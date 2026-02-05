Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện 2 kênh phát sóng mới nhất bán kết futsal châu Á 2026: Đông Nam Á còn duy nhất đội nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
05/02/2026 09:42 GMT+7

Vòng bán kết giải futsal châu Á 2026 sẽ tranh tài trong hôm nay (5.2), với 2 cặp đấu: Iran gặp Iraq, còn Indonesia chạm trán Nhật Bản.

Giờ đấu đẹp, bán kết futsal hứa hẹn gay cấn

Trận bán kết 1 của giải futsal châu Á 2026 là màn so tài giữa đội tuyển Iran và Iraq, diễn ra vào lúc 15 giờ (theo giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Indonesia Arena (thủ đô Jakara).

Bán kết 2 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển Nhật Bản, diễn ra vào lúc 19 giờ (theo giờ Việt Nam) cũng tại nhà thi đấu Indonesia Arena.

Các trận đấu này được phát sóng trên nền tảng TV360 và VTV7.

Lộ diện 2 kênh phát sóng mới nhất bán kết futsal châu Á 2026: Đông Nam Á còn duy nhất đội nào?- Ảnh 1.

Indonesia được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ

ẢNH: AFC

Trận bán kết đầu tiên là cuộc "derby" Tây Á với sự chênh lệch khá lớn về mặt vị thế. Iran là đội bóng tốp đầu thế giới, vẫn đang cho thấy sức mạnh hủy diệt khi vừa thắng đậm Uzbekistan 7-4 ở tứ kết. Với lối đá pressing tầm cao nghẹt thở và những cá nhân có khả năng xoay xở cực tốt, Iran đang hướng tới chức vô địch lần thứ 14 trong lịch sử. Iran hiện là đương kim vô địch của giải đấu.

Iraq (hạng 37 thế giới) được xem là bất ngờ lớn nhất giải tính đến lúc này, sau khi loại đương kim á quân Thái Lan ở tứ kết. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng tâm lý thoải mái và lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm là vũ khí giúp Iraq mơ về một kỳ tích tiếp theo.

Lộ diện 2 kênh phát sóng mới nhất bán kết futsal châu Á 2026: Đông Nam Á còn duy nhất đội nào?- Ảnh 2.

Hai cặp đấu bán kết giải futsal châu Á 2026

ẢNH: ASEAN FOOTBALL

Màn chạm trán giữa chủ nhà Indonesia và Nhật Bản cũng cực kỳ đáng xem. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hector Souto, đội bóng xứ vạn đảo đang sống trong những ngày tháng thăng hoa nhất lịch sử futsal nước nhà. Sau khi vượt qua Việt Nam 3-2 ở tứ kết, Indonesia đang sở hữu sự tự tin cực lớn cùng điểm tựa từ hơn 10.000 khán giả nhà tại Indonesia Arena.

Phía bên kia, Nhật Bản (hạng 13 thế giới) vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước Afghanistan ở tứ kết. Nhật Bản luôn là đội bóng cực kỳ bản lĩnh trong những trận cầu "sinh tử". Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ khán đài Jakarta.

