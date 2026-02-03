Nhận định tứ kết futsal châu Á hôm nay: Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại chủ nhà Indonesia

Kỳ phùng địch thủ

Tại đấu trường châu lục, đội tuyển futsal VN có thành tích ấn tượng hơn đối thủ, với đỉnh cao là kỳ tích lọt vào bán kết năm 2016 sau khi quật ngã Nhật Bản. Còn thành tích tốt nhất của Indonesia là vào tứ kết năm 2022.

Trận đấu hôm nay là cơ hội để Indonesia tìm kiếm cột mốc lịch sử khi lần đầu vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á. Đội bóng xứ sở vạn đảo bước vào trận đấu với tư cách là đương kim vô địch Đông Nam Á (năm 2024) và vừa giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hector Souto, futsal Indonesia đang trình diễn lối chơi hiện đại cực kỳ khó chịu. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, Indonesia nắm lợi thế lớn về tinh thần.

Ở lần gần nhất gặp nhau tại SEA Games 33, đội tuyển futsal VN (đỏ) đánh bại Indonesia ẢNH: HẠNH AN

Dù vậy, đội tuyển futsal VN hoàn toàn có lý do để tự tin. Trong hành trình lên ngôi tại SEA Games 33, Indonesia chỉ phải nhận một thất bại, đó là trước VN. Điều này chứng minh rằng thầy trò HLV Diego Giustozzi có đủ bản lĩnh và sự thực dụng để khắc chế lối đá của đối thủ.

Kỳ vọng từ khán giả nhà và mục tiêu lịch sử có thể khiến các cầu thủ Indonesia nôn nóng. Trong khi đó, đội tuyển futsal VN với kinh nghiệm trận mạc dày dạn thường chơi rất hay khi ở thế cửa dưới. Thầy trò HLV Giustozzi phải đứng vững trong những phút đầu trước sức ép từ khán đài và khí thế hừng hực của cầu thủ Indonesia, đồng thời chắt chiu cơ hội trong những tình huống phản công để kết liễu đối phương.



