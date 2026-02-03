Thử thách cực đại cho đội tuyển futsal Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên HLV Diego Giustozzi đánh giá Indonesia là một trong những đội tuyển futsal mạnh nhất châu Á. Minh chứng rõ ràng nhất là đội bóng xứ vạn đảo đã xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Vài năm qua, Indonesia đầu tư mạnh mẽ vào futsal, phát triển đào tạo trẻ lẫn giải vô địch quốc gia nên có những bước thăng tiến "chóng mặt". Trước đây, đội tuyển futsal Việt Nam thường xuyên thắng dễ Indonesia nhưng điều này không còn tiếp diễn.

HLV Giustozzi đánh giá: "Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó".

Từ Minh Quang (số 12) là người đã ghi bàn quyết định giúp đội tuyển futsal Việt Nam thắng Indonesia ở SEA Games 33 ẢNH: VFF

Dù vậy, đội tuyển futsal Việt Nam có những lý do riêng để tự tin. Tại SEA Games 33, chúng ta thi đấu không quá ấn tượng, nhưng cũng đã đánh bại Indonesia 1-0. Lần này, với sự trở lại của Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy và sự tiến bộ của Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, đội tuyển futsal Việt Nam đủ sức giành chiến thắng trước Indonesia thêm 1 lần nữa.

Ngoài ra, các học trò HLV Diego Giustozzi tiến bộ hơn qua từng trận đấu. Ở trận ra quân, đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng chật vật 5-4, rồi sau đó đánh bại Li Băng nhẹ nhàng 2-0. Lượt cuối, dù nhận thất bại 0-1 trước đối thủ mạnh hơn là Thái Lan, màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam là khá ổn. Nếu duy trì được đà này, Châu Đoàn Phát và các đồng đội đủ sức giành vé vào bán kết. Quan trọng là đội tuyển futsal Việt Nam phải vượt qua áp lực từ hàng chục nghìn khán giả Indonesia.