Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 4 cặp tứ kết futsal châu Á: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia giờ đẹp

Thu Bồn
Thu Bồn
02/02/2026 05:04 GMT+7

8 đội bóng sẽ tranh tài ở vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 đã lộ diện. Tại vòng knock-out, đội tuyển Việt Nam so tài với chủ nhà Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam ra sân đấu Indonesia lúc 19 giờ

Vòng bảng giải futsal châu Á 2026 đã chính thức khép lại với các trận đấu thuộc bảng C và D, diễn ra vào tối 1.2. Đến lúc này, 4 cặp đấu ở vòng knock-out đã được xác định: đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, Iran gặp Uzbekistan, Thái Lan gặp Iraq, Nhật Bản gặp Afghanistan.

Theo đó, màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia là trận đấu diễn ra muộn nhất ở vòng tứ kết, vào lúc 19 giờ ngày 3.2 (theo giờ Việt Nam). Trận đấu này được phát trực tiếp trên nền tảng TV360.

3 trận đấu còn lại sẽ diễn ra sớm hơn. Lần lượt, Iran đấu Uzbekistan lúc 13 giờ, Thái Lan chạm trán Iraq lúc 15 giờ, Nhật Bản đối đầu Afghanistan lúc 17 giờ.

Xác định 4 cặp tứ kết futsal châu Á: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia giờ đẹp- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam chạm trán chủ nhà Indonesia ở tứ kết giải futsal châu Á 2026

ẢNH: SEASIA GOAL

Trở lại với lượt trận cuối bảng C diễn ra tối 1.2, đội tuyển Nhật Bản đã thắng 2-1 trước Uzbekistan. Qua đó, đội bóng xứ sở hoa anh đào vào tứ kết với vị trí nhất bảng C đầy thuyết phục, sau 3 trận toàn thắng. Uzbekistan đi tiếp với tư cách là đội đứng nhì bảng C, với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Tại bảng D cũng đá lượt cuối vào tối 1.2, Iran đánh bại Afghanistan với tỷ số 5-2 ở trận đấu quyết định cho ngôi đầu. Iran giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, thẳng tiến tứ kết với ngôi nhất bảng D. Afghanistan góp mặt ở tứ kết với vị trí nhì bảng D, có 6 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận thua.

