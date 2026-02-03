Xác định 2 cặp bán kết futsal châu Á: Lộ diện kênh phát sóng mới nhất, đá ngày nào?

Việt Nam thua tiếc nuối chủ nhà Indonesia

Trận tứ kết cuối cùng trong ngày 3.2 giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia đã diễn ra với kịch bản vô cùng căng thẳng. Dù được kỳ vọng rất lớn, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã phải nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước đội bóng xứ sở vạn đảo.

Indonesia sớm vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Brian Ick (phút thứ 4) và Ardiansyah (phút 11). Sang hiệp 2, dù Nguyễn Đa Hải đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng, nhưng chừng đó là không đủ để giúp đội tuyển Việt Nam ở lại với giải đấu. Với kết quả này, Châu Đoàn Phát và các đồng đội chính thức dừng bước tại tứ kết, còn Indonesia trở thành đại diện cuối cùng góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Chủ nhà Indonesia thắng kịch tính trước Việt Nam ở tứ kết ẢNH: VFF

Điểm mặt anh tài ở bán kết futsal châu Á 2026

Bên cạnh chủ nhà Indonesia, 3 cái tên còn lại đã khẳng định sức mạnh trong các trận tứ kết diễn ra cùng ngày (3.2) và đoạt vé vào bán kết là Iran, Iraq và Nhật Bản. Đội bóng số 1 châu Á - Iran: đã thể hiện sự áp đảo khi vượt qua Uzbekistan với tỷ số cách biệt 7-4. Iraq tạo nên bất ngờ tại giải khi thắng thuyết phục 4-2 trước đương kim á quân Thái Lan. Nhật Bản khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Afghanistan.

Vòng bán kết sẽ được tiếp diễn vào ngày 5.2 tại nhà thi đấu Indonesia Arena với hai cặp đấu đỉnh cao. Trận bán kết đầu tiên sẽ là cuộc so tài giữa Iraq và Iran diễn ra vào lúc 15 giờ. Ngay sau đó, vào lúc 19 giờ cùng ngày, đội chủ nhà Indonesia sẽ đối đầu với Nhật Bản trong một trận đấu hứa hẹn sẽ bùng nổ dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả xứ sở vạn đảo.

Các trận đấu này sẽ được phát sóng trên nền tảng TV360 và VTV7.