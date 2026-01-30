Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Việt kiều Thụy Điển thành người hùng, đội bóng của cố vấn Park Hang-seo tạo bất ngờ

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/01/2026 19:56 GMT+7

Chiều 30.1, CLB Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo, bất ngờ giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là CLB TP.HCM ngay trên sân khách ở vòng 8 giải hạng nhất 2025-2026.

Trước vòng đấu này, CLB TP.HCM đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, hơn đội Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo 4 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương có phong độ khá ổn, có động lực chiến thắng lớn. Bởi nếu giành trọn 3 điểm, đội bóng này sẽ tạm chiếm vị trí thứ 2 của CLB Khánh Hòa, rút ngắn khoảng cách với CLB Trường Tươi Đồng Nai và thoải mái xem cuộc đấu giữa 2 đội dẫn đầu, diễn ra vào chiều 31.1.

Tuy nhiên, trên sân nhà Bà Rịa, CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn. Đội Bắc Ninh đã chơi lỳ lợm, tạo ra thế trận giằng co với đối phương và hiệp 1 trận đấu này kết thúc với tỷ số 0-0. Phút 60, khoảnh khắc định đoạt trận đấu xuất hiện. Từ một pha đá phạt góc của CLB Bắc Ninh, hậu vệ CLB TP.HCM phá bóng nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Tran Li-Sheng Eddie. Tiền vệ Việt kiều gốc Thụy Điển tung cú vô-lê quyết đoán, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Thanh Thắng đứng chôn chân, ấn định chiến thắng 1-0 cho CLB Bắc Ninh.

Kết quả này giúp CLB Bắc Ninh, leo lên vị trí thứ 4, thu hẹp khoảng cách với đối thủ TP.HCM xuống còn 1 điểm. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ bị CLB Khánh Hòa hoặc Trường Tươi Đồng Nai nới rộng cách biệt điểm số. 

Việt kiều Thụy Điển thành người hùng, đội bóng của cố vấn Park Hang-seo tạo bất ngờ- Ảnh 1.

Trần Eddie sắm vai người hùng của CLB Bắc Ninh

ẢNH: CLB BẮC NINH

Ở trận đấu còn lại của ngày 30.1, một đội bóng yếu hơn cũng giành chiến thắng. Trên sân Việt Trì, CLB Phú Thọ, đội bóng đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng xuất sắc đánh bại đội Quảng Ninh. Các pha lập công của Hoàng Trung Anh, Trần Gia Huy và Richmond giúp CLB Phú Thọ giành chiến thắng 3-0, leo lên vị trí thứ 8 với 9 điểm. Trong khi đó, sau 2 trận thua liên tiếp, CLB Quảng Ninh vẫn đứng thứ 8 với 10 điểm. 


