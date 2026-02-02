Phong Phú Hà Nam giành 3 điểm trọn vẹn ở lượt 8 giải U.19 nữ quốc gia 2026

Được đánh giá cao hơn, U.19 Phong Phú Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Nguyễn Thị Minh Ánh sớm cụ thể hóa ưu thế bằng pha dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số cho đội bóng áo vàng. Chỉ hai phút sau, Nguyễn Thị Linh Chi nhân đôi cách biệt với bàn thắng ở phút 14, đưa Phong Phú Hà Nam vượt lên dẫn trước 2-0.

U.19 Phong Phú Hà Nam dang tạm dẫn đầu

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, U.19 Than Khoáng sản Việt Nam nỗ lực tổ chức phản công nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Khi đội bóng vùng mỏ còn chưa tìm được bàn rút ngắn tỉ số, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 66. Trần Thị Hoài Trang là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Hà Nội và Thái Nguyên T&T chia điểm sau trận hòa 1-1. Đội bóng thủ đô là những người mở tỷ số trước ở phút 17 nhờ công của An Hoàng Cúc. Tuy nhiên, đến phút 86, Nguyễn Thu Trang thực hiện thành công quả phạt đền, mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Thái Nguyên T&T, qua đó giữ lại 1 điểm cho đội bóng xứ chè.

Với chiến thắng này, Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm ở lượt 8 và tiếp tục duy trì vị thế thuận lợi trong cuộc đua tại giải U.19 nữ quốc gia – cúp Acecook 2026.