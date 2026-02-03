Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking bất ngờ phủ nhận một điều, Đình Bắc nói rất hay ‘nếu CLB CAHN cho tôi ra sân…’

Hồng Nam
Hồng Nam
03/02/2026 15:45 GMT+7

HLV Alexandre Polking muốn CLB CAHN đá với tinh thần tốt nhất trong cuộc tiếp đón Tampines Rovers (Singapore) ở ASEAN Club Championship.

HLV Polking: CLB CAHN phải giành kết quả tốt

Sau thất bại trước Selangor FC ở vòng đấu trước, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) tiếp đón Tampines Rovers (Singapore) trên sân nhà Hàng Đẫy vào ngày mai (4.2).

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Alexandre Polking cho biết, so với mùa giải ASEAN Club Championship năm ngoái, CLB CAHN thi đấu không được như kỳ vọng khi nhận kết quả bị loại sớm ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên, là đại diện cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực, toàn đội vẫn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ.

HLV Polking bất ngờ phủ nhận một điều, Đình Bắc nói rất hay ‘nếu CLB CAHN cho tôi ra sân…’- Ảnh 1.

HLV Polking khẳng định CLB CAHN không bỏ cuộc

ẢNH: VFF

Ở trận đấu tới đây, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ gặp một số bất lợi về lực lượng khi Đoàn Văn Hâu cùng một số cầu thủ chủ chốt khác cần kiểm tra kĩ lưỡng về thể lực, thể trạng. Trong trường hợp các cầu thủ không đạt đủ điều kiện sẽ phải nghỉ.

"Ở trận đấu ngày mai, tôi sẽ dành một số sự thay đổi cho các cầu thủ chăm chỉ, xứng đáng được ra sân ở những giải đấu như thế này. Họ là những cầu thủ dự bị có chất lượng và đủ khả năng thi đấu ở những trận đấu quốc tế. Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi, tập trung thi đấu, cố gắng giành kết quả tốt", HLV Polking cho biết.

Bên cạnh đó, ông Polking phủ nhận việc quãng nghỉ dài vừa qua gây ảnh hưởng tới kết quả của CLB. Ông nhấn mạnh, việc giải đấu tạm nghỉ để giành thời gian cho U.23 thi đấu tại giải U.23 Châu Á 20206 đã mang lại kết quả tốt.

"Đây là sự cân bằng giữa đội tuyển và CLB. Không nhất thiết phải đạt được 2 mục tiêu cùng lúc. Quan trọng nhất là CLB phải có sự chuẩn bị tốt làm sao để các cầu thủ có thể trạng đảm bảo cho mỗi trận đấu", HLV Polking khẳng định.

Sau trận đấu gặp Tampines Rovers FC tại giải đấu Shoppe Cup, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục có 2 trận đối đầu với chính đại diện của Singapore tại AFC Champions League 2 vào ngày 11 và 18.2.

HLV Polking bất ngờ phủ nhận một điều, Đình Bắc nói rất hay ‘nếu CLB CAHN cho tôi ra sân…’- Ảnh 2.

HLV Polking bất ngờ phủ nhận một điều, Đình Bắc nói rất hay ‘nếu CLB CAHN cho tôi ra sân…’- Ảnh 3.

Đình Bắc cùng HLV Polking họp báo trước trận

ẢNH: VFF

Đánh giá về Cúp C2 châu Á, HLV Polking khẳng định, đây là giải đấu quan trọng hơn, nhưng không vì thế CLB CAHN thi đấu dưới sức trong trận đấu ngày mai. BHL cùng toàn đội vẫn nghiêm túc, nỗ lực hết mình và cố gắng giành kết quả tốt nhất.

Đình Bắc: Sẽ cống hiến hết sức nếu được trao cơ hội

Đình Bắc cho biết, dù đội đã dừng bước tại giải đấu nhưng mục tiêu chắc chắn là giành 3 điểm trên sân nhà: "Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tập tốt. Với riêng tôi, nếu được ra sân ngày mai tôi sẽ cống hiến hết mình, mang lại những gì tốt nhất cho đội bóng".

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Tampines Rovers Robret Eziakor cho biết, mục tiêu của toàn đội trong trận đấu tới đây là nỗ lực hết sức, kiểm soát thế trận trong 90 phút và giành chiến thắng.

Đại diện ban huấn luyện của đội khách cũng khẳng định, trước mắt, toàn đội sẽ dồn sức cho trận đấu tới đây để có được kết quả tốt nhất trước khi tính toán đến 2 trận đấu gặp chính CLB CAHN tại AFC Champions League.

"Chúng tôi không quan tâm quá nhiều tới việc lộ bài hay nghĩ tới trận tiếp theo mà chỉ tập trung chơi hết sức trong trận đấu ngày mai để dành chiến thắng", đại diện Tampines chia sẻ.

Bên cạnh đó, trợ lý Robert cũng nhấn mạnh, không chỉ riêng Đình Bắc, CLB CAHN sở hữu rất nhiều cầu thủ tốt và nguy hiểm. Đại diện Việt Nam là đội bóng có chất lượng cao nên Tampines Rovers sẽ không đặt trọng tâm vào bất cứ cầu thủ nào.

