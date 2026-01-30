Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trung Kiên, Lê Giang Patrik với dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/01/2026 16:39 GMT+7

Lê Giang Patrik sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam đem đến cho HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn ở vị trí thủ môn, nơi Trung Kiên cũng đang rất sẵn sàng.

Trung Kiên, Lê Giang Patrik với dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Trung Kiên khoác áo đội tuyển Việt Nam gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất

ảnh: Khả Hòa

Lê Giang Patrik và Trung Kiên ở đội tuyển Việt Nam

Thủ môn CLB Công an TP.HCM Lê Giang Patrik chính thức nhập tịch thành công sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm một sự lựa chọn vô cùng chất lượng cho kỳ FIFA Days tháng 3 tới, bên cạnh tài năng trẻ Trung Kiên.

Sự sẵn sàng của Lê Giang Patrik sẽ hâm nóng cho cuộc đua cạnh tranh vị trí thủ môn ở đội tuyển Việt Nam, vốn đã trở nên hấp dẫn với sự trưởng thành vượt bậc của tuyển thủ U.23 Việt Nam Trung Kiên.

Đến lúc này, HLV Kim Sang-sik đang có trong tay dàn thủ môn có chất lượng cao nhất trong lịch sử với kinh nghiệm của Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Đình Triệu cùng với khát vọng và trình độ của Lê Giang Patrick và Trung Kiên đang tiến bộ từng ngày.

Trung Kiên, Lê Giang Patrik với dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Lê Giang Patrik (phải) cùng HLV Lê Huỳnh Đức trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam

ảnh: CLB CA TP.HCM

Quả thực, chọn ai và loại ai sẽ là bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik khi các ứng cử viên đều rất toàn diện từ thể hình, chuyên môn, khát vọng cho đến kinh nghiệm đỉnh cao.

Dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam sở hữu dàn thủ môn đẹp cả về thể hình lẫn chuyên môn như lúc này. Trung Kiên (sinh năm 2003) có thể hình quá lý tưởng với chiều cao 1,91 m trong khi người đàn anh Nguyễn Filip đang giữ kỷ lục 1,92 m.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến người hùng AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 Đặng Văn Lâm cũng thực sự là tòa tháp với chiều cao 1,88 m, tương đương với người hứa hẹn sẽ là tân binh đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 3 tới là Lê Giang Patrik.

Trung Kiên, Lê Giang Patrik với dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng ở vị trí thủ môn

ảnh: Ted Trần

Đình Triệu, người hùng AFF Cup 2024, có thể hình khiêm tốn nhất là 1,80 m. Trong số này, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, từng được chứng minh qua quá trình thi đấu ở nước ngoài và V-League.

Riêng Văn Lâm sẽ không cần phải chứng tỏ bản thân qua màn trình diễn tuyệt vời trong chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đình Triệu cũng rất hay tại AFF Cup 2024.

Nguyễn Filip từng được ghi nhận với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech, từng được gọi lên đội tuyển quốc gia của nền bóng đá có truyền thống sản sinh những thủ thành tài năng.

Trung Kiên, Lê Giang Patrik với dàn thủ môn đẹp nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam- Ảnh 4.

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam nhờ phong độ cao ở Ninh Bình FC

ảnh: Khả Hòa

Lê Giang Patrik cũng là cái tên rất hứa hẹn. Phong độ của anh trong những mùa bóng qua luôn nằm trong tốp đầu của V-League nhờ sự nổi bật về thể hình, ra vào quyết đoán và phong cách chơi bóng mạnh mẽ.

Trong số này, Trung Kiên sẽ là dấu hỏi thú vị vì chiếu theo phong cách dùng người nhìn vào phong độ, không nhìn vào tên tuổi của ông Kim thì màn trình diễn chói sáng ở VCK U.23 châu Á 2026 sẽ đặt anh như một ứng cử viên nặng ký ở đội tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, tuổi trẻ, khả năng chơi bóng bằng chân tự tin và đà phát triển mạnh mẽ trong tương lai sẽ là lợi thế của thủ thành CLB HAGL, khi đem so sánh với các đàn anh.

