Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Thái Sơn chốt ngày mổ ở Bệnh viện Vạn Hạnh, chờ tái xuất

Hồng Nam
Hồng Nam
02/02/2026 22:04 GMT+7

Tiền vệ Thái Sơn sẽ được thực hiện ca mổ phẫu thuật điều trị chấn thương dây chằng gặp phải ở trận Ninh Bình gặp CLB CAHN.

Tiền vệ Thái Sơn cần phẫu thuật điều trị

Tiền vệ Thái Sơn dính chấn thương dây chằng ở trận thua 2-3 của CLB Ninh Bình trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), diễn ra tối 1.2 trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2025 - 2026. 

Vào sân ở phút 45 thay thế Bảo Toàn, song Thái Sơn chỉ đá vỏn vẹn 25 phút. Cầu thủ sinh năm 2003 rời sân phút 70 trên cáng, sau khi gặp vấn đề ở dây chằng. Dự kiến, Thái Sơn phải nghỉ hết phần còn lại của V-League mùa này.

Dự kiến, Thái Sơn được phẫu thuật điều trị chấn thương vào thứ sáu tuần này (6.2), tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh, TP.HCM. 

Nóng: Thái Sơn chốt ngày mổ ở Bệnh viện Vạn Hạnh, chờ tái xuất- Ảnh 1.

Nóng: Thái Sơn chốt ngày mổ ở Bệnh viện Vạn Hạnh, chờ tái xuất- Ảnh 2.

Thái Sơn rời sân trên cáng ở hiệp 2 trận CLB Ninh Bình thua CLB CAHN

ẢNH: MINH TÚ

Đây cũng là nơi đã tiến hành phẫu thuật cho trung vệ Hiểu Minh, người bị chấn thương dây chằng chéo trước, rách sụn chêm ở trận thua 0-3 của U.23 Việt Nam trước U.23 Trung Quốc trong khuôn khổ bán kết U.23 châu Á 2026. Sau ca phẫu thuật thành công, Hiểu Minh cần 10 tháng nghỉ ngơi, phục hồi để trở lại sân cỏ. Hy vọng, Thái Sơn cũng được phẫu thuật và điều trị suôn sẻ để trở lại cống hiến.

Thái Sơn là nhân tố quan trọng của tuyến giữa U.23 Việt Nam, trên hành trình vô địch SEA Games 33 và giành hạng ba U.23 châu Á 2026. Tiền vệ 23 tuổi đã cày ải liên tục trong suốt nhiều tháng, khi ra sân cho cả cấp độ U.23 lẫn CLB Thanh Hóa.

Thái Sơn chuyển đến Ninh Bình sau vòng 11, cùng hai đồng đội Văn Thuận và Ngọc Mỹ. Tuy nhiên, khác với Ngọc Mỹ ở lại đá cho Thanh Hóa theo dạng cho mượn đến hết mùa, Thái Sơn và Văn Thuận đã lên đường đến đội bóng mới để thi đấu ngay vòng 12. 

Thái Sơn nổi lên ở V-League từ mùa 2023, khi được HLV Velizar Popov trao suất đá chính. Anh được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội hình U.22 Việt Nam dự SEA Games 31, sau đó khoác áo đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023.

Sau khi HLV Troussier rời tuyển, Thái Sơn được HLV Kim Sang-sik triệu tập hai lần, nhưng đều không được sử dụng. Ở tuổi 23, Thái Sơn đã chơi 78 trận tại V-League (ghi 3 bàn) và 26 trận tại mọi cấp độ đội tuyển (ghi 1 bàn). 

