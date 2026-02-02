Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: VPF đề xuất phạt HLV Albadalejo của Ninh Bình vì phản ứng trọng tài Malaysia, Ban Kỷ luật VFF vào cuộc

Hồng Nam
Hồng Nam
02/02/2026 13:14 GMT+7

Với phát ngôn tranh cãi liên quan đến trọng tài sau trận Ninh Bình thua 2-3 trước CLB CAHN (vòng 12 V-League), HLV Albadalejo có nguy cơ bị phạt.

HLV Albadalejo có nguy cơ bị cấm chỉ đạo

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chuyển hồ sơ đến Ban Kỷ luật VFF, liên quan đến vụ HLV Gerard Albadalejo (Ninh Bình) chỉ trích trọng tài sau trận thua 2-3 trước CLB CAHN ở vòng 12 V-League, diễn ra tối 1.2.

Cụ thể, sau thất bại đầu tiên của CLB Ninh Bình mùa này, ông Albadalejo đã chê bai trọng tài Razlan Joffri Bin Ali (Malaysia) là “nỗi hổ thẹn”.

Ông khẳng định: "Khi đọc tin trọng tài Malaysia điều hành trận này, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Trọng tài này đã phá hỏng trận đấu. Ông có những quyết định khó hiểu".

Nóng: VPF đề xuất phạt HLV Albadalejo của Ninh Bình vì phản ứng trọng tài Malaysia, Ban Kỷ luật VFF vào cuộc- Ảnh 1.

HLV Albadalejo (giữa) có nguy cơ bị phạt

ẢNH: MINH TÚ

 Chiến lược gia của CLB Ninh Bình gọi trọng tài là "nỗi hổ thẹn", đồng thời đánh giá thêm: "Một trọng tài Việt Nam nên cầm còi trận này. Họ xứng đáng cầm còi, chỉ đạo ở một giải vô địch quốc gia, chứ không phải trọng tài Malaysia". Ông Albadalejo nhận định, CLB Ninh Bình nhận thẻ vàng giữa hiệp 1 vì một lỗi, mà ngay sau đó cầu thủ CLB CAHN cũng mắc tương tự nhưng không có án phạt.

"Trọng tài đã phá hỏng trận đấu, phá hỏng công sức của cầu thủ. Những lỗi rõ ràng, như khi đối thủ cao chân với Đức Chiến nhưng trọng tài không thổi. Đến phút cuối, khi hai cầu thủ nằm ở gôn đối phương, trọng tài cũng không cộng bù giờ thêm", HLV Ninh Bình bức xúc. Truớc đó, ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Albadalejo đã chạy vào sân để phản ứng, may cũng được can ngăn kịp thời. Tại họp báo, ông còn có hành động đập bàn để bày tỏ thái độ không hài lòng với trọng tài.

CLB CAHN 3-2 CLB Ninh Bình: Cuộc soán ngôi đầu kịch tính

Trong khi đó, trả lời họp báo thay cho HLV Polking (thụ án treo quyền chỉ đạo), trợ lý Phạm Thành Lương đánh giá: "Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu, còn việc phản ứng trọng tài là do cảm xúc của HLV".

Dự kiến, Ban Kỷ luật VFF sẽ nhóm họp để ra án phạt cho phát ngôn của HLV đội Ninh Bình. Ông Albadalejo sẽ bị phạt tiền hoặc treo quyền chỉ đạo (hoặc cả hai) vì phát ngôn thiếu kiềm chế.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

