Đội tuyển Việt Nam phải cẩn thận một điều khi sử dụng Xuân Son: 'Sạn' U.23 còn đó

Xuân Son 'làm hết' cho đội tuyển Việt Nam

So với trận gặp Malaysia tại lượt đi hồi tháng 6.2025, trận lượt về của đội tuyển Việt Nam với đối thủ này ở vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra ngày 31.3) sẽ rất khác, khi Nguyễn Xuân Son đã trở lại.

Màn tái xuất giá trị, bởi Xuân Son đã đặt dấu ấn đậm nét vào chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 1997 thể hiện hình ảnh vô song, với đẳng cấp vượt trội phần còn lại của Đông Nam Á.

Anh in dấu giày vào 9 bàn thắng (ghi 7 bàn, kiến tạo 2 bàn), nâng tầm cả hệ thống tấn công trước đó bế tắc và thiếu ý tưởng của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son gồng gánh đội tuyển Việt Nam đến ngai vàng AFF Cup 2024 ẢNH: NGỌC LINH

Xuân Son có khả năng độc lập tác chiến tốt để một mình giải quyết tình huống, có đủ cơ bắp để đánh bại bất cứ hậu vệ nào, nhưng cũng thừa nhanh nhẹn, khéo léo với chất Samba thuần khiết để ghi bàn nhờ những khoảnh khắc ngẫu hứng. Có tiền đạo toàn năng như thế, chuyện đội tuyển Việt Nam phụ thuộc vào Xuân Son là dễ hiểu. "Có bóng khó, thầy dặn cứ chuyền cho Xuân Son để anh giải quyết tình huống", một tuyển thủ tiết lộ.

Xuân Son trở thành cả trái tim và khối óc của đội, khi tham gia vào khâu triển khai lối chơi, tạo đột biến, kiến tạo, ghi bàn. Hầu hết đường bóng nguy hiểm của đội đều phải qua chân tiền đạo gốc Brazil.

Trong thời gian Xuân Son hiện diện trên sân, đội tuyển Việt Nam sở hữu 12 bàn, thì có tới... 11 bàn do Xuân Son ghi hoặc kiến tạo.

Do đó, việc Xuân Son trở lại với phong độ cực tốt (ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất) hiển nhiên là tín hiệu vui. Nhưng, HLV Kim Sang-sik cần nhớ bài học năm ngoái.

Dù Xuân Son giỏi đến mấy, sự phụ thuộc đặt lên anh cũng là "canh bạc". Minh chứng là khi Xuân Son vắng mặt, đội tuyển Việt Nam chật vật với các ý tưởng tấn công, ngay cả ở những trận gặp Lào hay Nepal.

Phụ thuộc vào Xuân Son là "con dao hai lưỡi" ẢNH: MINH TÚ

Phụ thuộc vào nhân tố xuất chúng cũng là trở ngại U.23 Việt Nam từng gặp. Tại giải U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam ghi 10 bàn (nhiều thứ hai giải), nhưng có một thông số đáng lưu tâm. Cả 10 bàn của đội đều ghi trong thời gian Đình Bắc góp mặt trên sân. Trong đó, có 6 bàn in dấu giày tiền đạo sinh năm 2004.

Đình Bắc vắng mặt, U.23 Việt Nam không thể ghi bàn. Chân sút 22 tuổi được HLV Kim Sang-sik trao vai trò đá tự do và dẫn dắt lối chơi hệt như Xuân Son ở đội tuyển. Và khi nhân tố đẳng cấp nhất vắng mặt, tập thể rơi vào trạng thái triển khai bóng bí bách.

Huy động sức mạnh tập thể

Đội tuyển Việt Nam đã quen dồn mọi đường bóng từ dễ đến khó, từ sệt đến bổng cho Xuân Son, rồi chân sút gốc Brazil sẽ tự mình tạo ra cơ hội dù phải đấu tay đôi với bao nhiêu người.



Khi Xuân Son vắng mặt, đội bóng của ông Kim vẫn đá theo cách "chân phương" này, rồi loay hoay bế tắc bởi Tiến Linh, Tuấn Hải đều chẳng phải Xuân Son.

Đội tuyển Việt Nam cần hệ thống đa dạng hơn. Muốn vậy, ông Kim phải có hai điều kiện: vệ áp đặt thế trận và kiểm soát bóng nhuyễn hơn để tăng thời lượng cầm bóng, nhờ vậy con đường tiếp cận khung thành rộng mở hơn. Đồng thời, cần tiền đạo giỏi "chia lửa" với Xuân Son.

Đội tuyển Việt Nam cần sức mạnh tập thể ẢNH: MINH TÚ

Cả hai điều kiện đều khó thành. Lối chơi đội tuyển Việt Nam thiếu sự kết dính do thời gian huấn luyện ít ỏi, và nhiều trụ cột đã xuống sức. Nếu có thêm tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cùng các nhân tố U.23, HLV Kim Sang-sik sẽ đủ "bột" để gột nên tập thể có sức sống mới. Tuy nhiên, quá trình biến đội tuyển Việt Nam từ những cây đũa đơn lẻ thành bó đũa cần đẩy nhanh, bởi toàn đội sắp bước vào AFF Cup 2026, nơi nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng trở nên chông gai bởi các đối thủ như Thái Lan, Indonesia đều khao khát lật đổ.

Vị trí tiền đạo cũng rất đáng lo. Đình Bắc đã tỏa sáng ở giải U.23 châu Á 2026 với ngôi vua phá lưới, nhưng anh chưa thể hiện được gì tại V-League. Tiến Linh, Tuấn Hải, Gia Hưng... đều đang ghi bàn nhỏ giọt, khó kề vai chia sẻ gánh nặng cho Xuân Son.

Xu hướng khoán nhiệm vụ ghi bàn cho ngoại binh ở V-League đã bào mòn tiềm năng của nhiều thế hệ tiền đạo. Chính đội tuyển Việt Nam cũng phải "nhập ngoại" tiền đạo để chinh phục cột mốc ngắn hạn (vô địch AFF Cup 2024), vì ông Kim đã vét cạn vốn liếng song chẳng tìm được chân sút nào đáp ứng đủ điều kiện.

Đội tuyển Việt Nam vui vì Xuân Son xuất sắc, nhưng nếu lệ thuộc vào anh, thầy trò Kim Sang-sik khó tiến bộ.