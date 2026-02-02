Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF chốt án phạt HLV Tây Ban Nha của Ninh Bình vì lỗi ‘mắng’ trọng tài Malaysia: Cấm 2 trận

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
02/02/2026 15:25 GMT+7

HLV Gerard Albadalejo bị phạt 10 triệu đồng và cấm làm nhiệm vụ 2 trận đấu ở các giải thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì phản ứng với trọng tài.

Án phạt này được ra vào chiều 2.2, một ngày sau trận thua 2-3 của CLB Ninh Bình trước đội Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu đó, HLV Albadalejo đã có những phản ứng mạnh sau trận, không hài lòng với trọng tài điều hành trận đấu.

- Ảnh 1.

Trợ lý Đinh Xuân Việt phải ôm HLV Albadalejo để ngăn tranh cãi

ẢNH: MINH TÚ

HLV người Tây Ban Nha thiếu kiềm chế sau khi nhận thất bại, có những hành động, phát ngôn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu. Vì thế, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt mang tính răn đe với nhà cầm quân này cũng như các đội bóng khác. Đây cũng là án phạt đầu tiên được VFF đưa ra khi V-League quay lại và hy vọng sẽ không có hành động nào tương tự tái diễn.

Trước mắt, HLV Albadalejo sẽ không thể làm nhiệm vụ ở trận tiếp đón HAGL trên sân nhà, diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.2. Trận tiếp theo sẽ được biết rõ sau khi VPF ban hành lịch thi đấu mới (sau Tết Nguyên đán).


