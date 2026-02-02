Đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia với hàng thủ cực mạnh

L Á CHẮN LUNG LAY

Sau 8 năm, bóng đá VN mới lại có huy chương ở cấp độ U.23 châu Á, khi chúng ta giành hạng ba chung cuộc giải U.23 châu Á 2026. Thành công ở lứa U.23 rất quan trọng, bởi đây là lớp kế cận gần gũi nhất với đội tuyển VN. U.23 VN có chất lượng cao đồng nghĩa đội tuyển quốc gia có đủ "nguyên liệu" để chuyển giao thế hệ.

Nhật Minh (phải) được coi là tương lai hàng thủ VN Ảnh: MINH TÚ

8 năm trước, HLV Park Hang-seo đã tận dụng "ngọn lửa" Thường Châu để tái cấu trúc đội tuyển VN từ tuyến phòng ngự. Bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Tiến Dũng cùng lên tuyển (trước đây chỉ có Duy Mạnh từng được thử sức, nhưng ở vị trí tiền vệ phòng ngự), hợp cùng Ngọc Hải tạo thành tấm lá chắn vững chắc giúp đội tuyển VN thiết lập nhiều kỷ lục như: 12 trận sạch lưới ở vòng bảng 3 kỳ AFF Cup liên tiếp (2018, 2020, 2022); sạch lưới đến trận chung kết AFF Cup 2022; vô địch AFF Cup với chỉ 4 bàn thua (2018); vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng chỉ với 4 bàn thua, trong đó 5 trận đầu trắng lưới.

Bộ ba trung vệ dưới thời thầy Park với nền móng U.23 đã trở thành hàng thủ chắc chắn nhất lịch sử bóng đá VN. Tuy nhiên đến hôm nay, hàng thủ trứ danh này chỉ còn Duy Mạnh trụ lại với tấm băng đội trưởng. Tiến Dũng trở thành phương án "thay ra thay vào", trong khi Đình Trọng, Ngọc Hải không còn xuất hiện ở đội tuyển VN. HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên kế thừa công trình của ông Park, song những hậu vệ còn sót lại… chỉ có vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Kim liên tục gọi các trung vệ mới lên tuyển ở những đợt tập trung năm 2025, như Lý Đức (tháng 3, tháng 6), Hoàng Phúc, Gia Bảo, Quang Kiệt (tháng 9) hay Hiểu Minh, Nhật Minh (tháng 10). HLV Kim Sang-sik hiểu rõ, chức vô địch AFF Cup 2024 chủ yếu đến từ phong độ chói sáng của Xuân Son với 7 bàn thắng (chiếm 33% số bàn ghi được), còn hàng thủ đã đánh rơi sự vững chãi khi để lọt lưới 6 bàn. Đến vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển VN thua 4 bàn ở trận gặp đối thủ đồng cân đồng lạng là Malaysia, còn ở các trận gặp đối thủ tấn công yếu như Lào hay Nepal, hàng thủ vẫn lộ sơ hở. Ông Kim đã dùng nhiều bộ khung phòng ngự khác nhau ở 5 trận đấu gần nhất, cho thấy tấm lá chắn của đội tuyển VN thực sự bất ổn. Ngay cả thủ quân Duy Mạnh cũng mắc sai sót, còn Thành Chung, Tiến Dũng, Xuân Mạnh hoặc chấn thương, hoặc chỉ đá tròn vai.

C ÁCH TÂN HÀNG THỦ

HLV Kim Sang-sik phải dùng đi dùng lại người cũ (dù đã xuống phong độ), bởi không tìm được hậu vệ giỏi tương đương. Gia Bảo, Quang Kiệt hay Hoàng Phúc chỉ lên tuyển một lần rồi… không trở lại. Văn Tới và Lý Đức cũng không đáp ứng được yêu cầu. Hàng thủ này đã để thủng lưới tới 7 lần ở 2 trận giao hữu với Nam Định và CLB Công an Hà Nội hồi tháng 9.2025, khi hoàn toàn lép vế trong tranh chấp với các ngoại binh.

Tuy nhiên, lúc này ông Kim đã có nhiều nguyên liệu tốt hơn để xây dựng lại tấm khiên. Trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo) đã có quốc tịch VN và đủ điều kiện lên tuyển tháng tới. Phi Long là trung vệ gốc Brazil, cao 1,95 m, tranh chấp ấn tượng và có 5 năm gồng gánh hàng thủ các đội tầm trung V-League như Thanh Hóa, Đà Nẵng… Sự xuất hiện của cầu thủ cao gần 2 m sẽ giúp đội tuyển VN vững chãi hơn khi chống đỡ các pha bóng bổng. Trung vệ Việt kiều Adou Minh cũng đang chờ quốc tịch để được lên tuyển góp sức.

Ngoài ra, trung vệ trẻ Nhật Minh đã chứng tỏ năng lực khi đá trọn vẹn 600 phút cho U.23 VN ở sân chơi U.23 châu Á 2026. Nhật Minh tái hiện hình ảnh của đàn anh Đình Trọng khi chơi máu lửa, lì đòn, phán đoán tốt dù không có lợi thế thể hình. Nhật Minh từng khoác áo đội tuyển hồi tháng 10.2025 và chỉ đợi cơ hội được ông Kim tin dùng. Hiểu Minh cũng thể hiện được mình, và nếu lấy lại được phong độ sau khi bình phục, trung vệ 22 tuổi này xứng đáng là tương lai hàng thủ VN.

Hành lang biên có Minh Phúc (phải) và Phi Hoàng (trái) từ lứa U.23 đã sẵn sàng gánh vác sứ mệnh, cạnh tranh với đàn anh như Quang Vinh, Tiến Anh. Văn Hậu cũng bình phục chấn thương và đang từng bước lấy lại phong độ ở CLB Công an Hà Nội. Ở vị trí thủ môn, ông Kim đã có thêm Lê Giang Patrik, người gác đền Việt kiều có 3 năm tỏa sáng ở V-League, từng ăn tập nhiều năm tại Slovakia. Hàng thủ đội tuyển VN đang xuất hiện đồng thời nhiều ngôi sao, mà nếu khéo tận dụng, ông Kim sẽ tạo nên tấm khiên vững vàng để tự tin đối đầu với các đội bóng lớn.