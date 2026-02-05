Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
VCK futsal châu Á 2026

Iran ngược dòng nghẹt thở, đánh bại Iraq: Xuất sắc giành vé chung kết futsal châu Á

Thu Bồn
Thu Bồn
05/02/2026 17:04 GMT+7

Đội bóng hàng đầu châu Á Iran đã giành chiến thắng kịch tính trước Iraq ở trận bán kết, qua đó lấy suất góp mặt tại chung kết giải futsal châu Á 2026.

Iran bị đối thủ dẫn trước đến 2 lần

Chiều 5.2, đương kim vô địch Iran chạm trán với một đại diện khác của futsal Tây Á là Iraq. Tính đến trước trận bán kết, Iraq được xem là một trong những hiện tượng lớn nhất của giải đấu, khi vượt qua đối thủ mạnh Thái Lan (á quân giải đấu năm 2024) ở tứ kết.

Bước vào trận đấu gặp đội bóng được đánh giá số 1 của futsal châu Á là Iran, Iraq đã chứng minh rằng họ vào đến bán kết không phải nhờ may mắn. Với lối chơi biết người biết ta, phòng ngự kín kẽ và phản công sắc lẹm, đội tuyển futsal Iraq bất ngờ biến Iran trở thành đội phải rượt đuổi.

Đội tuyển futsal Iraq có 2 lần vươn lên dẫn trước (1-0, 2-1) trong trận đấu này, bằng 2 pha lập công của Salim Kadhim (lần lượt ở phút 10 và 14).

Iran ngược dòng nghẹt thở, đánh bại Iraq: Xuất sắc giành vé chung kết futsal châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Iran ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở trước Iraq

ẢNH: AFC

Trước đối thủ có lối chơi khó chịu, Iran một lần nữa chứng minh đẳng cấp của đội bóng tốp đầu thế giới. Derakhshani (phút 11) và Azimi (phút 17) là những cầu thủ đã điền tên lên bảng tỷ số để đưa trận đấu về thế cân bằng (hòa 2-2) trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal Iran chơi chắc chắn hơn ở phòng ngự và tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Đương kim vô địch của giải đấu có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Tayebi (phút 26) và Aghapour (phút 40), để giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Iraq.

Đội tuyển futsal Iran là cái tên đầu tiên góp mặt ở trận chung kết futsal châu Á 2026. Đội bóng này đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch châu Á lần thứ 14 trong lịch sử.

Theo đó ở chung kết diễn ra vào ngày 7.2, Iran sẽ chạm trán với đội thắng ở trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và Indonesia diễn ra tối nay (5.2).

