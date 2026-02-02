Đội tuyển Việt Nam ‘mổ băng’ trận thua Thái Lan, quyết giải 'bài toán khó' Indonesia: Xem tứ kết châu Á kênh nào?

Đánh giá về đội tuyển futsal Indonesia, HLV Diego Giustozzi cho rằng đây là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á hiện nay: "Indonesia từng vô địch SEA Games, giành nhiều danh hiệu quan trọng và rất quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả. Họ có chất lượng đội hình cao và bản lĩnh thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì đội tuyển Việt Nam đang thể hiện và hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình".

Phân tích cụ thể hơn về đối thủ, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh những điểm mạnh nổi bật của đội chủ nhà. Ông nói: "Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó".

Dù đánh giá cao Indonesia, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thể hiện sự lạc quan. Theo HLV Diego Giustozzi, yếu tố then chốt nằm ở khả năng giải tỏa áp lực và giữ được bản sắc lối chơi. "Điều quan trọng là các cầu thủ phải chơi đúng với những gì đã thể hiện trong tập luyện. Khán giả sẽ tạo thêm động lực lớn cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có tinh thần và động lực rất cao. Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của toàn đội. Đội đang có một giải đấu rất tốt và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện được điều đó thêm 40, thậm chí 50 phút nữa".

Đội tuyển futsal Việt Nam (phải) chạm trán chủ nhà Indonesia ở tứ kết ẢNH: VFF

HLV Diego Giustozzi cho biết đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng về mọi mặt cho trận tứ kết. "Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, đó là tín hiệu rất tích cực. Ở đẳng cấp này, cường độ và áp lực đều rất cao vì tất cả đều hướng tới mục tiêu vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đủ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng", chiến lược gia người Argentina khẳng định.

Nhận định về cục diện trận đấu, HLV Diego Giustozzi dự báo đây sẽ là cuộc so tài cân bằng và kết quả có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc then chốt. Hai đội hiểu rõ nhau, vì vậy trận đấu có thể chỉ được định đoạt ở những phút cuối hoặc từ một tình huống cụ thể trên sân. Trận tứ kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3.2 tại nhà thi đấu Arena Indonesia.

Nhà thi đấu này cũng không phải là xa lạ với thầy trò HLV Diego Giustozzi, bởi trước đó ĐT futsal Việt Nam đã thi đấu trên mặt sân này trận gặp đội tuyển futsal Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng. Tuy vậy, việc có thêm một buổi tập cũng giúp cho Mạnh Dũng và đồng đội làm quen nhiều hơn với mặt sân, ánh sáng cũng như không gian của nhà thi đấu để có thể cảm nhận tốt hơn khi bước vào trận đấu.

Nếu hòa ở hiệp phụ, futsal Việt Nam và Indonesia đá luân lưu 6 m

Tại phòng thay đồ của nhà thi đấu, HLV Diego Giustozzi cũng đã tiến hành rút kinh nghiệm một số vấn đề về thất bại trước đội tuyển futsal Thái Lan vừa qua trước khi bước ra sân tập. Chỉ còn 1 ngày nữa này là thi đấu nên buổi tập này diễn ra khá nhẹ nhàng với phần khởi động làm nóng. Sau đó, HLV Diego GIustozzi đã bước vào phần hướng dẫn lại chiến thuật, thực tập các pha triển khai tấn công, cách tổ chức phòng ngự cũng như rèn lại các tình huống cố định. Đội tuyển futsal Việt Nam cũng sẵn sàng cho phương án đá loạt luân lưu 6m một khi cần sử dụng đến.

Trước đó vào buổi sáng, ban tổ chức đã tiến hành buổi họp kỹ thuật cho các đội vào tứ kết để đăng ký màu áo, thông qua một số quy định, phổ biến lại một số nội dung ở điều lệ để các đội nắm rõ. Theo điều lệ, nếu 2 đội hòa nhau sau 2 hiệp chính sẽ bước vào hiệp phụ. Khi trận đấu chưa phân định được thắng thua, loạt luân lưu 6 m sẽ quyết định đến kết quả chung cuộc của trận đấu.

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và chủ nhà Indonesia vào 19 giờ ngày 3.2, phát trực tiếp trên TV360.