dự bị, nhưng chất lượng con người vượt trội của những nội binh như Tuấn Anh, Hồng Duy, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh... và dàn ngoại binh Brenner, Lucas, Romulo giúp đội bóng thành Nam tạo ra thế trận vượt trội đội chủ nhà CLB Thanh Hóa.

Họ thậm chí sớm dẫn bàn do công tiền đạo Lâm Ti Phông - đồng đội một thời với Công Phượng ở đội tuyển U.19 Việt Nam ngày nào.

Thanh Hóa ý chí quá ‘khủng khiếp’, bắt Nam Định chia điểm cực kịch tính: Xuân Son sút penalty dội cột dọc- Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa chơi đầy cố gắng trước dàn sao CLB Nam Định

ảnh: CLB Nam Định

Sau bàn thua, CLB Thanh Hóa rất nỗ lực thi đấu và tìm cách có cơ hội tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi những phương án tấn công của họ chưa cho ra hiệu quả thì mành lưới của thủ môn Xuân Hoàng lại rung lên lần thứ 2, sau quả vô lê tuyệt đẹp của Brenner ở phút 29.

Tinh thần quật khởi của CLB Thanh Hóa

Mặc dù bị sớm dẫn đến 2 bàn, nhưng các cầu thủ xứ Thanh vẫn chơi đầy cố gắng, bất chấp nhiều thời điểm phải chạy theo bóng. Để rồi từ một quả phạt góc ở phút 39, Đình Huyên đã bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn nhiều, khi đội chủ nhà càng thêm tự tin và quyết tâm gỡ điểm trong khi CLB Nam Định cũng muốn kéo giãn cách biệt để bảo đảm tạo ra khoảng cách an toàn.

Thanh Hóa ý chí quá ‘khủng khiếp’, bắt Nam Định chia điểm cực kịch tính: Xuân Son sút penalty dội cột dọc- Ảnh 3.

Đội trưởng Doãn Ngọc Tân và CLB Thanh Hóa đã chơi một trận đầy quyết tâm

ảnh: CLB Nam Định

Xuân Son, Percy Tau và Thanh Hào lần lượt được HLV Mauro tung vào sân để gia cố thêm sức mạnh của đội bóng, trước những nguy hiểm đến từ tinh thần quật khởi mạnh mẽ, đáng gờm của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Bất ngờ đã đến ở phút 77, khi pha dàn xếp tấn công bên biên trái đã giúp bóng đi sát biên ngang và căng vào trong, chạm nhẹ tay Nguyên Mạnh đổi hướng khiến hậu vệ Thanh Hào vừa vào sân lúng túng đá phản lưới nhà, giúp CLB Thanh Hóa gỡ hòa 2-2.

Kịch tính lên cao ở phút bù giờ cuối cùng, khi trọng tài Trần Thế Anh cho CLB Nam Định hưởng quả phạt đền khi cho rằng tiền vệ Abdurakhmanov phạm lỗi với Xuân Son ở trong khu vực cấm địa trước sự phản ứng dữ dội của đội chủ nhà. 

Xuân Son đã sút hỏng quả 11 m này, giúp CLB Thanh Hóa có 1 điểm quý như vàng, trận hòa tuyệt vời như một chiến thắng giúp họ tạm vươn lên hạng 12, trong khi CLB Nam Định chỉ biết tự trách mình về sự chùng xuống sau khi dẫn bàn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Tất yếu nâng cấp đội tuyển Việt Nam

Tất yếu nâng cấp đội tuyển Việt Nam

Từ tâm thế hội nhập, sau những nỗ lực không ngừng, bóng đá VN đã trở thành thế lực hàng đầu khu vực và đang bước vào ngưỡng phát triển mới.

Cao Văn Bình xuất sắc, SLNA vẫn bại trận: Hùng Dũng thẻ đỏ, Hà Nội không đánh rơi chiến thắng

Đình Bắc ‘trĩu vai’ gánh một loạt danh hiệu cá nhân giải U.23 châu Á: Lại thêm bàn thắng đẹp nhất!

Khám phá thêm chủ đề

CLB Nam Định Công Phượng CLB Thanh Hóa Xuân Son Lâm Ti Phông V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận