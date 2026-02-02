Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Nhật Bản, bóng đá Việt Nam tiếp tục thăng hoa

Thu Bồn
Thu Bồn
02/02/2026 11:03 GMT+7

Ngày 2.2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi trên cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF. Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng đại diện các phòng chức năng của VFF.

Chính JFA tiến cử ông Takeshi cho VFF

Ông Koshida Takeshi - quốc tịch Nhật Bản, chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF từ ngày 1.6.2023. Ông là ứng cử viên do Ban chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) tiến cử, được biết đến là chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản với bằng HLV Pro và có hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực huấn luyện, quản lý kỹ thuật ở cả các đội tuyển lớn và các cấp độ trẻ. Với bề dày kinh nghiệm thực tiễn, ông Koshida Takeshi còn được JFA tín nhiệm mời tham gia công tác đào tạo huấn luyện viên quốc gia, trực tiếp giảng dạy tại các khóa huấn luyện viên cấp độ C, B và A.

Kể từ khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật VFF, ông Koshida Takeshi đã tham gia với tư cách giảng viên tại nhiều khóa đào tạo HLV và hội thảo chuyên môn do VFF tổ chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn và ban huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia trong việc định hướng, xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ông cũng trực tiếp phụ trách công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ HLV trẻ, Giám đốc kỹ thuật tại các CLB và trung tâm bóng đá, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, cập nhật các xu hướng, phương pháp huấn luyện hiện đại của bóng đá quốc tế, qua đó rút ngắn khoảng cách phát triển của bóng đá Việt Nam với khu vực và thế giới.

VFF gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Nhật Bản, bóng đá Việt Nam tiếp tục thăng hoa- Ảnh 1.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú (trái) đại diện VFF ký gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi

ẢNH: VFF

Phát biểu tại lễ ký gia hạn hợp đồng, ông Koshida Takeshi chia sẻ: "Kể từ khi ký hợp đồng làm việc với VFF từ tháng 6.2023 đến nay, trong khoảng 3 năm qua, tôi đã tham gia đào tạo nhiều khóa học với khoảng 300 học viên. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để tôi có thể hoàn thành khối lượng công việc đó. Trong thời gian tới, với sự tin tưởng của VFF, sự tham gia của các cộng sự đến từ Nhật Bản, tôi hy vọng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Việc gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi thể hiện sự tin tưởng và định hướng nhất quán của VFF trong chiến lược phát triển bền vững, lấy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

