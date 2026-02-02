Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu quá may không bị chấn thương, vẫn có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam

Thiếu Bá
Thiếu Bá
02/02/2026 13:39 GMT+7

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không bị chấn thương nặng sau trận đấu hôm qua, giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình. Ngôi sao của bóng đá Việt Nam vẫn còn cơ hội quay lại đội tuyển quốc gia.

Đoàn Văn Hậu chỉ bị căng cơ

Ở hiệp 2 trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) gặp Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 1.2, Đoàn Văn Hậu bị đau sau pha va chạm với Dụng Quang Nho bên phía Ninh Bình. Sau tình huống này, hậu vệ đang khoác áo CLB CAHN buộc phải rời sân trên cáng cứu thương, trước ánh mắt lo lắng của HLV Mano Polking đang ngồi trên khán đài.

Đoàn Văn Hậu quá may không bị chấn thương, vẫn có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu (5) chỉ bị đau ở phần mềm, sau pha va chạm với Dụng Quang Nho của đội Ninh Bình tối 1.2

Ảnh: Minh Tú

Sáng nay (2.2), Đoàn Văn Hậu được CLB đưa đi khám. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh chỉ bị căng cơ ở bắp chân phải. Đây là điều hết sức may mắn cho Đoàn Văn Hậu và cho đội bóng chủ quản. Hậu vệ này không bị tái phát chấn thương gót chân trái, chấn thương từng khiến anh nghỉ thi đấu khoảng 2 năm vừa rồi.

Với việc chỉ bị đau ở phần mềm, Đoàn Văn Hậu sẽ sớm trở lại sân cỏ, đóng góp cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking. Ở các vòng đấu gần đây tại V-League và tại Cúp C1 Đông Nam Á, Đoàn Văn Hậu luôn được giao vị trí thi đấu chính thức. Trước trận đấu với Ninh Bình tối 1.2, Đoàn Văn Hậu thi đấu cho CLB CAHN tại Cúp C1 Đông Nam Á, gặp Selangor (Malaysia) hồi giữa tuần trước.

Cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam

Dù chưa lấy lại phong độ tốt nhất như thời đỉnh cao, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn thi đấu ở mức khá, anh thể hiện kinh nghiệm của mình qua các pha ngăn chặn đối phương, các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, với thể hình rất tốt (cao 1,86 m), Đoàn Văn Hậu chống bóng bổng khá hiệu quả, giúp ích cho đội nhà trong các pha không chiến.

Đoàn Văn Hậu quá may không bị chấn thương, vẫn có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình rất căng thẳng

Ảnh: Minh Tú

Thông tin Đoàn Văn Hậu không bị chấn thương nặng cũng là tin vui với đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng cũng đang theo dõi sát phong độ cũng như tình hình thể lực của Đoàn Văn Hậu. Ông Kim cần lực lượng nhân sự đủ dày, để theo đuổi nhiều mục tiêu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong năm nay, bắt đầu từ trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia vào ngày 31.3, sau đó là chiến dịch AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8).

Một cầu thủ có thể hình tốt, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm như Đoàn Văn Hậu rất cần thiết cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Cầu thủ của CLB CAHN sẽ sớm trở lại với đội bóng chủ quản, thi đấu tại V-League và các giải khu vực (Cúp C1 Đông Nam Á), châu lục (Cúp C2 châu Á), qua đó HLV Kim Sang-sik có thêm điều kiện theo dõi cầu thủ này, từ nay cho đến khi đội tuyển quốc gia lên danh sách tham dự các giải quốc tế.

