Xác định 7 đội vào tứ kết futsal châu Á: Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia cực mạnh, Thái Lan đấu Iraq

Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng B

Bảng A và B của giải futsal châu Á 2026 đã chính thức khép lại vào tối 31.1. Tại bảng A, đội chủ nhà Indonesia vượt qua vòng bảng với ngôi đầu khi có 7 điểm và hiệu số +7. Iraq cũng có 7 điểm, nhưng đi tiếp với vị trí nhì bảng do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Còn ở bảng B, Thái Lan đi tiếp với ngôi đầu bảng B sau 3 trận toàn thắng. Đội tuyển Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan ở lượt trận cuối, nên đành đứng nhì bảng A.

Tại vòng tứ kết diễn ra ngày 3.2, Indonesia (nhất bảng A) gặp Việt Nam (nhì bảng B), còn Thái Lan (nhất bảng B) gặp Iraq (nhì bảng A).

Đội tuyển Việt Nam (phải) vào tứ kết với vị trí nhì bảng A ẢNH: VFF

Bảng D dù chưa đá lượt cuối, nhưng cũng đã ngã ngũ. Afghanistan và Iran đã sớm giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng, trong khi Ả Rập Xê Út và Malaysia đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua.

Tại bảng C, Nhật Bản là đội chắc chắn đi tiếp vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Cuộc đua giành tấm vé còn lại ở bảng C là giữa Uzbekistan và Úc.

7 đội đã góp mặt ở tứ kết giải futsal châu Á 2026 là: Indonesia, Iraq, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Afghanistan và Iran. Trong đó có 3 đội Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.