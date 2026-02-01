Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 7 đội vào tứ kết futsal châu Á: Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia cực mạnh, Thái Lan đấu Iraq

Thu Bồn
Thu Bồn
01/02/2026 09:54 GMT+7

Tính đến thời điểm này, vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 đã xác định được 7/8 cái tên sẽ tranh tài. Trong đó, khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện góp mặt là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng B

Bảng A và B của giải futsal châu Á 2026 đã chính thức khép lại vào tối 31.1. Tại bảng A, đội chủ nhà Indonesia vượt qua vòng bảng với ngôi đầu khi có 7 điểm và hiệu số +7. Iraq cũng có 7 điểm, nhưng đi tiếp với vị trí nhì bảng do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Còn ở bảng B, Thái Lan đi tiếp với ngôi đầu bảng B sau 3 trận toàn thắng. Đội tuyển Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan ở lượt trận cuối, nên đành đứng nhì bảng A.

Tại vòng tứ kết diễn ra ngày 3.2, Indonesia (nhất bảng A) gặp Việt Nam (nhì bảng B), còn Thái Lan (nhất bảng B) gặp Iraq (nhì bảng A).

Xác định 7 đội vào tứ kết futsal châu Á: Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia cực mạnh, Thái Lan đấu Iraq- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (phải) vào tứ kết với vị trí nhì bảng A

ẢNH: VFF

Bảng D dù chưa đá lượt cuối, nhưng cũng đã ngã ngũ. Afghanistan và Iran đã sớm giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng, trong khi Ả Rập Xê Út và Malaysia đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua.

Tại bảng C, Nhật Bản là đội chắc chắn đi tiếp vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Cuộc đua giành tấm vé còn lại ở bảng C là giữa Uzbekistan và Úc.

7 đội đã góp mặt ở tứ kết giải futsal châu Á 2026 là: Indonesia, Iraq, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Afghanistan và Iran. Trong đó có 3 đội Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Tin liên quan

HLV Giustozzi nói điều bất ngờ sau trận thua đáng tiếc Thái Lan: ‘Việt Nam chơi tốt hơn nhưng…’

HLV Giustozzi nói điều bất ngờ sau trận thua đáng tiếc Thái Lan: ‘Việt Nam chơi tốt hơn nhưng…’

Sau khi khép lại vòng bảng VCK futsal châu Á 2026 với vị trí nhì bảng B và giành quyền vào tứ kết, HLV trưởng Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về đội tuyển futsal Việt Nam, đồng thời tin tưởng các học trò có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải đấu năm nay.

Đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Thái Lan

Việt Nam 0-1 Thái Lan, VCK futsal châu Á 2026: 'Voi chiến' chiếm ngôi đầu

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đội tuyển Việt Nam Futsal VCK Futsal châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận