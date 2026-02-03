Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
VCK futsal châu Á 2026

HLV Thái Lan xin lỗi, lý giải thất bại trước Iraq: Bất ngờ nhắc đến đội tuyển Việt Nam

Thu Bồn
Thu Bồn
03/02/2026 18:27 GMT+7

Sau thất bại cay đắng 2-4 trước Iraq tại tứ kết futsal châu Á 2026, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Rakphol Sainetngam đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ xứ sở chùa vàng.

"Thái Lan đã chơi dưới sức"

Đội tuyển Thái Lan dù được đánh giá cao hơn, nhưng đã phải nhận thất bại bất ngờ với tỷ số 2-4 trước Iraq ở trận tứ kết futsal châu Á 2026 diễn ra chiều 3.2. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Rakphol Sainetngam đã không giấu nổi sự thất vọng. Ông mở đầu bằng lời xin lỗi chân thành: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan vì đã khiến mọi người phải thất vọng. Trận đấu hôm nay, chúng tôi đã chơi dưới sức rất nhiều".

Lý giải về nguyên nhân thất bại, chiến lược gia này cho biết việc mất đi trụ cột Ronnachai Jungwongsuk do chấn thương ngay từ đầu trận đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của Thái Lan. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của đối thủ: "Phải khen ngợi Iraq, họ đã có một trận đấu quá tốt, trong khi chúng tôi lại không còn là chính mình".

HLV Thái Lan xin lỗi, lý giải thất bại trước Iraq: Bất ngờ nhắc đến đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển futsal Thái Lan - ông Rakphol Sainetngam

ẢNH: FAT

"Hy vọng Việt Nam hoặc Indonesia sẽ tiến sâu"

Khi được hỏi về điều kiện sân bãi tại Indonesia Arena, HLV Rakphol đã không chọn cách bào chữa: "Thất bại này không liên quan đến mặt sân. Chúng tôi đã được làm quen và thích nghi khá tốt với điều kiện sân bãi cũng như bầu không khí tại đây. Vấn đề nằm ở tâm lý thi đấu của các cầu thủ, cũng như cách tiếp cận trận đấu và lối chơi của Thái Lan".

Dù vừa trải qua nỗi buồn bị loại, vị thuyền trưởng của Thái Lan vẫn dành những lời lẽ trân trọng khi nói về sự phát triển của futsal Đông Nam Á. Ông cho rằng trình độ giữa các quốc gia đang dần thu hẹp và đó là tín hiệu đáng mừng cho khu vực. "Các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam cần phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau trên đấu trường châu lục. Tôi rất vui khi thấy sự cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt. Hy vọng rằng, Việt Nam hoặc Indonesia có thể tiến sâu hơn ở giải đấu năm nay", HLV Rakphol bày tỏ.

HLV Thái Lan xin lỗi, lý giải thất bại trước Iraq: Bất ngờ nhắc đến đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan dừng bước ở tứ kết giải futsal châu Á 2026

ẢNH: FAT

Ngay sau trận thua ở tứ kết giải châu Á 2026, đội tuyển Thái Lan sẽ lên đường trở về nước vào ngày 4.2 để bắt đầu quá trình mổ xẻ thất bại. Theo kế hoạch, ban huấn luyện đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ sớm họp bàn để chuẩn bị cho giải vô địch futsal Đông Nam Á, diễn ra vào tháng 4.

Tin liên quan

Đội tuyển Thái Lan nếm 'trái đắng' tại tứ kết châu Á: Thành cựu á quân bởi thua đau Iraq

Đội tuyển Thái Lan nếm 'trái đắng' tại tứ kết châu Á: Thành cựu á quân bởi thua đau Iraq

Được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch, thế nhưng đội tuyển Thái Lan đã phải nhận 'trái đắng' trước một Iraq thi đấu vô cùng lì lợm. Thất bại chung cuộc 2-4 đã chính thức biến 'voi chiến' thành cựu á quân ngay từ vòng tứ kết.

Nhận định tứ kết futsal châu Á hôm nay: Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại chủ nhà Indonesia

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan ĐỘI TUYỂN FUTSAL THÁI LAN Futsal Việt Nam futsal châu á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận