Đội tuyển futsal Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải châu Á

Futsal Indonesia một lần nữa chứng minh rằng họ không phải là hiện tượng, mà là đội bóng đáng gờm ở sân chơi châu lục. Ở trận tứ kết gặp VN vào tối qua 3.2, đội bóng xứ sở vạn đảo đã có màn trình diễn đầy tính kỷ luật và giàu thể lực.

Những phút thi đấu thanh thoát của Indonesia không chỉ đến từ sự tiếp lửa của hơn 10.000 khán giả nhà, mà còn mang đậm dấu ấn của HLV trưởng Hector Souto. Ông Souto được xem là gạch nối đặc biệt giữa hai nền bóng đá, khi từng kinh qua các vị trí trợ lý HLV đội tuyển futsal VN (thời kỳ đỉnh cao năm 2016, vào bán kết châu Á và giành vé lần đầu dự World Cup futsal), dẫn dắt U.20 VN và CLB Cao Bằng. Không quá khi nói rằng, HLV Souto hiểu rõ tư duy chơi bóng của các cầu thủ VN. Chính sự thấu hiểu này đã giúp vị HLV người Tây Ban Nha xây dựng một hệ thống phòng ngự pressing tầm cao cực kỳ khó chịu.

Cầu thủ Indonesia không chỉ chạy khỏe, mà còn di chuyển rất hợp lý. Các học trò của ông Souto luôn duy trì cự ly đội hình hẹp, sẵn sàng áp sát nhanh, đeo bám liên tục. Thay vì cuốn vào lối đá kỹ thuật, Indonesia chọn cách tiếp cận thực dụng, nhằm chia cắt các cầu thủ của đối phương. Chiến thuật này đòi hỏi nền tảng thể lực dồi dào - vốn là điểm mạnh của các cầu thủ xứ vạn đảo. Cách chơi của chủ nhà Indonesia khiến đội tuyển futsal VN gặp khó khăn trong triển khai bóng từ phần sân nhà, buộc phải sử dụng nhiều đường chuyền dài vốn không phải sở trường.

Đội tuyển futsal VN (phải) đã dừng bước đáng tiếc ở tứ kết ẢNH: AFC

Điều tạo nên sự khác biệt của đội tuyển futsal Indonesia chính là khả năng tận dụng cơ hội. Brian Ick mở tỷ số từ một pha phối hợp ở tình huống cố định (phút thứ 4). Bàn thắng nhân đôi cách biệt (phút 11) của đội bóng xứ sở vạn đảo đến từ một sai sót cá nhân bên phía VN. Ngay cả khi đội tuyển futsal VN đang lên tinh thần sau bàn gỡ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 (phút 25), Indonesia vẫn bình tĩnh và biết cách khai thác sơ hở từ sự mất tập trung của các học trò ông Giustozzi để ngay lập tức tái lập lợi thế dẫn 2 bàn (3-1) ở phút 26.

VN VẪN PHUNG PHÍ CƠ HỘI

Trái ngược với sự thực dụng và chắt chiu cơ hội của đối phương, đội tuyển futsal VN dù có thời lượng kiểm soát bóng tốt nhưng lại đối mặt với bài toán nan giải, đó là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đây là hạn chế mà HLV Giustozzi đã thẳng thắn thừa nhận, qua những trận đấu trong hành trình vào tứ kết của đội tuyển futsal VN. Về mặt thế trận, Châu Đoàn Phát và các đồng đội không hề lép vế so với chủ nhà. Hoặc nhìn vào các thông số chuyên môn, VN không hề kém cạnh Indonesia về số lần dứt điểm hay khả năng áp sát khung thành. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở độ lạnh lùng và sự chính xác trong khâu cuối cùng.

Trong hiệp 1, đội tuyển futsal VN có ít nhất 2 cơ hội thực sự "ngon ăn" khi lần lượt Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Đa Hải đã đối mặt với thủ môn Indonesia nhưng không thể dứt điểm chính xác. Đến hiệp 2, thầy trò HLV Giustozzi gia tăng sức ép và tạo thêm được nhiều cơ hội thuận lợi. Dù vậy, cũng không thể không nhắc đến thủ môn Ahmad Habiebie đã hóa thành một "bức tường" vững chãi trước khung thành Indonesia, khiến các chân sút VN phải nản chí.

Nguyễn Đa Hải vừa có công vừa có lỗi trong trận đấu này. Chân sút sinh năm 2005 mắc sai lầm dẫn đến bàn thua, bỏ một cơ hội tốt để ghi bàn trong hiệp 1, nhưng sau đó đã lên tiếng bằng cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Dù vậy, 2 pha lập công của Đa Hải là không đủ để giúp đội tuyển futsal VN lật ngược thế cờ.

Các cầu thủ VN vẫn đáng nhận được lời khen khi đã thi đấu quả cảm đến giây cuối cùng, không ít lần khiến người hâm mộ Indonesia phải thót tim. Thua chung cuộc 2-3 trước chủ nhà Indonesia, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi dừng bước đầy tiếc nuối tại tứ kết giải futsal châu Á 2026. Trong khi đó, Indonesia là đội bóng cuối cùng giành vé góp mặt ở vòng bán kết giải futsal châu Á.

Trước đó, tại 3 trận tứ kết còn lại diễn ra cùng ngày 3.2, đội tuyển futsal Iran thắng Uzbekistan 7-4, Iraq thắng Thái Lan 4-2 và Nhật Bản thắng Afghanistan 6-0. Vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất giải futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra ngày 5.2, với 2 cuộc so tài: Iran gặp Iraq, Nhật Bản gặp Indonesia.