Tất yếu nâng cấp đội tuyển Việt Nam

Những thành công từ AFF Cup (ASEAN Cup) cho tới SEA Games, hay dấu ấn tại VCK U.23 châu Á mới đây không còn là đích đến cuối cùng. Bóng đá VN cần tiến lên tầm vóc cao hơn và sứ mệnh ấy phải đặt vào đội tuyển quốc gia.

Đ ÁP ỨNG MỤC TIÊU GẦN

Hai nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển VN trong năm 2026 là phải vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Trước mắt, cuộc tiếp đón Malaysia ngày 31.3 dự kiến tại sân nhà Thiên Trường là tâm điểm chú ý. Câu chuyện càng nóng lên khi Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và FIFA cho phép 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận nhập tịch được tạm hành nghề trở lại. Và cho dù số cầu thủ này có được đăng ký ở cuộc tái đấu VN trận lượt về hay không, thầy trò ông Kim Sang-sik vẫn phải luôn trong tâm thế sẵn sàng hướng đến mục tiêu chiến thắng.

Từ thế lực hàng đầu của bóng đá khu vực, đội tuyển VN phải vươn tầm mạnh mẽ ở châu Á ẢNH: NGỌC LINH

Kỳ vọng AFC xử thua Malaysia trong tương lai gần vẫn chưa chắc chắn. Thành ra, đội tuyển VN phải tập trung tối đa để tăng cường nội lực. Cùng với nguồn lực cầu thủ Việt kiều, sự trở lại của Xuân Son và dàn cầu thủ trụ cột Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải..., việc gọi thêm nhóm cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện như Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), Đỗ Phi Long (Gustavo) không phải là sự phá vỡ bản sắc, mà là giải pháp thực tế nhằm tăng cường "cơ bắp", cải thiện thể trạng. Ngoài ra, việc bổ sung những cá nhân xuất sắc từ đội U.23 sẽ giúp ông Kim làm dày thêm đội hình, giúp đội tuyển VN mang bộ mặt hoàn toàn khác so với lượt đi (VN thua 0-4 Malaysia trên sân khách).

Nhưng bất chấp kết quả vòng loại Asian Cup 2027 như thế nào, ông Kim cùng học trò vẫn phải bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup (từ ngày 24.7 - 26.8). Khi được huy động từ nhiều nguồn lực, khi các nhóm cầu thủ ngày càng hiểu nhau hơn, chất lượng nhân sự được đảm bảo, chiều cao, thể trạng được cải thiện, đội tuyển càng vững tâm hơn trong bất kỳ cuộc đối đầu nào tại khu vực. Điều này đồng thời cũng giúp ông Kim chuẩn bị đầy đủ cho chu kỳ phát triển đường dài trong tương của đội tuyển nước nhà. Đây thật sự là bước đi quan trọng, ví như một mũi tên xuyên phá nhiều mục tiêu.

N ÂNG CẤP TỪ NỀN TẢNG

Muốn phát triển bền vững, bóng đá phải đi lên từ nội lực, chứ không thể chỉ trông chờ những giải pháp tình thế. Ở đây, 3 yếu tố trụ cột quan trọng nhất chúng ta phải giải quyết, đó là nâng chất V-League, phát huy công tác đào tạo trẻ và xúc tiến chiến lược xuất khẩu cầu thủ. Giải vô địch quốc gia phải thực sự trở thành nền móng trực tiếp của đội tuyển. Chất lượng chuyên môn, nhịp độ thi đấu, tính cạnh tranh, chuyên nghiệp của giải đấu này quyết định rất lớn đến trình độ cầu thủ nội. Nếu V-League được nâng cấp về quản trị, trọng tài, thể lực, dám tạo không gian cho cầu thủ trẻ ra sân, sẽ là nguồn cung chất lượng giúp ổn định tập thể đội tuyển.

Ngoài ra, đào tạo trẻ phải được nhìn nhận như một chiến lược quốc gia, chứ không chỉ là nỗ lực đơn lẻ của vài học viện. Những mô hình bài bản, có triết lý rõ ràng, gắn kết chặt với bóng đá học đường và các giải trẻ quốc gia mới giúp VN duy trì, nuôi dưỡng được tài năng. Trong khi đó, xuất khẩu cầu thủ là "phương trình" bắt buộc mà chúng ta phải hóa giải. Việc đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu không chỉ giúp nâng tầm năng lực cá nhân mà còn trực tiếp nâng chất lượng mặt bằng đội tuyển. Mọi thứ càng trở nên cấp thiết khi hiện tại các đối thủ khu vực đang hành động mạnh mẽ. Một mặt, họ xem bóng đá VN là mục tiêu để đánh bại, đồng thời cũng đặt ra những tham vọng rất lớn để vươn tầm. Tỉ phú Erik Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, và đội tuyển Indonesia vẫn theo đuổi chính sách nhập tịch cởi mở với tham vọng làm bá chủ khu vực và đi World Cup. Thái Lan đang tự tái cấu trúc, quyết tâm giành lại vị thế "ông vua Đông Nam Á". Nếu không chủ động nâng cấp mình, bóng đá VN rất dễ bị đánh mất lợi thế.

C HÂU LỤC KHÔNG PHẢI QUÁ TẦM

Vươn ra châu Á là con đường tất yếu của bóng đá VN. Khi đã vô địch AFF Cup, thống trị SEA Games, nhiều lần lên ngôi ở các giải U.23 Đông Nam Á, nếu chỉ hài lòng với vị thế khu vực sẽ trở thành lực cản cho chính chúng ta. Khát vọng châu Á không chỉ đến từ giới chuyên môn hay người hâm mộ, mà đã được nhấn mạnh ở tầm chiến lược quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhiều lần bày tỏ mong muốn bóng đá VN không chỉ mạnh ở khu vực mà phải có chỗ đứng xứng đáng tại châu Á. Đó không phải là khẩu hiệu, mà là định hướng.

Cạnh tranh châu lục cũng là tham vọng của cựu thuyền trưởng Park Hang-seo và của chính HLV Kim Sang-sik. Dưới thời các HLV Hàn Quốc, đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ VN đã thật sự "lột xác" cả giá trị chuyên môn và ý nghĩa biểu tượng. Qua các giải đấu, VN đã khẳng định bản sắc ý chí, tinh thần mạnh mẽ. "Chúng ta là VN - Chúng ta là một". Nâng cấp đội tuyển VN lúc này vì thế là đòi hỏi tất yếu để những "chiến binh sao vàng" có được vị thế tương xứng khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.