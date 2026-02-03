Đội tuyển Thái Lan nếm 'trái đắng' tại tứ kết châu Á: Thành cựu á quân bởi thua đau Iraq

Thái Lan rơi vào thế phải rượt đuổi đối thủ

Bước vào trận tứ kết futsal châu Á với thế "cửa trên" vào chiều 3.2, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, Iraq đã chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt bằng lối chơi áp sát và phản công sắc bén.

Bất ngờ xảy ra khi Mustafa Ihsan (Iraq) tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Thái Lan để mở tỷ số trận đấu. Bị dội gáo nước lạnh, các cầu thủ xứ chùa vàng dồn lên tấn công mạnh mẽ. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Muhammad Osamanmusa và các đồng đội đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đội tuyển Iraq thi đấu đầy bản lĩnh để giành vé vào bán kết ẢNH: FAT

Kịch bản hiệp 1 lặp lại ngay đầu hiệp đấu thứ hai. Iraq một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1 sau pha dàn xếp tấn công mẫu mực và Mustafa Ihsan một lần nữa tỏa sáng. Ở thế không còn gì để mất, HLV của Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình, thậm chí triển khai chiến thuật power-play từ khá sớm nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đây lại là "con dao hai lưỡi".

Đội tuyển Iraq với tâm lý thoải mái và sự kỷ luật trong phòng ngự đã tận dụng triệt để các sai lầm của đối phương để ghi thêm bàn thắng. Mọi nỗ lực của Thái Lan chỉ giúp họ có thêm một bàn thắng danh dự, trước khi chấp nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước Iraq.

Chân sút xuất sắc Osamanmusa (phải) vẫn ghi bàn nhưng không thể giúp Thái Lan tránh khỏi thất bại ẢNH: FAT

Tính đến lúc này, vòng bán kết giải futsal châu Á 2026 đã xác định được 2 cái tên góp mặt là Iran (thắng Uzbekistan 7-4) và Iraq. Hai đội này cũng sẽ so tài tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất vào ngày 5.3.