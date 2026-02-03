Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
VCK futsal châu Á 2026

Đội tuyển Thái Lan nếm 'trái đắng' tại tứ kết châu Á: Thành cựu á quân bởi thua đau Iraq

Thu Bồn
Thu Bồn
03/02/2026 17:28 GMT+7

Được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch, thế nhưng đội tuyển Thái Lan đã phải nhận 'trái đắng' trước một Iraq thi đấu vô cùng lì lợm. Thất bại chung cuộc 2-4 đã chính thức biến 'voi chiến' thành cựu á quân ngay từ vòng tứ kết.

Thái Lan rơi vào thế phải rượt đuổi đối thủ

Bước vào trận tứ kết futsal châu Á với thế "cửa trên" vào chiều 3.2, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, Iraq đã chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt bằng lối chơi áp sát và phản công sắc bén.

Bất ngờ xảy ra khi Mustafa Ihsan (Iraq) tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Thái Lan để mở tỷ số trận đấu. Bị dội gáo nước lạnh, các cầu thủ xứ chùa vàng dồn lên tấn công mạnh mẽ. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Muhammad Osamanmusa và các đồng đội đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đội tuyển Thái Lan nếm 'trái đắng' tại tứ kết châu Á: Thành cựu á quân bởi thua đau Iraq- Ảnh 1.

Đội tuyển Iraq thi đấu đầy bản lĩnh để giành vé vào bán kết

ẢNH: FAT

Kịch bản hiệp 1 lặp lại ngay đầu hiệp đấu thứ hai. Iraq một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1 sau pha dàn xếp tấn công mẫu mực và Mustafa Ihsan một lần nữa tỏa sáng. Ở thế không còn gì để mất, HLV của Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình, thậm chí triển khai chiến thuật power-play từ khá sớm nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đây lại là "con dao hai lưỡi".

Đội tuyển Iraq với tâm lý thoải mái và sự kỷ luật trong phòng ngự đã tận dụng triệt để các sai lầm của đối phương để ghi thêm bàn thắng. Mọi nỗ lực của Thái Lan chỉ giúp họ có thêm một bàn thắng danh dự, trước khi chấp nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước Iraq.

Đội tuyển Thái Lan nếm 'trái đắng' tại tứ kết châu Á: Thành cựu á quân bởi thua đau Iraq- Ảnh 2.

Chân sút xuất sắc Osamanmusa (phải) vẫn ghi bàn nhưng không thể giúp Thái Lan tránh khỏi thất bại

ẢNH: FAT

Tính đến lúc này, vòng bán kết giải futsal châu Á 2026 đã xác định được 2 cái tên góp mặt là Iran (thắng Uzbekistan 7-4) và Iraq. Hai đội này cũng sẽ so tài tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất vào ngày 5.3.

Tin liên quan

Nhận định tứ kết futsal châu Á hôm nay: Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại chủ nhà Indonesia

Nhận định tứ kết futsal châu Á hôm nay: Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại chủ nhà Indonesia

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tranh tấm vé vào bán kết futsal châu Á 2026 với chủ nhà Indonesia, ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 3.2.

Xác định 4 cặp tứ kết futsal châu Á: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia giờ đẹp

Futsal Đông Nam Á ghi dấu ấn ở sân chơi châu lục

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Đội tuyển thái lan Futsal VCK Futsal châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận