Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN soán ngôi đầu của Ninh Bình cực ngoạn mục, HAGL thoát đáy

Thu Bồn
Thu Bồn
01/02/2026 21:37 GMT+7

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đầy ngoạn mục trước CLB Ninh Bình, đồng thời soán ngôi đầu bảng xếp hạng V-League từ chính đối thủ.

Trận đấu muộn nhất vòng 12 V-League 2025-2026 diễn ra tối 1.2 đã chứng kiến bất ngờ lớn. Sau nhiều vòng đấu liên tiếp CLB Ninh Bình độc chiếm trên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League, vị trí giờ đây đã đổi chủ.

CLB CAHN chặn đứng mạch bất bại của đội Ninh Bình

CLB Ninh Bình có bàn thắng từ rất sớm ngay ở phút thứ 2, nhờ công của Geovane Magno. Dù vậy, pha lập công này chỉ là khởi đầu cho "cơn ác mộng" của CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào tối 1.2. Ngay trong hiệp 1, CLB CAHN đã ngược dòng ngoạn mục và dẫn 3-1 nhờ cú hat-trick xuất sắc của Alan Sebastiao. Trong khi đó, CLB Ninh Bình phải chơi thiếu người từ phút 38, khi Dụng Quang Nho nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu.

Trong thế khó, CLB Ninh Bình chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2 và có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Dù vậy, CLB CAHN vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước đội bóng có biệt danh "bầy dê núi"

CLB CAHN 3-2 CLB Ninh Bình: Cuộc soán ngôi đầu kịch tính

Với chiến thắng này, CLB CAHN đã cắt đứt mạch bất bại của CLB Ninh Bình (8 thắng, 3 hòa) kể từ đầu mùa. Đồng thời, đội bóng ngành công an cũng soán luôn ngôi đầu bảng xếp hạng từ chính tay đối thủ, khi hiện có 29 điểm. CLB Ninh Bình (27 điểm) xuống đứng thứ nhì sau vòng 12.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN soán ngôi đầu của Ninh Bình cực ngoạn mục, HAGL thoát đáy - Ảnh 1.

Alan (trái) là nhân vật chính trong màn ngược dòng ngoạn mục của CLB CAHN

ẢNH: CLB CAHN

Cùng ngày, CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1 trước CLB PVF-CAND. Rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trở lại với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, hiện có 20 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND (hiện có 8 điểm) giẫm chân tại chỗ ở vị trí áp chót (hạng 13).

Trên sân nhà, CLB Thanh Hóa thi đấu đầy kiên cường đã buộc đương kim vô địch Nam Định phải chia điểm (hòa 2-2). CLB Nam Định vẫn đứng hạng 9 với 11 điểm. CLB Thanh Hóa dù có trận hòa quả cảm (hiện có 9 điểm), nhưng tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng: từ 11 xuống 12.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN soán ngôi đầu của Ninh Bình cực ngoạn mục, HAGL thoát đáy - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 12

HAGL có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB Đà Nẵng tại sân Pleiku. Chiến thắng này giúp đội bóng phố núi có 11 điểm và vươn lên đứng ở vị trí thứ 10 (trước đó đứng hạng 12). CLB Đà Nẵng mới có vỏn vẹn 7 điểm sau 12 vòng đấu, đứng cuối bảng.

Highlight CLB HAGL 1-0 CLB Đà Nẵng: Trung Kiên tỏa sáng, 3 điểm quý giá

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



