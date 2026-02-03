HLV Thái Lan xin lỗi, lý giải thất bại trước Iraq: Bất ngờ nhắc đến đội tuyển Việt Nam

"Thái Lan đã chơi dưới sức"

Đội tuyển Thái Lan dù được đánh giá cao hơn, nhưng đã phải nhận thất bại bất ngờ với tỷ số 2-4 trước Iraq ở trận tứ kết futsal châu Á 2026 diễn ra chiều 3.2. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Rakphol Sainetngam đã không giấu nổi sự thất vọng. Ông mở đầu bằng lời xin lỗi chân thành: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan vì đã khiến mọi người phải thất vọng. Trận đấu hôm nay, chúng tôi đã chơi dưới sức rất nhiều".

Lý giải về nguyên nhân thất bại, chiến lược gia này cho biết việc mất đi trụ cột Ronnachai Jungwongsuk do chấn thương ngay từ đầu trận đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của Thái Lan. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của đối thủ: "Phải khen ngợi Iraq, họ đã có một trận đấu quá tốt, trong khi chúng tôi lại không còn là chính mình".

HLV trưởng đội tuyển futsal Thái Lan - ông Rakphol Sainetngam ẢNH: FAT

"Hy vọng Việt Nam hoặc Indonesia sẽ tiến sâu"

Khi được hỏi về điều kiện sân bãi tại Indonesia Arena, HLV Rakphol đã không chọn cách bào chữa: "Thất bại này không liên quan đến mặt sân. Chúng tôi đã được làm quen và thích nghi khá tốt với điều kiện sân bãi cũng như bầu không khí tại đây. Vấn đề nằm ở tâm lý thi đấu của các cầu thủ, cũng như cách tiếp cận trận đấu và lối chơi của Thái Lan".

Dù vừa trải qua nỗi buồn bị loại, vị thuyền trưởng của Thái Lan vẫn dành những lời lẽ trân trọng khi nói về sự phát triển của futsal Đông Nam Á. Ông cho rằng trình độ giữa các quốc gia đang dần thu hẹp và đó là tín hiệu đáng mừng cho khu vực. "Các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam cần phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau trên đấu trường châu lục. Tôi rất vui khi thấy sự cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt. Hy vọng rằng, Việt Nam hoặc Indonesia có thể tiến sâu hơn ở giải đấu năm nay", HLV Rakphol bày tỏ.

Đội tuyển Thái Lan dừng bước ở tứ kết giải futsal châu Á 2026 ẢNH: FAT

Ngay sau trận thua ở tứ kết giải châu Á 2026, đội tuyển Thái Lan sẽ lên đường trở về nước vào ngày 4.2 để bắt đầu quá trình mổ xẻ thất bại. Theo kế hoạch, ban huấn luyện đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ sớm họp bàn để chuẩn bị cho giải vô địch futsal Đông Nam Á, diễn ra vào tháng 4.