Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV futsal Việt Nam cực kỳ nuối tiếc vì thua Indonesia, Đa Hải tự trách cứ một điều…

Thu Bồn
Thu Bồn
03/02/2026 22:25 GMT+7

Phát biểu sau trận tứ kết VCK futsal châu Á 2026, HLV trưởng Diego Giustozzi đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn, những điều tiếc nuối cũng như bài học rút ra từ hành trình tại giải đấu của đội tuyển Việt Nam.

"Việt Nam xứng đáng có trận hòa, thậm chí chiến thắng"

HLV Giustozzi thừa nhận cảm xúc trái chiều khi chứng kiến các học trò rời giải. "Đây là một cảm xúc rất khác nhau. Tôi thực sự, thực sự rất tự hào về các cầu thủ và về giải đấu mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng tôi không hài lòng với kết quả, bởi tôi cho rằng Việt Nam xứng đáng có ít nhất một trận hòa, thậm chí là chiến thắng", HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Theo HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, đây là trận đấu mà đội hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng. "Chúng tôi đã làm mọi thứ để thắng trận. Tôi không hài lòng với kết quả cuối cùng, nhưng rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, cả ở khía cạnh cá nhân lẫn lối chơi tập thể. Tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng", ông nhấn mạnh.

Nhìn rộng hơn, HLV Diego Giustozzi bày tỏ niềm tin vào tương lai của futsal Việt Nam: "Futsal Việt Nam có hiện tại và có tương lai. Nhưng vào thời điểm này, chúng ta cần đưa ra những quyết định rất quan trọng. Các cầu thủ cần thêm kinh nghiệm, cần được thi đấu nhiều hơn, trải qua nhiều hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Tôi tin Việt Nam là một đội bóng rất tốt".

HLV futsal Việt Nam cực kỳ nuối tiếc vì thua Indonesia, Đa Hải tự trách cứ một điều…- Ảnh 1.

HLV Giustozzi cho rằng Việt Nam xứng đáng có ít nhất một trận hòa

Ảnh: vff

Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết trận đấu với Indonesia là một trải nghiệm đặc biệt. "Đây là một trận đấu tuyệt vời với chủ nhà, trong bầu không khí có hàng nghìn khán giả. Toàn đội đã thi đấu hết sức trước một đối thủ rất mạnh. Rất tiếc chúng tôi không thể vượt qua vòng tứ kết. Xin cảm ơn người hâm mộ luôn cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển", Mạnh Dũng chia sẻ.

Nói về điều tiếc nuối nhất, thủ quân đội tuyển futsal Việt Nam thẳng thắn: "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng chỉ ghi được 2 bàn, trong khi Indonesia ghi 3 bàn thắng. Dù vậy, điều khiến tôi hài lòng là toàn đội đã thi đấu với tinh thần cao nhất".

HLV futsal Việt Nam cực kỳ nuối tiếc vì thua Indonesia, Đa Hải tự trách cứ một điều…- Ảnh 2.

Đội tuyển futsal Việt Nam cần khắc phục khâu kết thúc trong thời gian tới

ẢNH: vff

Trong khi đó, chân sút Nguyễn Đa Hải cho rằng trận tứ kết mang lại rất nhiều bài học quý giá. "Thi đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt trên sân của Indonesia thực sự là một trải nghiệm đặc biệt. Toàn đội đã chơi tốt, tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra, chỉ tiếc là kết quả cuối cùng không như mong muốn", Đa Hải nói.

Đa Hải cũng nhìn lại toàn bộ hành trình của đội tuyển tại giải: "Trước giải, chúng tôi có hai trận giao hữu và đó là sự chuẩn bị rất tốt. Khi bước vào giải, khoảng 10 phút đầu trận ra quân, đội bắt nhịp còn chậm, nhưng càng về sau chơi càng tốt hơn và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp. Bài học lớn nhất rút ra sau giải đấu này là khâu dứt điểm. Chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn nữa để tận dụng tốt các cơ hội ở những giải đấu sắp tới".

