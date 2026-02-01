Tiến Linh hỏng penalty khó tin, đội Công an TP.HCM vẫn đánh bại PVF-CAND nhờ 2 nhân vật đặc biệt

Chiều 1.2, CLB PVF-CAND tiếp đón CLB Công an TP.HCM ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) 2025 - 2026. Tân binh PVF-CAND dù được chơi trên sân nhà, nhưng đã thi đấu hoàn toàn lép vế trước đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền

Sau một loạt nỗ lực hãm thành PVF-CAND, CLB Công an TP.HCM có cơ hội tốt để vươn lên dẫn trước. Sau pha tạt bóng của Ngô Đăng Khoa, Hà Văn Việt (PVF-CAND) để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11 m ở phút 19, thủ quân Nguyễn Tiến Linh lại không thể giành chiến thắng được thủ môn Phí Minh Long. Pha dứt điểm của chân sút sinh năm 1997 quá đơn giản.

Không lâu sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của đàn anh, chân sút Việt kiều Lee Williams đã biết cách tỏa sáng để mang về lợi thế dẫn bàn cho CLB Công an TP.HCM. Từ đường phất bóng của đồng đội ở phần sân nhà, tiền đạo sinh năm 2007 bứt tốc và tận dụng lợi thế thể hình để tì đè hậu vệ đối phương, trước khi đánh bại thủ môn Phí Minh Long, mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Lee Williams (66) ghi bàn mở tỷ số cho CLB Công an TP.HCM ẢNH: Đ.V

Đây là trận đấu của các cầu thủ Việt kiều, khi tiền vệ Khoa Ngo (tên tiếng Việt là Ngô Đăng Khoa) ghi bàn nhân đôi cách biệt cho CLB Công an TP.HCM ở đầu hiệp 2 (phút 55). Khoa Ngo sinh năm 2006, gia nhập đội bóng ngành công an hồi đầu tháng 1, theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Perth Glory (Úc).

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, khi PVF-CAND có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở cuối trận. Phút 79, Nguyễn Thanh Nhàn có pha xử lý hay bên cánh phải trước khi tạt bóng vào vòng cấm để Hà Văn Việt băng lên ghi bàn.

Khoa Ngo (bìa trái) ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức ẢNH: Đ.V

Trong thời gian còn lại của trận đấu, PVF-CAND nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM thắng 2-1 trước PVF-CAND.

