Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live Đội tuyển futsal Việt Nam 0-1 Indonesia: Brian Ick mở tỷ số

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
03/02/2026 17:57 GMT+7

Ở trận tứ kết VCK futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ là Indonesia, dù phải đối mặt với áp lực lớn từ các khán giả xứ vạn đảo. Trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.2.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Thử thách cực đại cho đội tuyển futsal Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên HLV Diego Giustozzi đánh giá Indonesia là một trong những đội tuyển futsal mạnh nhất châu Á. Minh chứng rõ ràng nhất là đội bóng xứ vạn đảo đã xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Vài năm qua, Indonesia đầu tư mạnh mẽ vào futsal, phát triển đào tạo trẻ lẫn giải vô địch quốc gia nên có những bước thăng tiến "chóng mặt". Trước đây, đội tuyển futsal Việt Nam thường xuyên thắng dễ Indonesia nhưng điều này không còn tiếp diễn. 

HLV Giustozzi đánh giá: "Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó". 

Đội tuyển futsal Việt Nam - Indonesia: Quyết đánh bại nhà vô địch SEA Games 33 - Ảnh 1.

Từ Minh Quang (số 12) là người đã ghi bàn quyết định giúp đội tuyển futsal Việt Nam thắng Indonesia ở SEA Games 33

ẢNH: VFF

Dù vậy, đội tuyển futsal Việt Nam có những lý do riêng để tự tin. Tại SEA Games 33, chúng ta thi đấu không quá ấn tượng, nhưng cũng đã đánh bại Indonesia 1-0. Lần này, với sự trở lại của Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy và sự tiến bộ của Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, đội tuyển futsal Việt Nam đủ sức giành chiến thắng trước Indonesia thêm 1 lần nữa. 

Ngoài ra, các học trò HLV Diego Giustozzi tiến bộ hơn qua từng trận đấu. Ở trận ra quân, đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng chật vật 5-4, rồi sau đó đánh bại Li Băng nhẹ nhàng 2-0. Lượt cuối, dù nhận thất bại 0-1 trước đối thủ mạnh hơn là Thái Lan, màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam là khá ổn. Nếu duy trì được đà này, Châu Đoàn Phát và các đồng đội đủ sức giành vé vào bán kết. Quan trọng là đội tuyển futsal Việt Nam phải vượt qua áp lực từ hàng chục nghìn khán giả Indonesia.  

Tin liên quan

Tuyển thủ Việt Nam khổ vì đứt dây chằng: Từ người hùng Thường Châu đến Ả Rập Xê Út

Tuyển thủ Việt Nam khổ vì đứt dây chằng: Từ người hùng Thường Châu đến Ả Rập Xê Út

U.23 Việt Nam lứa 2018 và 2026 đều mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc thăng hoa, nhưng cũng để lại tiếc nuối với các ca chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

HAGL săn vé trụ hạng bằng… hai ‘tòa tháp’, V-League sẽ buồn nếu vắng mặt nhân vật này

Sở không thể hỗ trợ tài chính, một nhà tài trợ lớn sắp ‘rót tiền’: CLB Thanh Hóa thoát khủng hoảng

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển futsal Việt Nam SEA Games 33 VCK Futsal châu Á Indonesia Diego Giustozzi lịch thi đấu futsal việt nam vs indonesia trực tiếp futsal việt nam vs indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận