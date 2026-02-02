Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Futsal Đông Nam Á ghi dấu ấn ở sân chơi châu lục

Nghi Thạo
Nghi Thạo
02/02/2026 04:54 GMT+7

Với 3 đại diện góp mặt tại vòng tứ kết sau khi vượt mặt nhiều đối thủ khu vực Trung Á và Tây Á, futsal Đông Nam Á đang khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.

3 ĐỘI ĐÔNG NAM Á VÀO TỨ KẾT

VCK futsal châu Á 2026 chứng kiến sự bùng nổ của các đội bóng đến từ Đông Nam Á. Trong số 4 đại diện của khu vực góp mặt, có tới 3 đội là Indonesia, Thái Lan và VN đoạt vé vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Dù Malaysia phải dừng bước, nhưng việc chiếm tới gần một nửa số suất tranh tài tại tứ kết là minh chứng rõ nét cho sự thăng tiến vượt bậc của futsal Đông Nam Á. Đáng chú ý, cả Indonesia, Thái Lan, VN đều đã vượt qua những rào cản lớn từ các đội bóng Trung Á và Tây Á - vốn luôn được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực.

Futsal Đông Nam Á ghi dấu ấn ở sân chơi châu lục- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal VN (phải) giành vé vào tứ kết sau khi đánh bại 2 đại diện Tây Á

Ảnh: VFF

Indonesia xuất sắc chiếm ngôi nhất bảng A với thành tích bất bại, xếp trên Iraq. Trong khi đó, đội tuyển futsal VN và Thái Lan đã tạo nên cuộc đua song mã tại bảng B, sớm giành vé vào tứ kết chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên khi cùng đánh bại những đối thủ sừng sỏ là Kuwait và Li Băng. Trước các đối thủ có nền tảng thể chất tốt hơn, các cầu thủ Đông Nam Á đã gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, kỹ thuật và sự nhanh nhẹn.

HLV INDONESIA ĐÁNH GIÁ CAO VN

Tại vòng tứ kết giải futsal châu lục, người hâm mộ tiếp tục được xem một trận derby Đông Nam Á giữa chủ nhà Indonesia (nhất bảng A) và đội VN (nhì bảng B), diễn ra vào 19 giờ ngày 3.2. HLV trưởng đội bóng xứ sở vạn đảo - ông Hector Souto nhận định: "Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển futsal VN, Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều có cơ hội giành chiến thắng khi gặp nhau, vì trình độ không chênh lệch nhiều. Bên cạnh đó, các đội đều có sự đầu tư và chuẩn bị tốt nhất cho mọi giải đấu".

Trước thềm trận đấu, HLV Hector Souto đã dành những lời có cánh nhưng cũng đầy ẩn ý cho thầy trò HLV Diego Giustozzi. Thay vì tự nhận lợi thế khi đá sân nhà, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha lại đẩy áp lực sang phía VN bằng những phân tích về kinh nghiệm và bản lĩnh. "Nhiều đánh giá hiện nay cho rằng đội Indonesia chiếm ưu thế hơn, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác. Đội tuyển futsal VN mới là đội có ưu thế và sẽ chịu áp lực phải thắng trận đấu, vì họ đã từng tiến sâu ở các đấu trường lớn", ông Hector Souto phát biểu với truyền thông Indonesia. HLV này cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển futsal VN giàu kinh nghiệm, từng lọt vào tốp 4 châu Á và có 2 lần tham dự World Cup futsal, trong khi Indonesia vẫn đang trong hành trình đi tìm lịch sử. "Chúng tôi sẽ không chịu áp lực dù ra sân với tư cách là đội chủ nhà. Futsal Indonesia vẫn đang tìm kiếm cơ hội cho mình, trong đó có khả năng lần đầu vào bán kết giải châu Á", ông Souto bày tỏ.

Những đánh giá của HLV Souto cho thấy sự tôn trọng của Indonesia dành cho đội tuyển futsal VN. Đội bóng xứ vạn đảo đang là đương kim vô địch Đông Nam Á (năm 2024) và vừa giành HCV futsal SEA Games 33, nhưng ông Hector Souto thừa hiểu rằng khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp của một sân chơi châu lục, kinh nghiệm trận mạc của Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Mạnh Dũng… sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thành bại.

Khám phá thêm chủ đề

Futsal Đông Nam Á Đội bóng Indonesia
