Đình Bắc thắng áp đảo, trở thành Cầu thủ được yêu thích nhất U.23 châu Á

Đình Bắc bội thu danh hiệu cả trong quốc tế và trong nước

Với tỷ lệ bầu chọn 86,71%, Đình Bắc chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất VCK U.23 châu Á 2026. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã mở cuộc bình chọn "Who was your favourite?" (Ai là cầu thủ bạn yêu thích nhất?).

Xem lại cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc

Các CĐV sẽ bầu chọn người gây cho mình ấn tượng nhất. Đình Bắc dẫn đầu với tỷ lệ bầu chọn 86,71%. Con số này bỏ xa người đứng thứ hai là thủ thành Li Hao (Trung Quốc) với 10,44% và Ali Azaizeh (Jordan) với 2,48%.

Các ngôi sao trẻ khác từ Nhật Bản, Li Băng hay Úc đều chỉ nhận được lượng phiếu bầu khiêm tốn dưới 1%. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc.

Tại giải đấu này, anh ghi 4 bàn, 2 kiến tạo, giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công lớn giúp U.23 Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Đình Bắc chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân sau khi nhận giải thưởng từ AFC Ảnh: FBNV

Tại gala Cúp Chiến thắng, Đình Bắc nhận giải thưởng VĐV trẻ của năm 2025 ẢNH: BTC

Đình Bắc và Văn Khang (phải) nhận giải thưởng Đội tuyển của năm dành cho U.22 Việt Nam ẢNH: BTC

Ngày 29.1, Đình Bắc đã giành danh hiệu quan trọng tại Cúp Chiến thắng 2025. BTC giải thưởng nhấn mạnh: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc – mới 21 tuổi, nhân tố nổi bật trong hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 33 – đã được trao danh hiệu VĐV trẻ của năm. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội cũng góp mặt trong chiến thắng của đội tuyển U.22 Việt Nam, tập thể xuất sắc giành danh hiệu Đội tuyển của năm".