VFF chốt án phạt HLV Tây Ban Nha của Ninh Bình vì lỗi ‘mắng’ trọng tài Malaysia: Cấm 2 trận

Án phạt này được ra vào chiều 2.2, một ngày sau trận thua 2-3 của CLB Ninh Bình trước đội Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu đó, HLV Albadalejo đã có những phản ứng mạnh sau trận, không hài lòng với trọng tài điều hành trận đấu.

Trợ lý Đinh Xuân Việt phải ôm HLV Albadalejo để ngăn tranh cãi ẢNH: MINH TÚ

HLV người Tây Ban Nha thiếu kiềm chế sau khi nhận thất bại, có những hành động, phát ngôn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu. Vì thế, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt mang tính răn đe với nhà cầm quân này cũng như các đội bóng khác. Đây cũng là án phạt đầu tiên được VFF đưa ra khi V-League quay lại và hy vọng sẽ không có hành động nào tương tự tái diễn.



Trước mắt, HLV Albadalejo sẽ không thể làm nhiệm vụ ở trận tiếp đón HAGL trên sân nhà, diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.2. Trận tiếp theo sẽ được biết rõ sau khi VPF ban hành lịch thi đấu mới (sau Tết Nguyên đán).



